Руководство Intel допустило ряд ошибок, что привело к катастрофическим последствиям

Когда Intel объявила о том, что готовится к выходу на графический рынок, геймеры устроили настоящий праздник. Всё дело в том, что компания обладает огромными производственными мощностями, благодаря чему могла бы завалить рынок недорогими скоростными видеокартами. Всё это было ещё до криптовалютного бума, в ходе которого майнеры расхватывали все графические чипы, которые были способны копать Эфир. Предполагалось, что Intel ворвётся на рынок в 2021 году, что позволит увеличить доступность и снизить цены. Планы несколько раз переносились, а на календаре 5 сентября. Очевидно, что в компании возникли масштабные проблемы, ведь объяснить происходящее чем-то иным невозможно. Долгое время в прессу попадали непонятные слухи, а недавно стало ясно, кто же виноват в том, что геймеры так и не увидели видеокарт серии Arc Alchemist в свободной продаже.

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Инсайдеры отмечают, что вся вина за происходящее лежит на руководстве Intel, принявшем ряд неверных шагов. Как оказалось, решение уничтожить российский офис стало роковым для новой линейки видеокарт. Неясно, кто вообще принимает подобные решения, и почему этому человеку не докладывают о последствиях, но ещё совсем недавно в РФ работала большая команда специалистов, включающая 1200 человек. Особый вклад вносил офис, расположенный в Нижнем Новгороде, занимавшийся созданием драйверов для серии видеокарт Arc Alchemist. Это был крупнейший исследовательский отдел в Европе, в обязанности которого входила разработка программной среды для реализации oneAPI и OpenVINO. В итоге руководство синих не только разрушило высокоэффективную команду, но и сделало невозможным запуск графических чипов.

Инсайдеры констатируют, что даже сегодня Intel не смогла решить все проблемы с драйверами для нового поколения графических чипов. Например, наблюдается масса проблем со стабильностью под DirectX 9 и DirectX 11, а значит выпускать видеокарты на рынок просто невозможно. Подробности внутренней кухни в прессу попадают неохотно, но доподлинно известно, что часть специалистов была оставлена на улице, тогда как наиболее ценные кадры перемещены вместе с семьями в другие страны. Руководство синих полагало, что это позволит одним махом решить все проблемы, вот только эффективно работать в новых командах не так просто, а некоторые инженеры и вовсе никуда не поехали. В итоге Intel так и не смогла создать программное обеспечение для графических чипов.

Стоит заметить, что сегодня производственные мощности Intel находятся не в лучшем виде, а сама компания отстаёт от TSMC. Именно поэтому графические чипы серии Arc Alchemist должны были выпускаться на фабриках тайваньской компании по 6-нм технологическим нормам. Это вызывало опасения относительно цены и доступности, поскольку клиентов у TSMC предостаточно. Западные эксперты пишут, что решение Intel было верным, а руководство предоставило сотрудникам выбор. Проблема в том, что на этот раз политические игры встали на пути бизнеса. Компания так торопилась угодить спящему Джо, что совершила ряд преждевременных шагов. Если вы помните, то все крупные американские поставщики полупроводников ушли из РФ ещё в марте. В тот момент не было никаких предписаний правительства, а NVIDIA косвенно признала ущерб от преждевременного бегства.

В то же время, если залатать дыру в сотню миллионов долларов для компании с многомиллиардными доходами не так и сложно, то потеря Intel измеряется не только деньгами, но и имиджем. Синие так и не выполнили своих обещаний, а перспективы туманны. Эксперты уверяют, что сроков появления графических чипов серии Arc Alchemist на рынок нет. Ну и не забывайте, что момент упущен. Всё дело в том, что видеокарты должны были конкурировать с моделями 2020 и 2021 годов. Этой осенью состоится релиз флагманов NVIDIA и AMD, тогда как к началу весны появятся модели с рекомендованными ценами до 350 долларов. Если сегодня A750 и может показывать неплохие результаты, обходя GeForce RTX 3060 в некоторых играх, то GeForce RTX 4060 предложит 50% прирост производительности, что сделает видеокарту Intel неактуальной. Придётся снижать цены ещё до начала продаж. Но это только с условием, что продажи вообще стартуют.

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