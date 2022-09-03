Виталик Бутерин высказался на тему роста и падения цен на рынке криптовалют

Когда мы говорим о той или иной статистике, то всегда важно понимать, что выводы будут очень сильно зависеть от того, что вы сами хотите увидеть. Например, отчёт NVIDIA за второй квартал 2022 года вскрыл массу проблем на рынке графических чипов, но умелые маркетологи нашли нужные направления, по которым у компании всё довольно неплохо. В результате больше внимания уделили победам, а неудачи записали в стагнацию рынка. О майнерах не проронили ни слова, а очевидный факт приближающегося перехода Эфира на PoS и вовсе предпочли обойти стороной. Но инвесторы счастливы, ведь не всё так плохо, как могло показаться. В то же время, если смотреть на происходящее под другим углом, то можно говорить о приближении большой грозы, которая вот-вот разразится на рынке видеокарт.

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Точно также всё непросто и с оценкой криптовалют. Обратите внимание на график ниже. Перед вами месячные колебания Эфира. Как видите, всё начиналось с отметки в 1620 долларов, затем благополучно достигло потолка, слегка перевалив за 2000 долларов, а сегодня снизилось до 1563 долларов. Казалось бы, ничего страшного не происходит, но аналитики всюду видят подводные камни. Например, многие полагали, что незадолго до отказа от майнинга криптовалюта должна резко подорожать. Может быть на следующей неделе прогнозы начнут сбываться, но пока положение достаточно стабильное. Или нет, ведь если посмотреть на ценообразование в течение года, то становится ясно, что Эфир переживает не лучшие деньги. Ровно год назад всё начиналось с 3888 долларов, достигло 4812 долларов, а после рухнуло ниже 1000 долларов. Здесь появляются совершенно другие эксперты, которые прочат криптовалюте крах, ведь на носу криптозима. Неясно, почему холода так задержались, но вот уже четыре месяца резкого обрушения рынка так и не случилось. Но есть и другая статистика. На третьем графики указана стоимость Эфира на 4 сентября 2020 года. Получается, что за 2 года курс вырос в 4 раза, что довольно неплохо для потенциальных инвесторов.

Именно о проблеме долговременных и кратковременных ожиданий от криптовалюты недавно рассказал Виталик Бутерин. Основатель Эфира уверен, что цифровым активам присуща так называемая цикличная динамика. Но даже несмотря на тот факт, что многие эксперты прекрасно осознают происходящее, мы слышим абсурдные заявления. Например, когда курс Эфира растёт – всегда появляются аналитики, вещающие о формировании новой парадигмы, где криптовалюта станет основой технологий, а блокчейн – это чуть ли не самое лучшее изобретение человечества. Но стоит только Эфиру немного подешеветь, как паникёры кричат о том, что всё потеряно, а криптовалюты обречены. На самом же деле мы уже не раз убеждались в том, что перед нами стандартная модель, а подобные взлёты и падения позволяют сообществу выявить и устранить проблемы, которые долгое время оставались нерешёнными.

Так, когда курс Эфира высокий, то многие участники рынка начинают получать сверхдоходы и не задумываются об необходимости эффективно вести бизнес. Снижение стоимости цифрового актива позволяет осознать ценность инвестиций, отсеять неверную бизнес-модель и начать работать эффективнее. Виталик подчеркнул, что и медвежий и бычий тренды имеют как свои плюсы, так и минусы. В первом случае из-за спада инвестиций становится гораздо сложнее убеждать людей вкладывать деньги в новые протоколы безопасности. Разработчики программного обеспечения вынуждены сокращать команды, что влечёт за собой негативную динамику развития криптовалюты. В то же время, пока у руля быки, невероятно сложно проводить сложные изменения, поскольку рынок хочет как можно дольше оставаться на высоких позициях и воспринимает необходимые правки как посягательство на деньги крупных держателей криптовалют.

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Но самое любопытное, что Виталик Бутерин назвал криптовалюты пузырём. По его словам, обычно криптопузыри не растут больше шести или девяти месяцев. Основатель Эфира сильно удивлён, что на этот раз быки смоги почти полтора года удержаться на плаву. Он уверен, что за ростом рынка всегда наступает стремительное падение, а значит в обозримом будущем Эфир может сильно подешеветь.