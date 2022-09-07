Ни одна видеокарта AMD не попала в первую десятку популярности среди российских геймеров

Совсем недавно аналитики представили расширенную статистику по продажам видеокарт за 2 квартал 2022 года. Из отчёта NVIDIA мы знали о том, что компания за апрель – июнь недосчиталась 1.4 миллиарда долларов в рамках падения доходности с игрового подразделения. При этом оставалась масса вопросов. Всё дело в том, что обвалилась также и маржа, поэтому узнать о том, действительно ли продажи просели, либо перед нами обычная корректировка цен, не представлялось возможным. В ходе отчёта стало ясно, что продажи действительно упали, но не так критично, ведь несмотря на общие проблемы рынка зелёные умудрились отхватить 80% пирога, тогда как AMD растеряла боевой дух, отгрузив всего 20% графических чипов.

реклама

Если учесть, что у красных до этого было почти 25%, то становится очевидным, кто стал аутсайдером во втором квартале. А вообще проблемы AMD намного глубже, чем может показаться, ведь даже несмотря на успешное поколение графических чипов Лиза Су продолжает топтаться на месте. Очевидно, что никаких прорывов от красных ожидать не следует и в 2022 году, ведь геймеры предпочитают NVIDIA, как бы это странно не звучало. Многим нашим читателям кажется дикостью, что можно основывать свой выбор на бренде, но это так. Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на то, какие видеокарты покупали чаще всего в Регарде за первую неделю лета. Никаких сюрпризов, а AMD нет даже во второй десятке.

На первом месте вполне заслуженно находится GeForce RTX 3060 Ti. Это одна из самых перспективных видеокарт текущего поколения. Посмотрите сами: она справляется со всеми играми в разрешении 2К, при этом обеспечивает графику на высоком уровне детализации. Мониторов с разрешением 4К у геймеров почти нет, поэтому нет никакого смысла смотреть так далеко, что до народного 1080р, то здесь всё ещё лучше, ведь в большинстве игр вы будете получать стабильно выше 100 кадров в секунду. Модель производства Palit стоит 43 тысячи рублей, что немного расстраивает, ведь цены в ЕС уже ниже, но на российском рынке это оптимальный выбор.

Судя по всему, российские геймеры стали ощутимо богаче, ведь на второе место ворвалась GeForce RTX 3070. Покупатель такой видеокарты получает всё тот же доступ к разрешению 2К, поскольку для сверхвысокого потребуется графический чип другого уровня. Получается, что количество кадров в секунду будет выше, но картинка останется без изменений. В то же время многие геймеры покупают более мощные видеокарты с упором на будущее. Нет никаких сомнений, что в ближайшие несколько лет требования к играм увеличатся, а в итоге владельцы GeForce RTX 3070 могут рассчитывать на более длительный жизненный цикл.

Наконец до 38 тысяч рублей подешевела GeForce RTX 3060. Нам покупка такой видеокарты кажется бесполезной, ведь она намного уступает GeForce RTX 3060 Ti, но стоит на 5 тысяч рублей дешевле. Выгода от такой экономии сомнительна, но многие геймеры не читают обзоров и не смотрят тесты. Специально для них мы хотим сделать ремарку: GeForce RTX 3060 действительно хорошая видеокарта, играть на которой во все игры вы сможете даже через 4 года. Вот только потенциал у неё намного ниже, а значит подходит такая видеокарта для 1080р. Ну и 5 тысяч для такого ценового диапазона – это очень небольшая экономия.

Многие пользователи с трудом накопили 28 тысяч рублей, что позволило им купить GeForce RTX 3050. Это идеальный кандидат для геймеров, которые владеют монитором с 1080р. Проще говоря, для такого разрешения мощная видеокарта за 50 тысяч просто не нужна. Это тот самый случай, когда экономия оправдана. Потенциал у GeForce RTX 3050 значительно меньше, чем у любой из указанных выше видеокарт, но и цена в 2 раза ниже GeForce RTX 3070. А ведь вы всё так же будете играть в современные игры, наслаждаясь не только геймплеем, но и сэкономленными 25 тысячами рублями в кармане.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3080 Gigabyte за 70 с началом RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Дабы восстановить справедливость за те же 30 тысяч мы предлагаем присмотреться к Radeon RX 6600. Видеокарта AMD обладает более выгодным соотношением между ценой и производительностью, а значит будет более перспективным выбором для разумных геймеров. Если у вас нет проблем со слухами о вылетающих драйверах и не менее фантастичных синих экранах, то берите модель, выпущенную специалистами Gigabyte. Она сочетает не только скорость, но и эффективность, что весьма полезно в случае, если вы не хотите глушить своих родных гулом громких вертушек бюджетных моделей.