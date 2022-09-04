Сегодня ракетный автономный комплекс «Посейдон» не имеет аналогов и способен наносить удары спящими термоядерными зарядами в любой точке планеты

Наш мир переживает эпоху глобальной напряжённости. Сегодня лидеры стран не только разучилось доверять друг другу, но и совершенно забыли о своих прямых обязанностях, ведь задача президента не в позировании перед журналистами, а в реальных действиях, направленных на создание условий для мирного сосуществования с соседями. Если даже отбросить в сторону санкции и попытки навредить каждому жителю России со стороны Европы и США, то наиболее опасной остаётся ядерная риторика. Мы то и дело слышим заявления британских и американских политиков верхнего эшелона о том, что эти ребята готовы применить смертоносное оружие в случае необходимости. Ни один человек с нормальной психикой не хочет ядерной войны. Абсолютно каждому очевидно, что после применения первой боеголовки весь мир запылает, а планета станет непригодна для жизни. Может всё это неплохо смотрится в фильмах, но в реальности места не останется даже тараканам. Увы, но политики так и не осознали, что обычные люди хотят наслаждаться жизнью, а не с гордостью смотреть на то, как ядерная ракета летит в сторону потенциального противника.

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Поскольку гонку вооружений не остановить, в ход идут самые изощрённые технологии. Об одном из самых продвинутых ядерных комплексов, который когда-либо был создан человечеством, мы с вами и поговорим. Сегодня на вооружении России находится неизвестное количество комплексов 2М39 «Посейдон». Это гигантская торпеда, несущая термоядерный заряд и способная годами работать на самых больших глубинах на территории потенциального противника в автономном режиме. Длительный срок эксплуатации обеспечивается атомной установкой, а в настоящее время о технических характеристиках подобного устройства известно очень мало. Если проводить понятные нашим читателям аналоги, то 2М39 «Посейдон» похожа на подводный беспилотник, ресурс автономной работы которого в сотни и даже тысячи раз превышает все известные аналоги.

Использовать в наступательных целях такое оружие никто не планирует, но его главная задача – это скорее устрашение потенциального противника. Посудите сами: где-то на дне возле побережья США мирно лежат десять таких ракет, каждая из которых наведена на определённую цель. Это могут быть эскадры кораблей, военные базы или даже города. Известно, что прямой удар по такому городу, как Нью-Йорк способен создать ещё один Панамский канал, как бы это странно не звучало. Боеголовки 2М39 «Посейдон» годами пребывают в спящем режиме, либо патрулируют и изучают местность, а также могут использоваться в мирных целях, ведь аппарат работает без сбоев практически на любой глубине. К сожалению, времена использования подобных монстров в научных целях пока не пришли.

Поскольку мы говорим прежде всего о дроне, то он пусть и имеет большой ресурс автономности, но гораздо лучше справляется со своими задачами, если будет доставлен к месту назначения. Для этой цели уже сейчас создаются подводные лодки проекта 09851 «Хабаровск», но пока новые субмарины не заступили на вахту, обслуживанием 2М39 «Посейдон» занимается подлодка БС-329 «Белгород». В июле текущего года судно было передано флоту и станет первым испытательным стендом для перспективного типа вооружений. В ближайшее время должны пройти первые испытания, в рамках которых станут ясны возможности подлодки и те изменения, которые необходимо внести в программу ещё до постройки основного парка обслуживающих дроны субмарин. К слову, БС-329 «Белгород» не только выполняет необычные задачи, но и является самой большой на флоте, ведь её длина достигает 184 метра. Для обслуживания и транспортировки термоядерных боеголовок используется специальный отсек под днищем, где может поместиться несколько подобных устройств, при этом уже сегодня известно, что местом боевого дежурства станет Северное и Тихоокеанское направление.

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Американские эксперты высоко оценили потенциальную угрозу, исходящую от подводной лодки, способной нести сразу 6 беспилотников типа 2М39 «Посейдон». По мнению некоторых из них, одной такой субмарины будет достаточно для поражения всего восточного побережья США. Вот только никто не сказал, что на западном побережье не находится в спящем состоянии ещё несколько термоядерных боеголовок. Ещё раз подчеркнём, что не одобряем активное запугивание потенциальных противников с помощью ядерного оружия, поскольку ничего хорошего международным отношениям это не несёт. Вот только в сложившейся обстановке оружие судного дня – это чуть ли не единственный действенный аргумент, способный охладить горячие головы возомнивших себя вершителями судеб парней из Пентагона и Белого дома. Источник.