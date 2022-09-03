Придётся потратиться как следует, ведь такие видеокарты стоят больших денег

Если вы этим летом смогли себе позволить видеокарту GeForce RTX 3050, то это просто здорово. Известно, что данный графический чип стал одним из самых популярных не только в российской рознице, но и бьёт все рекорды в Европе. Геймеры раскупают GeForce RTX 3050 как горячие пирожки даже несмотря на то, что цены на них держатся на довольно высоких отметках. Статистика утверждает, что массовый пользователь и вовсе игнорирует дорогостоящие видеокарты, но встречаются любители компьютерных игр, которые хотят больше.

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Специально для этих ребят мы подготовили небольшую подборку. Нам кажется, что есть фанаты флагманов, но встречаются геймеры, которые пусть и имеют лишнюю сотню тысяч рублей в кармане, предпочитают делать разумный выбор. Это значит, что сегодня мы рассмотрим различные варианты, а вы сами решайте, какой стратегии вам следовать. Обойдёмся без бюджетных графических чипов, ведь количество флагманов достаточно для выбора.

Было бы странно, если бы мы предложили состоятельным геймерам что-то иное, кроме GeForce RTX 3090 Ti. Это самый настоящий игровой монстр, производительность которого находится далеко за границами разумного. Если у вас монитор имеет разрешение 1080р или 2К, то мы советуем взять что-то попроще, ну а владельцам полноценного 4К достанется ультимативная скорость. Нехватку мощности вы будете ощущать не раньше, чем через 4 года, а многие энтузиасты даже подключают к GeForce RTX 3090 Ti монитор с разрешением 8К. Это настоящий вызов, а многие из тех, кому удалось играть в таком разрешении, копят подходящий монитор и видеокарту.

Нет никаких сомнений, что GeForce RTX 3090 Ti хороша, но стоимость такой видеокарты поражает, а многие разумные геймеры предпочтут немного сэкономить. Отличным вариантом может стать GeForce RTX 3080 Ti. В данном случае вы теряете 12 Гб видеопамяти, а также получаете скромнее графический чип. К счастью, в играх разница ощущается мало, а в разрешении 4К ещё долго можно будет гонять блокбастеры на максимальных настройках графики.

Когда мы говорим о менее дорогих видеокартах, то не всегда имеем в виду критическую потерю производительности. GeForce RTX 3080 12 Гб@384 бита отлично вписывается в бюджет зажиточного геймера, который хочет ограничить свои траты на уровне 90 тысяч рублей. Ясно, что эта видеокарта медленнее GeForce RTX 3090 Ti, но в таких ситуациях всё решает прямое сравнение. Получается, что вы экономите 60 тысяч рублей, но теряете около 10% количества кадров в секунду. Нам кажется, что обмен очень даже неплохой.

Бывает, что денег не так много, но вы очень хотите взять именно GeForce RTX 3080. В этом случае подойдёт первая серия этого графического чипа, которая вышла в 2020 году. Мощность здесь ниже, как и цена, а в итоге вы всё же получите флагман, пусть количество видеопамяти будет немного меньше, а шина не такой широкой. GIGABYTE не стала напрягаться, поэтому перед вами максимально близкая к эталонной модель. Это не плохо и не хорошо, ведь изначально NVIDIA предусмотрела все нюансы системы охлаждения, но мечтать о разгоне данной модели всё же не приходится.

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GeForce RTX 3070 Ti – это видеокарта для мажоров, которым не удаётся раздобыть 100 тысяч рублей на развлечения. Мало ли, вы плохо учились в школе или в университете, а может дедушка Мороз решил оставить вас без подарочков. В чём бы ни была причина экономии, владелец GeForce RTX 3070 Ti будет чувствовать себя довольно неплохо. В 4К лучше не совать свой нос, но даже в разрешении 2К можно получить отличную картинку. Выставляйте настройки на ультра, ведь GeForce RTX 3070 Ti прекрасно справляется даже с самыми требовательными новинками. Ну и согласитесь, что заплатить 64 тысячи за полноценную скоростную видеокарту гораздо приятнее, чем потратить 150 тысяч. Всегда можно найти куда инвестировать оставшиеся деньги.