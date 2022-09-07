Для многих смартфонов это единственный шанс продолжать получать обновления

Несколько дней назад появились сообщения о том, что Евросоюз планирует принять довольно спорное законодательство в отношение производителей мобильных телефонов. Требования касаются только тех, кто будет официально продавать собственную продукцию в странах еврозоны, а значит речь пойдёт о множестве компаний, которые успешно и не очень выпускают аппараты для европейцев. Проблема в том, что никто из этих компаний не стремиться идти навстречу пользователям, поскольку игнорирует проблемы безопасности. Именно поэтому, согласно новому законодательству, производителей мобильных телефонов обяжут выпускать официальные прошивки под Android 13 на протяжение трёх лет, а патчи с обновлениями безопасности до пяти лет.

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Пока мы не слышали, что на это ответят известные бренды, но реакция точно будет негативной, поскольку сегодня только Apple с лёгкостью укладывается в подобные требования. Что до всех остальных, то даже известные компании игнорируют собственные флагманы после двух лет с момента релиза. Но если от Doogee или Blackview мы не ждём никаких прорывов, то Xiaomi входит в тройку лидеров, поэтому должна соответствовать высоким стандартам. Если внимательно изучить выход прошивок, то можно убедиться в том, что даже флагман Mi 9, который поступил в продажу в 2019 году прекратил получать прошивки на базе операционной системы Android в 2022 году.

Команда XDA Developers решила исправить эту несправедливость, выпустив прошивки для 31 смартфона Xiaomi 2018-2021 годов. Все они построены на чистом Android 13 которые даже ещё официально не стал поступать на флагманы 2022 года. Учтите, что перед вами действительно чистая версия мобильной операционной системы Android 13, которая нравится далеко не всем. Так, здесь нет привычных для любителей MIUI фишек, хотя всё это компенсируется более плавным интерфейсом и простотой, поскольку последние версия MIUI кажутся очень перегруженными. Пользователей забрасывает рекламой со всех щелей. Например, стоит только установить фирменное приложение для смены обоев на экране блокировки, как вы начнёте видеть рекламу, которая ко всему прочему ещё и негативно скажется на энергоэффективности смартфона.

В число телефонов, которые получили новую операционную систему, попали действительно легендарные аппараты. Например, Poco F1, который стал первым народным смартфоном в средребюджетном сегменте и продавался огромными тиражами. Сюда же добавьте Mi 9T Pro, который стал первым смартфоном полностью безрамочным дисплеем с выезжающей селфи-камерой. Производительности Mi 9 хватит ещё на 5 лет, а всё эти аппараты считаются Xiaomi устаревшими. Некоторые инсайдеры уверяют, что проблема этой китайкой компании заключается в том, что там выпускают больше 50 телефонов в год. Ну а если прибавить клоны, то выйдет ещё больше. Представьте себе какой огромный штат инженеров потребуется, для создания прошивок на такое огромное количество мобильников.

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Эксперты XDA Developers предупреждают, что не все ошибки были выловлены, поэтому в некоторых случаях вы можете столкнуться с неожиданностями. В то же время это единственная возможность обновить старые телефоны, которые давно не интересны самой Xiaomi. Внимательно читайте инструкцию, ведь неверные действия могут обойтись слишком дорого, а экспериментировать стоит только после того, как вы выполнили все условия перед прошивкой.

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