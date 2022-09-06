Уже на следующей неделе добывать Эфир на видеокартах будет невозможно

Далеко не все наши читатели разбираются в тонкостях майнинга криптовалют, поэтому кратко поясним происходящее. Существует несколько алгоритмов, в ходе которых появляются новые монеты. Наиболее популярными считаются Proof of Work (PoW) Proof of stake (PoS). В первом случае вы подключаете высокопроизводительный компьютер через специальное программное обеспечение, регистрируете аккаунт и принимаете участие в лотерее, в ходе которой одно из устройств получает блок с монетами. Сегодня каждые 10 минут в сети Биткоина генерируется такой блок, внутри которого находится 6.25 ВТС. Со временем не предполагается увеличения окна между появлением блоков, а вот количество монет становится меньше. Данный алгоритм носит название халвинг и считается ключевым, поскольку каждый раз после его применения курс первой криптовалюты увеличивается в 2 раза и выше. Поскольку традиционный майнинг требует всё большего количества ресурсов, то растёт и нагрузка на электросети. Сегодня только один Биткоин сжигает электричества больше, чем всё сельское хозяйство планеты, а наиболее оптимальным решением стал алгоритм PoS. Он предполагает отказ от прямой добычи в обмен на выдачу определённого количества монет валидаторам, которые оставят свои сбережения за криптовалютных кошельках крупных бирж и других компаний.

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Как знают многие из наших читателей, именно в этом направлении движется Эфир, который полностью откажется от майнинга уже на следующей неделе. Казалось бы, сегодня фермеры должны массово сворачивать свои мощности, переходя на альтернативные криптовалюты, но эти ребята планируют выжать все монеты до последней, надеясь на рост курса в будущем. Вполне возможно, что логика в этом есть, ведь сегодня мы наблюдаем рост курса Эфира, тогда как Биткоин топчется на месте. В то же время очень любопытно было бы узнать, а есть ли вообще сегодня смысл копать другие монеты, или майнерам придётся сдавать видеокарты на вторичном рынке.

Прежде всего заглянем в калькулятор доходности, учитывающий соотношение курса к стоимости видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Как видите, выгоднее всего дуалмайнинг, предполагающий добычу сразу двух криптовалют, одна из которых – это Эфир. Совершенно внезапно выгодным стал фарминг Neoxa, которая является новичком на рынке и объединяет сообщество геймеров. За последний месяц курс этого токена вырос на несколько порядков, но не исключено, что цена может упасть также стремительно, как и поднялась. Эфир считать не будем, поскольку он выбывает из игры, а вот на одной из верхних строк находится Ergo. Это ещё одна криптовалюта, которая фармится на видеокартах. Пожалуй, это первый претендент на замену уходящему гиганту, хотя шансы у этого альткоина и невелики.

Есть ещё Ravencoin и Cortex, которые также входят в число претендентов, но не считаются фаворитами. Как видите, отбить инвестиции в видеокарты благодаря добыче этих криптовалют крайне сложно. А вот самая перспективная по мнению многих экспертов криптовалюта Ethereum Classic сегодня сильно недооценена. Аналитики констатируют, что проблема в том, что майнеры уже начали уходить из Эфира, а потоки движутся в сторону Ethereum Classic. Именно поэтому хешрейт там вырос в 2 раза, а значит и доходность рухнула на те же 2 раза. Ожидается, что перекрыть низкие доходы можно будет за счёт роста курса этого альткоина, но Ethereum Classic пока не дорожает. Представьте себе, насколько всё будет плохо с доходами, если в сеть этой криптовалюты хлынет ещё хотя бы 20% всех майнеров, копающих сегодня Эфир. Сложность вырастет ещё в несколько раз, поэтому какое-то время может наблюдаться несоответствие между курсом и доходностью.

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Как видите, за неделю до блокировки майнинга нет ни одного претендента на корону лидера. Перспективные альткоины есть, но сообщество смотрит на них с недоверием, а майнеры не спешат переходить на Ergo, Ravencoin, Cortex или Ethereum Classic.