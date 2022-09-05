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Выбираем видеокарту NVIDIA правильно – 6 игровых моделей, которые стоят каждого потраченного рубля
Не все видеокарты обладают оптимальным соотношением между ценой и производительностью
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3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Представьте себе такую ситуацию: вы никогда не интересовались автомобилями, но перед покупкой собственной машины решили проконсультироваться со знакомыми. В итоге вопросов стало больше, чем ответов, ведь теперь вы знаете о всех недостатках и достоинствах автоматической коробки передач, а также многих других деталях. Но даже многие опытные автовладельцы не расскажут вам всех тонкостей той или иной машины. Примерно такая же ситуация и с видеокартами.

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К счастью, моделей и спецификаций здесь меньше, но многие геймеры смотрят на проблему поверхностно. Некоторые предпочитают покупать самый дешёвый вариант, тогда как другие тщательно подбирают подсветку в соответствие с цветом корпуса. А вот на соответствие системы охлаждения мощности того или иного графического чипа обращают внимание немногие. Сегодня мы рассмотрим наиболее интересные модели, которые мы можем назвать оптимальными в том или ином ценовом сегменте.

Начнём с GeForce RTX 3080 Ti. Здесь стоит обратить внимание на модель производства Gigabyte, которая отличается эффективной системой охлаждения и тремя скоростными кулерами. Благодаря этому можно будет не волноваться о перегревах, а в стандартных задачах и несложных играх вы и вовсе не будете слышать шума вертушек. Помните о том, что такой мощный графический чип предназначен для игр в разрешении 4К, поэтому в самых сложных сценах без увеличения скорости вращения кулеров не обойтись.

KFA2 не пользуется популярность на российском рынке и крайне редко попадает в розницу. В последнее время ассортимент гонконгского производителя стал шире, а новая модель на графическом чипе GeForce RTX 3080 имеет все основания называться оптимальной. В данном случае перед нами вторая ревизия видеокарты с 12 Гб видеопамяти с 384-битной шиной. Количество кадров здесь выше, как и энергопотребление. Это значит, что потребовалась продвинутая система охлаждения. Скажем честно, что есть и более продвинутые версии на этом графическом чипе, но модель KFA2 имеет отличное соотношение между ценой и производительностью, поэтому может быть рекомендована для покупки.

Линейка GameRock считается одной из самых популярных на рынке видеокарт. Всё дело в том, что Palit создала уникальный дизайн, ведь если у вас закрытый корпус, то прятать такую видеокарту – это самое настоящее преступление. К счастью, GeForce RTX 3070 Ti не только красивая, но и получила эффективную систему охлаждения. Может быть когда-то за Palit и числилась дурная слава, но сегодня эта компания имеет всё для создания быстрых видеокарт с огромным потенциалом без компромиссов.

Как мы уже писали выше, Gigabyte умеет делать отличные видеокарты. Модели низшего ценового сегмента мы не рассматриваем, а вот GeForce RTX 3060 Ti, выпущенная силами Gigabyte, имеет очень серьёзную систему охлаждения. Нам кажется, что эффективность кулеров даже выше, чем требуется графическому чипу, но это уже плюс в копилку данной видеокарты. Так, такой подход позволяет избавиться от лишнего шума в комнате, что придётся по нраву обладателям музыкальных ушей. Отметим, что в продаже есть несколько моделей дешевле на 4 тысячи рублей, но там скромные 2 вентилятора, которые с большим трудом справляются со своими задачами.

INNO3D – это не менее редкий гость в российской рознице. Этот производитель не имеет успехов в выпуске суперкрутых систем охлаждения, но и стандартных двух кулеров для GeForce RTX 3050 хватило с головой. Внутри этого графического чипа скрывается скромный кристалл, а 128-битная шина не предъявляет больших претензий по питанию. В последнее время GeForce RTX 3050 ощутимо подорожала, поэтому мы рекомендуем вам не смотреть в сторону GeForce GTX 1660, поскольку производительность там аналогичная, а памяти меньше.

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А вот GeForce GTX 1650 стоит каждого потраченного рубля. Помните, что это начальный уровень, который открывает вам двери в мир компьютерных игр, а модель производства MSI предлагает неплохую систему охлаждения. Высокой мощности от такой видеокарты ждать не приходится, но ведь и платите вы за неё не 100 000 рублей, а всего 17 тысяч.

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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