Старый флагман против нового середняка. Победа одного из противников кажется неочевидной

Известно, что большая часть геймеров никогда не покупает дорогие видеокарты. Кто-то просто не может себе позволить тратить столько денег на развлечения, тогда как другие не видят причин инвестировать в компьютер несколько тысяч долларов. Какая бы причина ни была, в данном случае это не так важно, ведь сегодня купить старый флагман себе может позволить чуть ли не каждый любитель компьютерных игр. Особенно такой шаг актуален когда несмотря на падение интереса к майнингу цены на новинки продолжают держаться на высоких позициях. Инсайдеры не устают рассказывать о том, что в магазинах США можно купить флагман NVIDIA с огромной выгодой. Например, GeForce RTX 3090 стоит около 1050 долларов, тогда как более прокачанную версию GeForce RTX 3090 Ti можно взять за 1200 долларов.

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В то же время отмечается, что даже в американских магазинах видеокарты среднего ценового сегмента и не думали дешеветь. К примеру, GeForce RTX 3060 найти дешевле 400 долларов нереалистично, а GeForce RTX 3050 стоит стабильно выше 320 долларов. Логично, что ожидать суперскидок в российской рознице не приходится, а в итоге перед геймерами встаёт сложный выбор: мощная, но старая видеокарта с вторичного рынка, или новинка из магазина. И вот здесь и начинаются муки выбора, ведь даже тем, кто разбирается в компьютерах, сложно оценить приблизительную мощность видеокарт различных поколений. Что же, если сегодня перед вами остро стоит вопрос выбора, то мы попробуем дать исчерпывающий ответ.

Не так давно на канале Hardware Unboxed появилось сравнение старого флагмана GeForce GTX 1080 Ti против середняка текущего поколения GeForce RTX 3060. В качестве дополнительного противника была выбрана Radeon RX 5700 XT. Прежде всего по ценам: на Авито GeForce GTX 1080 Ti можно найти как за 21 тысячу, так и за 27 тысяч рублей. Именно поэтому мы делаем вывод, что средняя цена, за которую вполне реально купить такую видеокарту, составляет 25 тысяч рублей. GeForce RTX 3060 в свободном доступе в магазине Ситилинк стоит 39 тысяч рублей. Это не самая прокачанная модель, которая получила обычную систему охлаждения на два кулера. Для этого графического чипа достаточно, но мечтать о разгоне в таком случае не стоит. Получается, что мы имеем: 25 тысяч против 39 тысяч. Давайте изучим тесты, позволяющие сделать правильный выбор.

Как видите, в разрешении 1080р старый флагман вырвался вперёд на 3%. Это немного, а значит при прямом сравнении даже намётанный глаз геймера разницу не увидит. В более сложном разрешении 2К GeForce GTX 1080 Ti оторвалась на 5% от GeForce RTX 3060, но в целом и это нельзя назвать победой. Если вы обратите внимание на отдельные игры, то можете убедиться в том, что в некоторых из них разрыв больше, тогда как в других – меньше, что подводит нас к правильному выбору. Итак, если у вас в кармане всего 25 тысяч рублей, смело берите GeForce GTX 1080 Ti. Эта видеокарта будет служить вам ещё много лет, позволяя не испытывать неудобств даже в разрешении 2К. В то же время, если у вас есть возможность доплатить, то мы настоятельно рекомендуем взять GeForce RTX 3060.

Причин такого решения несколько. Во-первых, вы получите более длительный срок официальной поддержки, что можно засчитать в плюс к новинке. Во-вторых, есть очень высокая вероятность того, что старый флагман последние 4 года трудился на ферме. Мы не советуем избегать видеокарт после майнинга, ведь очень часто любители криптовалюты относятся к оборудованию гораздо аккуратнее геймеров. Они осуществляют своевременную чистку, замену термопасты и другие процедуры, позволяющие не убить видеокарту раньше времени. Но не исключено, что вам попадётся мошенник, который пытается сплавить полумёртвый графический чип. Здесь может быть только один совет: тщательнее тестируйте видеокарту перед покупкой. Если по каким-либо причинам вам лень, то не удивляйтесь, что прилетевшая к вам по почте видеокарта не включится, а её владелец исчезнет как снег после первого весеннего солнышка.

Сравнительные тесты GeForce GTX 1080 Ti против Radeon RX 5700 XT вы можете увидеть выше. К сожалению, на вторичном рынке эта видеокарту стоит от 35 тысяч рублей, поэтому предлагать её мы не будем.

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