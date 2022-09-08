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Palit против Gigabyte – кто делает самые быстрые видеокарты и что купить в магазинах РФ прямо сейчас
Оба бранда выпускаю неплохие видеокарты. Но кто же из них делает это лучше? Давайте разбираться
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RTX 3050 - цены приближаются к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Стоит признать, что российский рынок никогда не считался основным для производителей видеокарт. Флагманы здесь продавались со скрипом, а любители компьютерных игр предпочитали покупать графические чипы до 250 долларов. Из-за этого количество конечных производителей никогда не пестрило разнообразием, а в итоге постоянно присутствовало не больше небольшое число компаний. В начале весны всё стало намного хуже, ведь основные бренды покинули российский рынок.

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Сегодня большая часть продукции поставляется в рамках параллельного импорта, а самыми популярными и недорогими стали видеокарты производства Palit и Gigabyte. Сегодня мы попытаемся понять, кто из компаний может предложить лучшее соотношение между ценой и эффективностью системы охлаждения. Чаще всего оба бренда выпускают модели нижнего ценового диапазона, поэтому производительность здесь близкая к эталонной. Именно поэтому так важно создать общее впечатление о каждой из видеокарт, чем мы и займёмся.

Прежде всего взглянем на противостояние в рамках графического чипа GeForce RTX 3080 Ti. Напомним, это мощный флагман, которые с лёгкостью тянет все игры даже в разрешении 4К и может предложить внушительные 12 Гб видеопамяти с 384-битной шиной. Так вот, карточку производства Palit можно отхватить за 105 440 рублей, тогда как Gigabyte на несколько тысяч дороже. Обе модели не обладают разгонным потенциалом, хотя последняя всё же получила более внушительный охлад. Здесь победу отдать одной из сторон мы не можем, а дополнительные 3 тысячи рублей на фоне 100 000 рубликов ничего не решают.

В битве за кошельки геймеров в рамках графического чипа GeForce RTX 3070 Ti примерно такая же ситуация. Система охлаждения стала меньше, но в целом не претерпела значительных изменений ни у одного из производителей. Можно сказать, что налицо паритет, ведь разница в цене на этот раз ещё меньше. В то же время не стоит забывать о том, что некоторые геймеры относятся к продукции Palit с насторожённостью. На массовые продажи это не оказывает никакого влияния, но у Gigabyte есть довольно неплохая утилита для работы с видеокартой, что лишь усиливает интерес к этому производителю.

А вот с GeForce RTX 3060 Ti не всё так просто. Как видите, на этот раз Palit снова дешевле, но разница снова небольшая, а выбор в сторону Gigabyte позволит получить всё ту же систему охлаждения на три кулера. Учитывайте, что GeForce RTX 3060 Ti намного холоднее флагманов, поэтому может обойтись и двумя вертушками, а щедрость Gigabyte позволит не только достичь низких температурных режимов, но и попробовать себя в разгоне. Учитывая доступ к продвинутому ПО Gigabyte можно прибавить до пяти процентов чистой производительности, на и не стоит забывать, что здесь уже есть заводской разгон. Победа за Gigabyte.

А вот с GeForce RTX 3050 ситуация спорная. Получается, что система охлаждения у обеих моделей примерно аналогичная и состоит из двух средних по размеру кулеров. Требования по питанию идентичны, а цена полностью аналогична. Разница в заводском разгоне также стремится к минимуму, поэтому можно констатировать, что у нас полный паритет. Берите модель, которая вам больше нравится, ведь ни одна их видеокарт не поставит вас в сложное положении.

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Подводя итоги, можно сказать, что у нас небольшую победу одерживает Gigabyte. Компания более щедро подходит к оснащению видеокарт системами охлаждения собственного производства и иногда даже предлагает разгон. Мы рассмотрели не все графические чипы NVIDIA, но в большинстве случаев разница настолько незначительная, что говорить о превосходстве того или иного бренда было бы преждевременным. Как мы указывали выше, во многом определяющую роль играет привычка и собственный опыт. Например, вы уже столкнулись с видеокартой Gigabyte, которая вас подвела. Даже если вы получили замену по гарантии, то с высокой долей вероятности предпочтёте взять аналог от другого бренда.  

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#видеокарты #gigabyte #оптимальные ценовые предложения #palit
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Официально: Steam-версию Atomic Heart в России и СНГ уберут — в данном регионе игра будет продаваться только через VK Play
Муж_ЗАГЛOTA
17:21
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Вежливый Excalibur
17:21
eбaть ты ограниченный дaлбаеб. но труба то хоть дуступна в твоем гулаге?
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