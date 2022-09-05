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Как тебе такое, Геральт из Ривии – какую видеокарту купить для повторного прохождения The Witcher 3
Если вы решили установить продвинутую версию легендарной игры с сотней графических модификаций, то вам потребуется новая видеокарта. Сегодня мы рассмотрим несколько подходящих моделей.
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У каждого из нас есть фильмы, которые мы время от времени пересматриваем. Кто-то предпочитает возвращаться во вселенную Гарри Поттера, тогда как другие заглядывают в гости к героям Толкиена. Некоторые любят старую классику, тогда как фанаты и энтузиасты часами ищут нестыковки и сюжетные дыры в популярных блокбастерах. Точно такая же ситуация с книгами, музыкой и компьютерными играми.

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Есть серии, которые стали культовыми и даже спустя годы после своего выхода привлекают миллионы геймеров. Ярким примером преданности со стороны поклонников стала The Witcher 3: Wild Hunt. Кажется, что уже все сюжетные линии раскрыты, а каждый герой известен вам до мельчайших деталей, но благодаря усилиям энтузиастов появляются невероятные возможности. Так, если вы уже изведали все тропы и легко справляетесь с самыми сильными монстрами, то мы советуем опробовать несколько крутых модификаций. К примеру, можно оценить преимущества трассировки лучей или добавить сотню графических улучшений. Уверены, такое оценил бы сам Геральт из Ривии, ведь играть в The Witcher 3 стало намного приятнее.

Если вы не поленитесь установить одну из популярных модификаций, то столкнётесь с необходимостью увеличения мощности видеокарты. Требования возрастут не очень сильно, в разрешении 4К даже игра 7-летней давности способна удивлять. Даже если вы решите запустить The Witcher 3 в разрешении 4К и добавите пару сотен графических модификаций, то GeForce RTX 3070 Ti вас не подведёт. Потенциал у этой видеокарты огромный, а вот цена в 64 тысячи немного расстраивает. Это значит, что нужно быть не только настоящим фанатом, но и иметь неплохой запас лишних денег. Не переусердствуйте с модификациями. Если хотите, можете посмотреть видео ниже, где команда блогеров предлагает готовые сборки.

Для полноценного 2К отлично подойдёт GeForce RTX 3060 Ti. Здесь вы не будете чувствовать себя скованно даже с самыми сложными графическими модами, а значит оставите себе обширное поле для экспериментов. И вообще, The Witcher 3 – это не единственная игра, которая может вас заинтересовать. Именно поэтому не стоит брать бюджетные графические чипы, если вы планируете играть в требовательные новинки последних лет.

Фанаты AMD могут присмотреться к Radeon RX 6650 XT. Это очень неплохая видеокарта, запаса производительности которой вам хватит на 4-6 лет. Ясно, что в будущем придётся отказаться от разрешения 2К, но сегодня даже насыщенную модификациями игру можно гонять в высоком разрешении без падений количества кадров в секунду. Radeon RX 6650 XT понравится владельцам компьютеров, которые давно не обновлялись. Просто купите эту видеокарту, а ваш старый блок питания сможет тянуть её без проблем. Аналоги от NVIDIA потребуют замены блока питания.

Если у вас монитор имеет разрешение 1080р, то брать дорогую видеокарту глупо. Какой смысл, ведь большинство пользователей не способно заметить разницу между 60 кадрами в секунду и 90 fps. Ясно, что в синтетике можно потешить своё самолюбие, но в реальных играх от этого никакой пользы. Именно поэтому берите GeForce GTX 1660 SUPER. Она точно справится с улучшенным The Witcher 3, а также будет в самый раз для других современных игр.

А вообще, если денег не так много, то можно опробовать продвинутую версию The Witcher с трассировкой лучей на видеокарте Radeon RX 6500 XT. Никаких рекордов не ждите, но такие графические чипы покупают для того, чтобы играть на средних, а не биться за первое место в синтетических тестах. В народном разрешении можно рассчитывать на стабильный фрамрейт, хотя вся логика графических модификаций состоит в том, чтобы улучшить визуальный стиль. Довольно странно, если вы устанавливаете модификацию, но не можете раскрыть её потенциал. Хотя, текстуры точно будет выглядеть приятнее.

Ну и чуть хуже игра будет смотреться на видеокарте GeForce GTX 1650. Здесь вас ждёт начальный уровень производительности, а мы рекомендуем запускать The Witcher без модификаций. Да, трассировки лучей не будет, но улучшенная версия слишком тяжёлая для такой слабой видеокарты.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #the witcher 3
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