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Видеокарта для бедного студента – что купить, если денег мало, но играть в игры хочется уже сегодня
Пытаемся подобрать несколько видеокарт, которые может себе позволить даже бедный студент
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Наши читатели уже привыкли к тому, что мы регулярно рассказываем вам о наиболее оптимальных видеокартах. При этом особенно актуальны подборки для конкретных игр, а чаще всего в ход идут дорогостоящие модели. Стоит признать, что у довольно значительной части геймеров нет денег даже на GeForce RTX 3050. Бедолаги страдают на встроенных графических чипах и вынуждены играть в Майнкрафт и КонтрСтрайк 1.6, ведь больше интегрированная графика Intel ничего не тянет. Многим из них кажется, что выхода нет, ведь неплохие видеокарты стоят от 30 тысяч рублей. На самом деле можно попробовать сэкономить, чем мы сегодня и займёмся. 

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Ниже вы можете найти подборку 6 видеокарт, каждая из которых предназначена для тех или иных игр. Не стоит думать, что вы получите ультимативный уровень производительности, но это не значит, что вы останетесь без интересных проектов. В то же время любая из видеокарт – это такой большой и жирный компромисс.

Начнём с GeForce GT 1030. Эта видеокарта подходит для старых игр, стрелялок и даже может быть интересна танкистам. Вы удивитесь, но если взглянуть на статистику популярных игр Steam, то мы перечислили чуть ли не половину всех доступных тайтлов. Танков там нет, ведь у этой игры свой лаунчер, в остальном заплатив 7 тысяч вы получите невероятные возможности, а модель MSI ещё и лишена кулера. Если вы мечтали о полной тишине, то берите GeForce GT 1030.

Radeon RX 550 дороже, но перед вами уже игровая модель, пусть и одного из предыдущих поколений. Здесь вы можете рассчитывать на доступ к большинству новых проектов, хотя самые требовательные ААА-уровня последних лет придётся исключить. 2 Гб видеопамяти дают о себе знать, а разрешение дисплея придётся установить на 720р. Назвать эту видеокарту быстрой или энергоэффективной нельзя, но прелесть Radeon RX 550 в том, что ваши игровые возможности ощутимо расширятся.

А вот Radeon RX 6400 – это настоящий игровой монстр. Видеокарта без проблем справляется с любыми играми в 1080р включая требовательные новинки, что просто невероятно учитывая её цену. За всё нужно платить, а в данном случае главная проблема – это жадность руководства AMD. Лиза Су поставила перед инженерами невыполнимую задачу, а в результате получить неплохую производительность можно только при условии полной поддержки на компьютере пользователя интерфейса PCIe 4.0. Если у вас старый PCIe 3.0, то проходите мимо.

Мы считаем, что у покупателей должен быть выбор, поэтому предлагаем вам присмотреться к GeForce GTX 1630. NVIDIA последовала по стопам конкурента, но сделала только хуже. Так, видеокарта настолько плохая, что ни в одном из режимов не демонстрирует скоростных показателей. Проще говоря, если Radeon RX 6400 при определённых условиях может радовать своего владельца, то у GeForce GTX 1630 всегда низкие показатели. Но это не значит, что такая видеокарта не позволит вам играть в современные игры. Ставьте настройки на низкие и разрешение на 1080р, после чего можно штурмовать самые требовательные тайтлы 2022 года.

Вы уже заметили, что стоит только доплатить несколько тысяч рублей, как ваши игровые возможности расширяются. Radeon RX 6500 XT обладает самой высокой производительностью среди всех видеокарт нашего перечня. К сожалению, здесь та же проблема, что присутствует на менее дорогой Radeon RX 6400. Мы рекомендуем принимать этот момент в расчёт, но не сильно волноваться, ведь даже на компьютере с PCIe 3.0 вы сможете запускать любые игры в разрешении 1080р на высоких настройках графики. Если у вас новый процессор и есть поддержка PCIe 4.0, то можно рассчитывать даже на высокие настройки графики, ведь Radeon RX 6500 XT обладает впечатляющей производительностью.

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Ну а GeForce GTX 1650 просто работает. Никаких требований к интерфейсу и железу нет. Вы платите 17 тысяч рублей и получаете пусть и не такую быструю видеокарту как Radeon RX 6500 XT, но с вполне вменяемой производительностью и доступом в любым играм. Да, не у каждого студента есть такая сумма, но здесь мы вам никак не поможем. Не можете себе позволить GeForce GTX 1650? Берите одну из моделей вверху списка.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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Дмитрий
00:26
Хуанг: нет 🤡🐷🐷
Доступный вариант GeForce RTX 4080 может получить всего 12 Гбайт памяти и 192-битную шину
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