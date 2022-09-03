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Zelot За пост начислено вознаграждение
Богатые тоже плачут – сколько стоит видеокарта NVIDIA для мажоров и миллионеров в сентябре 2022 года
Придётся потратиться как следует, ведь такие видеокарты стоят больших денег
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Если вы этим летом смогли себе позволить видеокарту GeForce RTX 3050, то это просто здорово. Известно, что данный графический чип стал одним из самых популярных не только в российской рознице, но и бьёт все рекорды в Европе. Геймеры раскупают GeForce RTX 3050 как горячие пирожки даже несмотря на то, что цены на них держатся на довольно высоких отметках. Статистика утверждает, что массовый пользователь и вовсе игнорирует дорогостоящие видеокарты, но встречаются любители компьютерных игр, которые хотят больше.

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Специально для этих ребят мы подготовили небольшую подборку. Нам кажется, что есть фанаты флагманов, но встречаются геймеры, которые пусть и имеют лишнюю сотню тысяч рублей в кармане, предпочитают делать разумный выбор. Это значит, что сегодня мы рассмотрим различные варианты, а вы сами решайте, какой стратегии вам следовать. Обойдёмся без бюджетных графических чипов, ведь количество флагманов достаточно для выбора.

Было бы странно, если бы мы предложили состоятельным геймерам что-то иное, кроме GeForce RTX 3090 Ti. Это самый настоящий игровой монстр, производительность которого находится далеко за границами разумного. Если у вас монитор имеет разрешение 1080р или 2К, то мы советуем взять что-то попроще, ну а владельцам полноценного 4К достанется ультимативная скорость. Нехватку мощности вы будете ощущать не раньше, чем через 4 года, а многие энтузиасты даже подключают к GeForce RTX 3090 Ti монитор с разрешением 8К. Это настоящий вызов, а многие из тех, кому удалось играть в таком разрешении, копят подходящий монитор и видеокарту.

Нет никаких сомнений, что GeForce RTX 3090 Ti хороша, но стоимость такой видеокарты поражает, а многие разумные геймеры предпочтут немного сэкономить. Отличным вариантом может стать GeForce RTX 3080 Ti. В данном случае вы теряете 12 Гб видеопамяти, а также получаете скромнее графический чип. К счастью, в играх разница ощущается мало, а в разрешении 4К ещё долго можно будет гонять блокбастеры на максимальных настройках графики.

Когда мы говорим о менее дорогих видеокартах, то не всегда имеем в виду критическую потерю производительности. GeForce RTX 3080 12 Гб@384 бита отлично вписывается в бюджет зажиточного геймера, который хочет ограничить свои траты на уровне 90 тысяч рублей. Ясно, что эта видеокарта медленнее GeForce RTX 3090 Ti, но в таких ситуациях всё решает прямое сравнение. Получается, что вы экономите 60 тысяч рублей, но теряете около 10% количества кадров в секунду. Нам кажется, что обмен очень даже неплохой.

Бывает, что денег не так много, но вы очень хотите взять именно GeForce RTX 3080. В этом случае подойдёт первая серия этого графического чипа, которая вышла в 2020 году. Мощность здесь ниже, как и цена, а в итоге вы всё же получите флагман, пусть количество видеопамяти будет немного меньше, а шина не такой широкой. GIGABYTE не стала напрягаться, поэтому перед вами максимально близкая к эталонной модель. Это не плохо и не хорошо, ведь изначально NVIDIA предусмотрела все нюансы системы охлаждения, но мечтать о разгоне данной модели всё же не приходится.

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GeForce RTX 3070 Ti – это видеокарта для мажоров, которым не удаётся раздобыть 100 тысяч рублей на развлечения. Мало ли, вы плохо учились в школе или в университете, а может дедушка Мороз решил оставить вас без подарочков. В чём бы ни была причина экономии, владелец GeForce RTX 3070 Ti будет чувствовать себя довольно неплохо. В 4К лучше не совать свой нос, но даже в разрешении 2К можно получить отличную картинку. Выставляйте настройки на ультра, ведь GeForce RTX 3070 Ti прекрасно справляется даже с самыми требовательными новинками. Ну и согласитесь, что заплатить 64 тысячи за полноценную скоростную видеокарту гораздо приятнее, чем потратить 150 тысяч. Всегда можно найти куда инвестировать оставшиеся деньги.

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