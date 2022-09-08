Согласно слухам, сюжет сосредоточится вокруг Цири, но пока никаких подтверждений этому нет

Несколько дней назад было анонсировано первое дополнение для многострадальной Cyberpunk 2077. Похоже, разработчики никуда не спешат, ведь в прессу попало крайне мало информации. Собственно, всё есть в ролике, который вы можете изучить в конце данного материла. Если попытаться разобраться в вопросе детальнее, что сроков появления Phantom Liberty пока нет, а руководство CD Projekt RED предпочитает не ставить себя в ограниченные рамки. Журналисты предполагают, что это может быть связано с производственным адом, в котором находилась Cyberpunk 2077. Сроки были явно недооценены, а ряд переносов не решил проблему, ведь игра вышла с огромным количеством ошибок. Сюжет даже близко не соответствовал обещаниям представителей студии, а кривая реализация движка REDengine поставила крест на продажах.

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Как оказалось, в рукаве у Адама Кичиньски есть несколько тузов в рукаве. Буквально сегодня он разразился большой речью на тему продолжения культовой саги The Witcher 4. Глава CD Projekt RED пояснил, что студия планирует создать полноценную сагу, которая точно будет включать несколько продолжений. Поскольку были проведены параллели с классической серией, то кажется логичным, что нас ждёт полноценная трилогия. А вот делиться подробностями разработчики пока не готовы. Ранее в прессу попадал тизер, на котором можно было обнаружить медальон ведьмака в форме рыси. Фанаты тут же предположили, что геймеров ждёт новая сюжетная линия, в раках которой мы столкнёмся с совершенно другими персонажами, о которых ранее ничего не было слышно. Проблема в том, что во вселенной присутствуют всего 5 школ:

Школа Волка

Школа Кота

Школа Грифона

Школа Медведя

Школа Мантикоры

И вот здесь и возникает масса противоречий, ведь показанный в тизере медальон не совпадает с тем, что мы видели для школы Кота, а значит нас ждёт что-то действительно новое. Фанаты пишут, что такой шаг может дорого обойтись польской студии. Дело в том, что очень многие поклонники классической трилогии ожидают появления Цири. Поскольку похождения Геральта кажутся завершёнными, то он мог бы быть второстепенным героем, но игнорировать такую колоритную фигуры – это настоящее самоубийство. Впереди третий сезон сериала с Генри Кавиллом, поэтому отказ от знакового персонажа смотрится странно. Слухи о том, что именно Цири станет главной и единственной героиней, курсируют достаточно давно. Это не только кажется логичным, ведь история княжны представляет особый интерес для фанатов, но и полностью соответствует современной западной повестке. К сожалению, Адам Кичиньски не торопиться заранее разглашать детали будущей игры, поэтому пока у поклонников саги нет ничего кроме робких предположений.

А вот о чём глава CD Projekt RED готов говорить часами – это о новом движке, на котором и будет работать The Witcher 4. Поскольку собственный REDengine оказался откровенно плохим и прожорливым, было решено заключить контракт с Epic на покупку Unreal Engine 5. Напомним, что четвёртая версия указанного выше движка считается самой популярной из когда-либо созданных. Мало того, Unreal Engine 5 эксперты называют движком следующего поколения. Это именно тот Next Gen, прихода которого уже несколько лет ждут энтузиасты, купившие дорогостоящие видеокарты GeForce RTX 3090.

По словам главы польской студии, сегодня созданы сразу две команды, каждая из которых занимается разработкой игры ААА-уровня. Ясно, что первая – это The Witcher 4, а вот относительно второй ничего не известно. Адам Кичиньски пытается напустить побольше тумана, надеясь таким образом привлечь к новым проектам дополнительное внимание. Ну и без ложки дёгтя завершить наш материал мы просто не можем. Ранее руководство CD Projekt RED запретило российским покупателям покупать собственные игры. Не исключено, что следующая трилогия не получит русского языка.

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Информации о ремастере The Witcher 3 всё ещё нет. Заявления Адама Кичиньски, обещавшего сделать работу за несколько месяцев с двумя программистами, явно оказались пустой бравадой. Судя по всему, ремастр стоит ждать уже в 2023 году.