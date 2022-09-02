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DDR5 всё ещё в 2 раза дороже DDR4, цены снижаются медленно, а успех новой ОЗУ зависит от AMD
Насколько быстро цены упадут на DDR5 будет зависеть от успешных продаж процессоров Ryzen 7000-й серии
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В 2021 году в продажу поступили процессоры Intel серии Alder Lake. В рамках 12-го поколения был не только совершён переход на 10-нм технологический процесс, но и впервые внедрена поддержка перспективной оперативной памяти стандарта DDR5. Эксперты говорили о том, что всё это выглядит преждевременно, ведь основные производители ОЗУ представили только первое поколение, которое оказалось совсем не таким, как ожидали энтузиасты. К примеру, тактовая частота стартовала с 4800 МГц, а тайминги были способна повергнуть в панику любителей оверклокинга. Ближе к анонсу появилась DDR5-5200, которая стала самой массовой, но это не решило главную проблему с ценой.

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Обратите внимание на изображение ниже. Как видите, две линейки по 16 Гб DDR5-5600 стоят 21 тысячу рублей. Если вы купите две планки DDR4-3200 производства Patriot, то заплатите всего 8400 рублей за аналогичный объём. Можно найти и дороже, но в любом случае реальная разница в скорости между поколениями оперативной памяти минимальная, а вот цена на более новую линейку стартует с двух раз. В связи с этим спрос на DDR5 даже спустя год после релиза крайне низкий, а покупатели предпочитают брать Alder Lake на материнских платах с поддержкой старого стандарта оперативной памяти. По данным инсайдеров, положение начинает приходить в норму, поскольку только за июль закупочные оптовые цены снизились на 20%. Это значит, что вскоре обычные пользователи увидят реальные скидки, но всё самое интересное впереди.

Дело в том, что уже к концу сентября в продажу поступит новая линейка процессоров Ryzen 7000-й серии. AMD не пошла по стопам Intel, а значит абсолютно все продукты будут поддерживать стандарт оперативной памяти текущего поколения. DDR4 пора на покой, тогда как подобная инициатива окажет решающее влияние на перспективную DDR5. Инсайдеры полагают, что такое решение позволит увеличить производство оперативной памяти DDR5, что в итоге приведёт к падению стоимости. Случится это уже к концу 2022 года, ну а к середине 2023 можно будет увидеть ситуацию близкую к паритету между ценами на оба поколения ОЗУ. Одновременно с этим заметен тренд на снижение контрактных цен на оперативную память стандарта DDR4. Всё это происходит на фоне падения спроса на компьютеры по всему миру, а эксперты полагают, что производители не будут делать резких движений, поэтому реальное падение цен не будет таким быстрым, как нам бы хотелось.

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Очень многое будет зависеть от популярности процессоров AMD и Intel новых поколений среди потенциальных покупателей. В последнее время аналитики констатируют постоянное повышение средней цены компьютера. В 2021 году геймеров радовали видеокарты за 2000 долларов, ну а в Ryzen 7000-й серии не будет ни одного процессора дешевле 300 долларов. Учитывая тот факт, что большая часть пользователей покупает камни намного дешевле, то перспективы распространения оперативной памяти уже не кажутся такими радужными. Проще говоря, потенциальные покупатели застрянут в серии Ryzen 5000, которая будет стоить намного дешевле новинок, а главное не потребует дорогую материнскую плату и оперативную память. Что до материнской платы, то производители традиционно предпочитают несколько месяцев насыщать рынок исключительно дорогостоящими моделями. При этом платы на чипсете В450 стоят копейки, а комплект Ryzen 9 5900Х + 2х16 Гб и материнская плата за 60 долларов будет чуть ли не в 2 раза дешевле аналогичного на Ryzen 5 7600Х. Нам кажется, что первый окажется ещё и быстрее. Вот вам и новая ОЗУ DDR5. Кстати, не так давно инсайдеры сообщали, что тесты доказывают необходимость покупки жутко дорогой DDR5-6000 для серии Ryzen 7000, а значит платить придётся ещё больше.

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#ddr5 #ryzen 7000
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