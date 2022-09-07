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Российские подлодки получат гидролокационное покрытие, снижающее заметность почти до нуля
При этом субмарины сохранят способность выполнять стрельбы и выполнять боевые задачи
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Одна из ключевых особенностей подводных лодок заключается в умении скрываться от потенциального противника. Задача субмарины заключается в незаметном проходе в нейтральные воды, занятие участка и патрулирование или пассивная слежка за перемещением надводных кораблей. При этом специалисты занимаются радиоперехватом, что позволяет получать своевременную информацию о готовящихся учениях, провокациях и любых других манёврах потенциального противника. Вот только средства обнаружения постоянно совершенствуются, что приводит к неэффективности использования старых подлодок, которые издают много шумов и в целом слишком заметны при передвижении. Как стало известно, российские инженеры создали и протестировали новое покрытие для подводных лодок. Сообщается, что эффективность покрытия настолько высока, что российские субмарины станут практически невидимы для радаров потенциального противника.

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Первоначально лодки обклеивали специальной резиной. Она поглощает шумы внутри корабля и существенно снижает показатели гидролокационного отражения. Известно, что распространение звуковых волн под водой намного выше, чем на суше, поэтому выдать расположение лодки может любое работающее оборудование. Ну а использование экранирования гасит лучи гидролокаторов, что понижает эффективность обнаружения ложки с помощью современного оборудования. Прогресс не стоит на месте, а в итоге проверенное временем покрытие с использованием резинового слоя стало не таким эффективным. Военные не разглашают информации о том, на основе чего было создано новое покрытие, но уверяют, что в большинстве случаев шансы обнаружить российскую подлодку стали равны нулю. Известно, что первые субмарины, на которых будет покрытие установлено, относятся к классу «Ясень», а также подводных ракетоносцев серии «Борей».

Военные рассказывают, что игра к кошки-мышки между технологиями потенциальных противников продолжается, а значит несмотря ни на что нужно сделать всё возможное для того, чтобы скрыть гигантский ракетоносец от глаз противника. Сегодня с этой целью используются стандартные схемы. К примеру, командиры стараются избегать районов, в которых наблюдается активность кораблей и подлодок противника. Если речь о Северном флоте, то часто используется кромка льда, к которой можно прижать субмарину. В этом случае обнаружить судно практически невозможно, а команда продолжит выполнять сигналы и вести боевые стрельбы беспрепятственно. Иногда используются биологические шумы, ну а новое поколение защитного покрытия должно значительно улучшить показатели скрытности.

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Поскольку основной силой подводного флота РФ должны стать подлодки типа «Борей», то нет ничего удивительного, что именно они первыми получат новое покрытие. На данный момент боевое дежурство несут 5 субмарин, тогда как к концу текущего десятилетия их станет не меньше 12. На данный момент в строю остаются подводные ложки класса 667БДРМ «Дельфин», построенные ещё в советский период. По многим показателям они превосходят зарубежные аналоги, но уступают более новым субмаринам. Именно поэтому такие корабли будут планомерно выводиться из состава флота. Не менее важно переоснащение боевых кораблей класса «Ясень». «Северодвинск» и «Казань» сегодня стоят на боевом дежурстве в Северном флоте, тогда как «Новосибирск» выполняет боевые задачи в Тихом океане. Известно, что Тихоокеанский флот получит ещё одну подлодку этого класса к концу текущего года. Судя по всему, «Красноярск» уже выйдет в море с новым гидролокационным покрытием. Кроме «Калибров», способных поражать цели на расстоянии 1500 км, субмарины этого классы оснащены новыми ракетами «Циркон». Это самый современный комплекс, который способен проводить стрельбы без всплытия на поверхность, а управляемые ракеты разгоняются выше скорости звука. В результате у потенциального противника есть проблемы не только с перехватом, но и с обнаружением подобных поражающих элементов. Источник

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#военные технологии
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