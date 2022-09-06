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Биткоин и Эфир будут дорожать, а к 2040г криптовалюты превратятся в Linux финансы – Виталик Бутерин
Виталик Бутерин назвал сроки превращения Биткоина и Эфира в аналоги золота и появление Linux-финансы
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Персона Виталика Бутерина вызывает массу противоречивых чувств. Некоторые из наших читателей открыто ненавидят его в попытке самоутвердиться. Другие – просто недовольные действиями основателя Эфира, тогда как существует немало поклонников и даже фанатов, а самого Виталика считают чуть ли не иконой стиля. Отметим, что в данном случае заявления о стиле сводятся к простоте и удобству, поскольку Бутерин может выйти на сцену крупной конференции в домашних тёплых тапочках или пижаме. Он посещает встречи с бизнесменами в потёртой футболке, нацепив на ноги вьетнамки. В то же время парень умеет удивлять. Например, совсем недавно состоялось большое мероприятие «Эфириум – новая эра», в рамках которого 1400 человек собрались на конференции в Сан-Франциско. Так вот, Виталик ворвался на сцену в костюме зелёного динозавра.

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Очень многие люди, которые провели беседу с Виталиком, после этого пишут о том, что были удивлены высоким интеллектуальным уровнем и всесторонним развитием парня. О том, что говорил герой нашего текущего материала в рамках одного из недавних интервью, мы сегодня и поговорим. Прежде всего стоит понимать, что каждый из нас имеет своё мнение о месте криптовалют в жизни общества и в целом считает цифровые активы полезными или мусорными. По словам Бутерина, определяющим фактором для Биткоина, Эфира и в целом рынка криптовалют, является экзистенциальная неопределённость. Так, в 2011 году Биткоин рухнул с 31 доллара до 2 долларов за монетку только потому, что люди не могли понять, является ли цифровое золото ценным активом. В прессе активно писали о смерти Биткоина, что только подливало масла в огонь. В итоге первая криптовалюта успешно прошла сложный период.

Аналогичные падения фиксировалось в 2014 и 2018 годах, но уже тогда обычные люди стали говорить о Биткоине как о ценном активе, хотя слухи о скором приходе криптозимы ходят до сих пор. Бутерин констатирует, что до легитимизации цифровых активов в рамках текущих финансовых институтов ещё далеко. Прежде чем общество начнёт воспринимать Биткоин наравне с долларом или евро, пройдёт много времени, но ключевым фактором станет снижение волатильности криптовалют. Виталик сомневается в том, что Биткоин способен заменить действующие финансовые институты, но отрицать потенциал превратиться в полноценную альтернативную денежную систему с минимальными рисками и стабильным курсом, было бы преждевременно.

Бутерин предлагает новый термин: «Linux финансы», когда говорит о будущем криптовалют. Он подчёркивает, что не исключает, что к 2040 году цифровые активы прочно закрепятся в основных финансовых нишах и станут настолько привычными, что могут занять место накоплений, которые сегодня создаются в золоте. Поскольку государства не позволят заменить действующие национальные валюты, то Эфиру и Биткоину уготовлена роль альтернативных финансовых активов, что похоже на задачи, которые выполняет операционная система Linux. Кстати, именно на этой ОС построен Android, поэтому в некоторых нишах операционная система стала главенствующей.

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Проблема экзистенциального принятия не решена, но впереди много времени, ведь криптовалюты слишком молоды, а путь, который предстоит пройти, долог и тернист. Виталик предлагает рассматривать прогнозы по ценам на цифровые активы исходя из соотношения спроса и предложения. К примеру, сегодня из каждого блока выпадает 6.25 Биткоина, но уже после 2024 года монет будет всего 3.125. Получается, что время генерации блока так и останется равным 10 минутам, а монет станет меньше. Если воспользоваться опытом прошлых халвингов (двукратное снижение количество монет в блоке), то именно этот процесс приводил к подорожанию Биткоина. Но есть и другая сторона медали, ведь некоторые эксперты уверены, что именно майнеры определяют цену криптовалюты. Бутерин полагает, что нет никакой разницы в том, каким образом добываются монеты. Переход на стейкинг снизит количество Эфира, которое будет генерироваться за определённый период, а новые монеты будут выдаваться в качестве награды валидаторам. Теоретически, снижение эмиссии ведёт к росту стоимости актива, а значит Эфир имеет все шансы не только следовать за Биткоином, дорожая от халвинга к халвингу, но и пойти своей дорогой, поскольку рано или поздно эмиссия достигнет нулевых значений.

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#криптовалюты #биткоин #эфир
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