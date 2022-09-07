GeForce RTX 4080 оказался в 2 раза быстрее GeForce RTX 3080 в игровых тестах и синтетике в разрешении 4К

Анонс нового поколения графических чипов NVIDIA должен стать самым главным событием 2022 года. Всё дело в том, что уже несколько месяцев инсайдеры упорно заявляют о том, что нас ждёт двукратный прирост производительности по сравнению с поколением текущим. Если обратить внимание на синтетические тесты, которые уже попадали в объектив журналистов, то там действительно можно обнаружить огромный прирост условных попугаев, в некоторых случаях превышающий двукратные показатели. В то же время некоторые эксперты высказывают мнение, что на этот раз NVIDIA сделает упор на флагманах, а условный GeForce RTX 4090 действительно будет в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090. А вот относительно видеокарты GeForce RTX 3070 есть большие сомнения.

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Сегодня инсайдеры, мнение которых опубликовано на сайте Wccftech, снова взялись за старое, заверив нас в том, что планы Дженсена Хуанга не изменились. Якобы, геймеров действительно ждёт большой прорыв, а в подтверждение опубликовал новые тесты, в которых синтетика перемешена с игровыми. Точных данных о том, какая видеокарта использовалась, источник назвать не смог. Эксперты попробовали разобраться в ситуации и пришли к выводу, что с высокой долей вероятности перед нами противостояние GeForce RTX 3080 против ещё не вышедшей GeForce RTX 4080. Инсайдер указал во всех возможных тестах была включена трассировка лучей, а вот DLSS был полностью отключён.

Как видите, все три синтетических теста показали увеличение производительности на величину от двух раз, что довольно стандартно, поскольку ранее нечто подобное мы уже видели, а вот с играми не всё гладко. Так, в Control и Metro Exodus количество кадров в секунду на новой видеокарте действительно ровно в 2 раза превысило показатели флагмана 2020 года. В Quake II RTX и Cyberpunk 2077 всё настолько хорошо, что можно говорить о более чем двукратном приросте. Это особенно интересно, поскольку последняя считается одной из самых требовательных игр даже спустя два года после выхода. А вот в Minecraft и Dying Light 2 достичь двукратного преимущества не удалось. Это не значит, что результат плохой, ведь прирост количества кадров составил от 80% до 90%. Вот только перед нами эталонные тесты, а в реальных играх показатели могут измениться не в лучшую сторону. Chaos V-Ray, Blender и Autodesk Arnold, то синтетика в последнее время выглядит всё менее реалистично, а корреляция между полученными в ходе таких тестов и реальными играми становится всё менее заметной.

Вполне возможно, что проблема заключается в том, что синтетика учитывает физические возможности графических чипов. К примеру, GeForce RTX 4090 в ряде эталонных тестов намного быстрее Radeon RX 6900 XT, а вот в играх разница между ними не превышает 5%. Всё дело в наличии 24 Гб видеопамяти и 384-битной шины в первом случае и 16 Гб видеопамяти с 256-битной шиной во втором случае. Известно, что в текущем поколении графические чипы AMD по физическим показателям сильно уступали конкурентам, а если посмотреть на технические характеристики Ada Lovelace, то можно сделать вывод, что NVIDIA решила пойти по стопам красных.

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Из таблицы выше можно увидеть, что GeForce RTX 4080 получит скромную 256-битную шину, а компенсироваться всё будет скоростной видеопамятью в количестве 16 Гб@23 Гбит/с. Что до GeForce RTX 4070, то там ещё более урезанная 192-битная шина и 12 Гб видеопамяти. Нетрудно провести параллели, ведь сегодня серия Radeon RX 6000 построена именно по такому принципу. Радует, что Дженсен Хуан удержался от соблазна перевести флагман GeForce RTX 4090 на 256-битные сани, оставив полноценные 384 бита. Отметим, что к результатам теста стоит относиться спокойно, ведь инсайдер сделал слишком много допущений, а мы даже не знаем в каких условиях проводилось тестирование. Доподлинно известно, что это было разрешение 4К, но соответствовали ли условия GeForce RTX 3080 аналогичным для GeForce RTX 4080, большой вопрос.