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Cyberpunk 2077 возвращается с первым DLS – какую видеокарту купить для самой требовательной игры
Первое дополнение получило название Phantom Liberty и выйдет в 2023 году
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RTX 3050 - цены приближаются к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

В 2020 году весь мир затаив дыхание ожидал выхода Cyberpunk 2077. Игра преподносилась как первый Next Gen, который сможет в полной мере раскрыть потенциал нового поколения видеокарт. В то же время геймерам обещали не только прорывную графику, но и глубокий сюжет с вариативностью, когда от каждого решения будут зависеть финал истории. Не должен был подкачать и геймплей, но здесь сомнений в успехе не было. По факту игра оказалась сырой, насыщенной багами, а графика даже близко не была похожа на обещания руководство CD Projekt RED.

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Пожалуй, единственное из всех обещаний, которое было выполнено, это соответствие крайне высоким системным требованиям. Игра тормозила даже на неплохих видеокартах предыдущего поколения, а для 4К требовался флагман нового поколения. Спустя два года мы видим, что польская студия так и не решила внутренние проблемы, ведь продажи Cyberpunk 2077 остановились. Сегодня CD Projekt RED проедает жировые запасы, сделанные в 2020 году, но денег надолго не хватит, поэтому было решено выпустить продолжение Ведьмака, а сегодня и вовсе анонсировано первое сюжетное дополнение Phantom Liberty к Cyberpunk 2077. Изначально оно должно было выйти в 2021 году, ну а теперь на графике значится 2023 год. Все ответы вы можете найти в ролике в конце материала, а мы предлагаем вам подумать над тем, какую же видеокарту стоить купить, если вы устали ждать и решили пройти игру спустя два года после релиза.

Если в 2021 году вы бы захотели поиграть в Cyberpunk 2077 в разрешении 4К, то вам бы потребовалось потратить на видеокарту не меньше 300 000 рублей. Спустя полтора года прокачанная версия GeForce RTX 3080 обойдётся в 85 тысяч. При этом здесь 12 Гб видеопамяти и флагманский графический чип на 384 бита. GeForce RTX 3080 сегодня можно смело назвать одной из самых перспективных видеокарт, поскольку она обладает ультимативной производительностью, но стоит намного меньше, чем более дорогие модели.

Из лагеря AMD аналогичной скоростью обладает Radeon RX 6800 XT. При прямом сравнении обе видеокарты демонстрируют приблизительно равное количество кадров в секунду с небольшим преимуществом GeForce RTX 3080. В то же время есть все основания полагать, что через несколько лет Radeon RX 6800 XT окажется более перспективной, поскольку получила 16 Гб видеопамяти. Уже сегодня есть игры, в которых в разрешении 4К вам потребуется около 11 Гб видеопамяти. Очевидно, что в 2023 году 12 ГБ будет впритык, а дальше требования к памяти будут только расти.

Если вы купили монитор с разрешением 2К, то можно обойтись менее дорогой видеокартой Radeon RX 6750 XT. Здесь вы получите 12 Гб видеопамяти, что будет достаточно даже спустя несколько лет, ведь требования в таком разрешении намного ниже. Учтите, что перед вами улучшенная версия с более скоростной видеопамятью на 18 Гбит/с. Благодаря этому удалось добиться прироста производительности почти во всех сценариях, а в особенно сложных сценах с большим количеством текстур такое нововведение будет незаменимо.

GeForce RTX 3070 немного быстрее указанной выше видеокарты, но проигрывает по количеству видеопамяти. Здесь выбор отдаётся на откуп геймерам, ведь каждый решает, что для него важнее. Кто-то выберет чистую производительность, получив на несколько процентов больше количества кадров в секунду. Другие могут остановиться на 12 Гб видеопамяти. Мы не будем вам ничего советовать, ведь обе видеокарты хороши, а в целом разница минимальна, а перспективы роста часто себя не оправдывают. 

Поскольку Cyberpunk 2077 остаётся требовательной даже спустя два года после релиза, мы советуем не брать бюджетные видеокарты даже для разрешения 1080р. Отлично подойдёт Radeon RX 6600. Сама видеокарта отличается низким потреблением питания, а модель, выпущенная силами GIGABYTE, ещё и получила целых три кулера. Это позволяет не переживать об эффективном охлаждении, а во время просмотра сайтов и других несложных задач и вовсе можно позабыть о существовании такой мощной видеокарты под капотом компьютера.

GeForce RTX 3050 отличается высоким уровнем производительности и неплохой ценой. По сравнению с Radeon RX 6600 здесь полный провал, но фанаты NVIDIA живут в своём мире, где нет места конкурентам из красного лагеря. Именно поэтому GeForce RTX 3050 остаётся лучшим выбором для народного разрешения. У Palit получилась не самая быстрая видеокарта серии, но для охлаждения скромного графического чипа двух кулеров будет достаточно.

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#видеокарты #cyberpunk 2077 #оптимальные ценовые предложения #phantom liberty
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