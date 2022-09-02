Изображение получено с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб

Человечество очень часто начинает решать сложные проблемы ещё до того, как получит ответы на самые простые вопросы. Например, мы до сих пор не можем высадить на Луну полномасштабную миссию, не говоря уже о Марсе. Ближайшая к нам планете остаётся большой загадкой, а теории о находящейся там влаге и даже бактериальной жизни будоражат общественность. Нам очень мало известно о химическом строении Юпитера и других планет Солнечной системы. Одним словом, нужно было бы как следует напрячься, отправив как можно больше исследовательских миссий к этим объектам, вместо чего астрономы смотрят вдаль.

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Если вы не забыли, то совсем недавно NASA вывела на орбиту космический телескоп Джеймс Уэбб. По своим техническим характеристикам он превосходит Хаббл в разы, а ключевая задача состоит в поиске ответов о зарождении мироздания. При этом учёные надеются увидеть не только намёки, но и доказательства своих теорий. Пока больших подвижек на этом направлении нет, но зато мы можем впервые в истории увидеть фотографию планеты из другой солнечной системы. HIP 65426 b намного больше Юпитера и была впервые зафиксирована в 2017 году. Стоит учитывать, что в тот момент точка на звёздной карте была получена при помощи сложного оборудования и хитроумного способа. Проблема в том, что экзопланета излучает свет в 10 000 раз меньше своей родительской звезды, поэтому увидеть её с помощью существовавшего оборудования воочию было невозможно. Вместо этого использовалась методика транзита, когда по наличию затемнённых участков звезды (планета заслоняет собой солнце, когда проходит по орбите) можно было определить приблизительный размер и время вращения космического тела.

Благодаря такой методике удалось выяснить, что HIP 65426 b достаточно молодая планета, ведь ей всего 15-20 миллионов лет, что намного меньше если сравнивать с Землёй (4.5 миллиарда лет). Она располагается на расстоянии до 100 раз дальше от своей звезды, чем Земля от Солнца и состоит из газа. Это значит, что она не имеет каменистой поверхности и не может быть обитаемы даже бактериями. Исследователи пропустили полученные данные через ряд фильтров, что позволило обнаружить планету несмотря на её удаление от звезды и расстояние до самого объекта. По словам учёных, задача была непростой, но в результате им впервые удалось зафиксировать планету на камеру за пределами Солнечной системы.

Специалисты уверены, что им ещё только предстоит усовершенствовать алгоритм работы оптики телескопа Джеймс Уэбб. В будущем удастся получить ещё более впечатляющие снимки экзопланет. В то же время наибольшую важность представляют скопления галактик, чёрные дыры и другие объекты, природа которых до сих пор остаётся загадкой для человечества. Прямые фотографии позволяют шире взглянуть на химический состав этих тел, а также сделать выводы об условиях их формирования. Специалисты отмечают, что изображения для обычного человека ничего не значат, но для научного сообщества представляют настоящее сокровище.

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Скептики подобных миссий не устают критиковать правительство США за выделение миллиардов долларов на космос, когда не решёнными остаются вопросы социальной сферы. Стоит констатировать, что в головах у тех, кто принимает решения мирового значения, всё очень плохо. Казалось бы, именно США взяла на себя отправку и финансирование лунной и марсианской миссий. В последние годы бюджет постоянно урезался, а правительство заявляло о том, что денег на подобные глупости нет. При этом никто ничего отменять не намерен, но политики не способны расставить нужные приоритеты, ведь на военные нужды ежегодно выделяется триллион, а на исследования Солнечной системы перепадают крохи. Можно было ба закончить на оптимистичной нотке, но пока мечтать о мирном изучении космоса не приходится.