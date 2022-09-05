По словам майнера, видеокарта выпущена силами MSI и стоит в Китае 600 долларов

2021 год вскрыл массу проблем на рынке графических чипов. Как оказалось, NVIDIA и AMD готовы в любой момент забыть о геймерах, если на горизонте появляются майнеры. Обе компании были без зазрения совести ущемляли интересы обычных покупателей, выпуская специализированные модели для фермеров. В итоге миллионы графических чипов не попали на рынок, продолжая добывать Эфир и другие криптовалюты. Ничуть не лучше себя повели партнёры производителей графических чипов, которые отгружали готовые видеокарты майнерам прямо с заднего хода своих заводов. Цены в рознице взлетели в несколько раз, а руководство полупроводниковых гигантов рассказывало о сверхдоходах и потирало руки. Сегодня NVIDIA и AMD испытывают сложности, ведь желающих вливать деньги в видеокарты среди майнеров нет.

реклама

В то же время не торопятся расставаться деньгами и геймеры. Инсайдеры сообщают о постоянных снижениях ценовой политики в отношение флагманов, тогда как середняки продаются намного дороже официальной стоимости. Некоторые геймеры ожидают больших скидок, а другие просто хотят получить более мощные решения следующего поколения. Сегодня это уже не так важно, поскольку падение продаж в третьем квартале продолжилось. Что же, это своего рода наказание, ведь у NVIDIA и партнёров есть тёмные истории, о которых эти ребята предпочитают не вспоминать. В объектив журналистов попала видеокарта GeForce RTX 3080 производства MSI, которая может похвастать 20 Гб видеопамяти. Напомним, первая серия графических чипов была построена на 320-битной шине и имела 10 Гб видеопамяти, а уже в 2022 году появилась версия на 384-битна и 12 Гб видеопамяти. Слухи о существовании модели с 320-битной шиной и 20 Гб видеопамяти ходят уже больше двух лет, но кроме странных коробок, ничего конкретного мы не видели.

Неизвестный майнер из Китая рассказал о видеокарте GeForce RTX 3080@20 Гб, которая работает на его ферме. По его словам, она выпущена силами инженеров MSI и никогда официально в продажу не поступала. Вместо этого она тут же попадала в руки фермеров, которые использовали её в собственных целях. Судя по представленному изображению, это версия не имела ограничений Lite Hash Rate (LHR), а значит в тот момент, когда NVIDIA рассказывала о борьбе с майнингом, находились умники, которые продавали этим самым майнерам видеокарты. Стоит отметить, что мы не знаем о том, сколько всего подобной продукции было выпущено MSI. Вполне возможно, что не только эта компания нарушала предписание NVIDIA, а больше данных об этом появится после появления подобной продукции на вторичном рынке.

Пока же стоит заметить, что никакого эффекта наличие 20 Гб видеопамяти не оказывает. Так, хешрейт GeForce RTX 3080@20 Гб слегка превысил 97 MH/s, что ровно столько же, как и у обычной версии на 10 Гб. Очевидно, что наличие дополнительной видеопамяти принесло бы больше пользы геймерам. Известно, что многие крупные студии перенесли выход своих блокбастеров на 2023 год, поскольку видят медленные темпы проникновения видеокарт с трассировкой лучей на рынке. Стоит помнить, что видеокарта покупается не на один год, а 10 Гб явно будет недостаточно в требовательных проектах ААА-уровня следующего поколения.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Владелец видеокарты отмечает, что купить её можно за 600 долларов, что соответствует 37 000 рублей. Ну а обычные пользователи, которые уже успели ознакомиться с постом китайского майнера, сомневаются в том, что перед нами реально существующий вариант. Кто знает, может китайский пользователь решил привлечь к себе дополнительное внимание, а видеокарта была модифицирована, что и позволило получить дополнительные 10 Гб видеопамяти. Увы, но дать ссылку на GeForce RTX 3080@20 Гб китайский майнер не смог, а значит всё это может быть очередным розыгрышем.