GeForce RTX 2060 против Radeon RX 6650 XT против Radeon RX 6600. Какую видеокарту купить экономному геймеру

Если вы целыми днями напролёт занимаетесь сборкой и настройкой компьютеров, то нет ничего удивительного в том, что ваши знания на эту тему несравнимо выше, чем у обычных геймеров. Но это не значит, что все вокруг интересуются компьютерами. Чья-то работа связана с обслуживанием вашего автомобиля, тогда как другие учат в школе ваших детей. Специальности много, но лишь небольшой процент геймеров вообще знает о том, какая видеокарта находится у него в системе. Люди просто забывают такие мелочи. Иногда это приводит к неверным решениям. Например, купили вы 4 года назад видеокарту за 200 долларов, но даже не в курсе, что за это время было выпущено два полноценных поколения, а требования к играм ощутимо выросли. В результате вы покупаете новый блокбастер, но не можете его даже запустить на своём компьютере.

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Геймеры, плохо разбирающиеся в компьютерах, могут сделать правильные выводы на основе тестов, но и здесь не всё так просто. Всё дело в том, что блогеры – это обычные люди, а значит кому-то нравится NVIDIA, тогда как другим – AMD. Сегодня мы предлагаем вам изучить подробное тестирование экспертов Tom’s Hardware, которые выяснили, какую видеокарту стоит купить здесь и сейчас. Как оказалось, на первых взгляд выгодной кажется GeForce RTX 2060. Известно, что в США регулярно проходят распродажи моделей предыдущего поколения, а часто игровую видеокарту можно встретить за 229 долларов. В переводе на рубли получится всего 14 тысяч, что действительно кажется выгодным предложением. Вообще, GeForce RTX 2060 никогда не стоила в российской рознице так дёшево, а американские геймеры буквально купаются в скидках, но сегодня у нас немного другая тема.

Всё дело в том, что GeForce RTX 2060 только кажется выгодной, а вычислить оптимальный графический чип можно из соотношения цены и производительности. Обратите внимание на график ниже. Как видите, на первом месте находится Radeon RX 6650 XT, которая обходит GeForce RTX 3060 с солидным отрывом. И вот здесь самое время посмотреть на показатели Radeon RX 6600, которая совсем немного уступает более дорогой GeForce RTX 3060 и намного превосходит GeForce RTX 2060. Но это всего лишь цифры, тогда как без указания точных цен сделать выводы невозможно.

Выше находится сводная таблица, которую возглавляет Radeon RX 6600. Ещё раз подчеркнём, что российская розница живёт собственной жизнью. Цены здесь не соответствуют американским, но разница в стоимости между моделями неплохо коррелирует с розницей в США. Именно поэтому не смотрите на конечные цены, ведь сегодня купить в РФ Radeon RX 6650 XT за 19 тысяч рублей невозможно, ведь вам как минимум придётся выложить в 2 раза больше. Встретить Radeon RX 6600 за 15 тысяч в отечественных магазинах нельзя, но если абстрагироваться от конечных цен, то именно эта видеокарта претендует на роль оптимального выбора осени 2022 года. Давайте взглянем, сколько указанные выше графические чипы стоят в Российских магазинах.

GeForce RTX 2060 стартует с 33 000 рубле. Мы договорились не переводить в доллары, но даже в национальной валюте это очень немало. Самую быструю видеокарту из нашего списка – Radeon RX 6650 XT можно отхватить за 39 тысяч рубликов. А вот находящаяся на первом месте Radeon RX 6600 стоит 31 тысячу рублей. Получается, что GeForce RTX 2060 можно смело назвать самой переоценённой видеокартой, поскольку производительность её не позволяет на равных соперничать с Radeon RX 6600. При этом стоят обе видеокарты одинаково.

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Эксперты констатируют, что иногда бывает сложно понять, какая из видеокарт подходит именно вам. Лучший способ состоит в поиске тестов в интернете. Обязательно сравните данные из разных источников. Некоторые эксперты используют странные настройки, тогда как другие и вовсе публикуют фейки. Более надёжные показатели у крупных изданий, но и там грешат ошибками. Например, выпустила AMD видеокарту, а она плохо работает в нескольких играх. Тестирование опубликовано, через неделю вышел новый драйвер, но вы даже не узнаете о том, что теперь прирост количества кадров в секунду превысил 10-15%.