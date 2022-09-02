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Процессоры AMD дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 9 5950X на 28 000р дешевле рекомендованной цены
Скидки на процессоры подобрались к российской рознице
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Если говорить о процессорах, то есть как минимум две тенденции, которые будут влиять на рынок в последующие несколько лет. В первую очередь стоит констатировать, что поколение Alder Lake так и не смогло остановить рост продаж серии Ryzen 5000. До какого-то времени у Intel были проблемы с выходом недорогих материнских плат, а после AMD просто скинула цены на свою продукцию. В результате у покупателей был выбор, а довольно значительная часть предпочла красную команду.

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Но это только первая тенденция, ведь аналитики уверяют, что 2022 год принесёт рынку персональных компьютеров самое большое падение за долгие годы. Ожидается, что это будет просадка на немалые 12.8%, а в результате производители недосчитаются миллиардов долларов. Кто из компаний лучше подготовлен к удару, нам ещё только предстоит узнать по итогам года, но уже сегодня процессоры AMD радуют российских пользователей огромными скидками. Именно поэтому мы советуем вам присмотреться к серии Ryzen 5000.

Предлагаем начать с Ryzen 9 5950X. В момент старта продаж в российской рознице этот камень стоил 74 тысячи рублей. Купить его дешевле 90 000 долгое время было невозможно, а в данном случае мы предлагаем присмотреться к ОЕМ-версии, которая должна была стоить 68 400 рублей. Сегодня флагман AMD стоит 40 390 рубчиков, а значит налицо снижение цены на 28 тысяч рублей. Пожалуй, это самая впечатляющая скидка, а сам процессор насколько быстрый, что ещё много лет будет считаться избыточным для большинства задач. В играх быстродействие зависит от видеокарты, но сам Ryzen 9 5950X показывает в сложных сценариях себя с лучшей стороны.

Ryzen 9 5900Х уже не так выгоден для конечного покупателя, ведь скидка у него не столь большая, но от этого 12-ядерник AMD не становится хуже. Пожалуй, это самый быстрый процессор за 31 тысячу рублей на рынке, а ведь он ещё и отличается низкими требованиями и заведётся у вас даже на недорогой материнской плате. Покупать дополнительные комплектующие стоит исходя из собственного экономического благосостояния. В конце концов, никто ведь не запрещает вам купить систему жидкостного охлаждения и разогнать камень до красна.

Ryzen 7 5800X также поставляется без кулера, поэтому мы считаем логичным купить именно ОЕМ-версию. Процессор прекрасно себя чувствует в любых задачах и уступает ультимативным решениям только в синтетике или требовательных задачах. К счастью, большинство пользователей никогда ничего сложного не запускает, а в играх основная нагрузка ложится на видеокарту. Помните, что перед вами довольно мощный камень, поэтому система охлаждения не должна быть уж очень бюджетной.

Ну а Ryzen 7 5700G будет интересен тем, кто предпочитает искать выгодные решения. 8-ядерный камень предлагает неплохой уровень производительности, но ко всему прочему ещё включает интегрированный графический чип. Благодаря этому можно забыть о необходимости покупки отдельной дискретной видеокарты. Обещать вам, что все требовательные новинки пойдут на таком процессоре мы не можем. А вот популярные стрелялки и всякие танчики Ryzen 7 5700G точно потянет.

Без Ryzen 5 5600X не может обойтись ни один рейтинг. Даже когда этот процессор стоил около 35 тысяч рублей, его расхватывали, словно горячие пирожки. Пояснить это можно тем, что Ryzen 5 5600X будет работать даже на материнской плате с чипсетом А320, а оперативная память и вовсе стоит копейки. Вполне возможно, что этот камень ещё подешевеет после выхода серии Ryzen 7000, а значит ему уготовлена судьба одного из самых популярных процессоров десятилетия.

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Ryzen 5 5600G немного уступает указанному выше Ryzen 5 5600X по чистой производительности, но интересен встроенной графикой. Всегда находятся те, кто хочет сэкономить немного денег. Ryzen 5 5600G очень похож на Ryzen 7 5700G, но дешевле на 5 тысяч, что позволяет направить больше денег на видеокарту или другие комплектующие. В играх оба камня почти идентичны.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 9 5950x
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