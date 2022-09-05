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NVIDIA избавляется от видеокарт текущего поколения – GeForce RTX 3080 Ti на BestBuy стоит 45 000р
А вот скидок на средний и бюджетный ценовой сегменты пока нет
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RTX 3050 - цены идут к 20 тр
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3080 Gigabyte за 70 с началом
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3060 ASUS дешевле 40 тр

Известно, что NVIDIA на фоне снижения интереса к майнингу, NVIDIA потеряла большой кусок пирога, который ещё недавно приносили продажи графических чипов. Что бы там себе не думал Дженсен Хуанг, но геймерам столько видеокарт не нужно, тем более по таким грабительским ценам. Согласно официальным данным, средняя цена видеокарты во втором квартале 2021 года достигала 1029 долларов, что стало настоящим рекордом для рынка. По итогам отчётного периода текущего года ситуация кардинально изменилась, ведь стоимость рухнула до 529 долларов. Вообще, это ещё далеко до нормы, ведь обычно геймеры тратят на развлечения намного меньше.

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Если внимательно изучить цифры, то может показаться, что NVIDIA находится на краю пропасти, ведь компания не досчиталась 1.4 миллиарда долларов с игрового направления, вот только аналитики констатируют, что болен весь рынок, а у зелёных не всё так плохо. Сообщается, что спад по сравнению с 1 кварталом текущего года достиг 22.6%, но наибольший удар пришёлся по позициям AMD. Если в 1 квартале красные занимали 24% рынка видеокарт, то по итогам квартала второго им достались всего 20%. В то же время NVIDIA нарастила свою долю с 75% до 80%. Оставшийся 1% занимает Intel, которая до сих пор считается аутсайдером, поскольку так и не смогла выпустить первое поколение графических чипов на рынок. Аналитики отмечают, что несмотря на улучшение процентного соотношения руководство зелёных недовольно сложившейся ситуацией и продолжит предпринимать все усилия для наращивания продаж. Похоже, единственный реалистичный сценарий предполагает снижение цен. Ожидается, что в сентябре геймеров ждёт настоящая распродажа со всеми вытекающими из этого последствиями.

Отметим, что большая часть массового действа пройдёт в США. Дженсен Хуанг если и предпочитает скидывать цены на видеокарты, то делает это в рамках внутреннего рынка, тогда как в Европе на прилавках всё ещё лежит GeForce RTX 3090 по цене близкой к 1500 долларам, а мечтать о покупке GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости не приходится. Инсайдеры отмечают, что в некоторых торговых сетях США распродажа уже стартовала. Цены падают, но пока перед американскими геймерами не так много интересных предложений. Из любопытного: GeForce RTX 3080 Ti в BestBuy можно отхватить за 739 долларов, что соответствует 45 000 рублей. На российском рынке встретить такую видеокарту дешевле 100 000 не представляется возможным. На Amazon появилось несколько моделей GeForce RTX 3090 за 959 долларов. Учитывая, что рекомендованная цена этого графического чипа стартует с 1500 долларов, то перед нами действительно выгодное предложение.

В то же время, аналитики отмечают, что скидок на серии GeForce RTX 3070/3060/3050 пока нет. Графические чипы продаются с большой накруткой, а геймеры вынуждены платить на 100-300 долларов дороже рекомендации производителя. Некоторых такой подход удивляет, но на самом деле всё логично, ведь осеню в продажу поступят исключительно флагманы NVIDIA. Получается, что Дженсену Хаунгу просто нет никакой нужды ничего менять в средневысоком сегменте, поскольку главная проблема для него кроется в переизбытке флагманов на партнёрских складах. Никто не знает, насколько успешными стали попытки NVIDIA слить как можно большее количество дорогостоящих видеокарт. Вполне возможно, что распродажи не приносят ощутимой прибыли, поскольку даже в США геймеры предпочитают тратить на развлечения до 350 долларов.

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Ну и где-то в хвосте рынка плетётся тётушка Су. Глава AMD уже много лет смотрит сквозь пальцы на низкие продажи собственной продукции. Что странно, за последние 4 года красные выпустили две очень удачные линейки, но так и не смогли добиться сколько-нибудь заметного роста продаж. Причин может быть множество, но нам известно, что AMD останавливает производство перспективных графических чипов задолго до того, как в продажу поступит актуальная замена нового поколения. Возможно, подобная тактика позволяет увеличивать среднюю маржу, но плохо сказывается на доходах, ведь лучше получить по 100 долларов с 10 видеокарт, чем заработать по 300 долларов на отгрузке 2 графических чипов.

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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 3080 ti
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