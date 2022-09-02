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Процессоры AMD Ryzen 7000 будут горячими и могут иметь проблемы с падением тактовых частот
Вполне возможно, что проблему удастся решить с помощью аппаратных или программных заплаток
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27 сентября на полках магазинов в свободном доступе появятся процессоры Ryzen 7000-й серии. Энтузиасты ожидали их выхода ещё в 2021 году, но тогда дефицит полупроводников охладил пыл руководства AMD. Официальные данные о приросте производительности впечатляют, но в сети гуляют тесты флагманов Intel, которые умудряются обходить даже самый прокачанный Ryzen 9 7950X. И здесь самое время задуматься, ведь синие используют улучшенный 10-нм технологический процесс, тогда как красные перешли на самые продвинутые на данный момент 5-нм нормы. Ясно, что пока нет независимых результатов, говорить о победе одного из лагерей преждевременно, но в последние дни всё внимание инсайдеров было приковано к высоким температурам Ryzen 7000. Эксперты поясняют, что ядро Zen 4 не только меньше Zen 3, но и обладает повышенной плотностью, а значит потребует более мощной системы охлаждения.

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По мнению инсайдеров, даже сегодня в интернете мы видим тесты инженерных экземпляров, а значит финальные версии, которые будут доступны потенциальным покупателям, могут и вовсе не иметь проблем с перегревом. Сообщается, что инженеры AMD использовали позолоченные контакты, что должно улучшить теплопроводимость, в значительной степени увеличив эффективность отвода горячего воздуха от процессора. В то же время не стоит забывать о законах физики, а значит заявленное выше уменьшение размера ядра обязательно приведёт к неприятным сюрпризам. Вчера мы видели, как Ryzen 9 7950X прогрелся до 95 градусов под 230 Вт, тогда как Ryzen 5 7600X потребовалось всего 130 Вт для достижения такой же заоблачной температуры. Эксперты опасаются, что это не позволит выходить на заявленные тактовые частоты, поскольку внутренняя система корректировки тут же скинет показатели Ryzen 9 7950X с 5.7 ГГц до 5 ГГц с целью унижения температурного режима.

Сегодня обнаружились два теста одного и того же Ryzen 5 7600X в AIDA64. В первом случае камень достиг частоты 5.05 ГГц с температурой 93.1 градуса сжигая 122 Вт. В то же время после ручной регулировки показателя Vcore удалось снизить мощность до 68 Вт, оставив тактовую частоту на уровне 5.05 ГГц. При этом температура существенно упала до 56.5 градуса. Всё это говорит о том, что в настоящее время инженерные образцы страдают проблемой роста напряжения и перегревом, что в значительной степени сказывается на итоговых результатах. Если проблема касается только процессоров, находящихся на руках у энтузиастов, то нас ждёт спокойный запуск, в рамках которого с помощью аппаратных и программных корректировок удастся уладить все накладки. В то же время, если инженеры AMD так и не смогут довести температурный режим до ума, то первым покупателям придётся ощутить себя тестировщиками нового железа.

На самом деле у красных такое случается часто, но раньше Лизу Су подобные выходки прощались ещё и потому, что компания предлагала относительно низкие цены. В последние годы AMD твёрдой поступью вошла в высшую лигу. Цены на аналоги Intel либо такие же, либо выше, а Ryzen 9 7950X и вовсе будет стоить 700 долларов. Остаётся нерешённым и вопрос ручной регулировки. Если предположить, что это будет единственный способ остудить пыл горячих камней, то насколько сильным будет падение производительности в ходе снижения тактовых частот? Также неясна общая логика повышения тактовых частот на заявленном уровне, если в итоге работать процессоры на них не смогут. Кажется, что одно из утверждений явно ошибочно, ведь никто не будет продавать потребителям товар, не соответствующий заявленным характеристикам. Ну и не забывайте, что даже сегодня флагманы требуют мощную систему охлаждения. Если вы купили Ryzen 9 7950X, расщедрились для него на хорошую материнскую плату, то глупо экономить 10 000 рублей на системе жидкостного охлаждения.

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Эксперты уверяют, что физические свойства линейки Ryzen 7000 потребуют более эффективных кулеров. Запомните это, ведь теперь заявленная мощность Ryzen 5 7600X подпрыгнула до 105 Вт. Это значит, что кулер с Ryzen 5 5600X этому процессору не подойдёт, а уж более мощный Ryzen 9 7900X и вовсе придётся охлаждать гигантским вентилятором.

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#amd #процессоры #ryzen 7000
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