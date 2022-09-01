Аналитики ожидают, что курс Биткоина продолжит падать, а рынок ждёт один из самых сложных месяцев за многие годы

2022 год выдался одним из самых сложных и напряжённых для рынка криптовалют. Кто-то скажет, что в 2019 было нелегче, а долгое время курс Биткоина и вовсе находился на критически низких позициях. На самом деле всё так, вот только доходы майнеров и держателей не измеряются только лишь одной стоимостью актива, ведь есть и другие переменные. Например, сложность добычи, которая после непродолжительного снижения перешла к резкому росту. Аналитики сообщают, что сегодня хешрейт сети Биткоина достиг своего максимума в 231 Exahash и продолжает увеличиваться. Поскольку размер награды прямо пропорционален мощности вашего железа, то нет ничего удивительного в том, что майнеры стали получать меньше монет. Логика следующая: если несколько лет назад Биткоин стоил в 5 раз дешевле, но хешрейт сети был в 6 раз ниже, то каждый майнер получал немного больше монет, чем сегодня. Да, курс был ниже, чем сегодня, новы ведь не думали, что всё завязано только на хешрейте?

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Смотрите: сегодня в Европе цена за 1 кВт в 5 раз выше, чем была ровно год назад, а значит любой разумный майнер не будет копать криптовалюту в таких нечеловеческих условиях. А ещё не стоит забывать о стоимости оборудования, которое за последние два года подорожало в 10 раз. Неподготовленный пользователь полагает, что на этом бизнесе можно заработать целое состояние, тогда как эксперты констатируют, что полностью отбить инвестиции в ферму по добыче Биткоина с помощью ASIC-майнеров можно за 3 года. Никто не знает, как ляжет карта, поскольку уже через год цифровое золото может стоить 100 000 долларов, но вы ведь помните, что всегда есть переменная хешрейта, которая просто не позволит вам зарабатывать очень много.

Если присмотреться к графику курса Биткоина за неделю, то можно увидеть, что налицо резкое обрушение, а ведь ещё недавно рынок был настроен оптимистично, а быки рвались в бой, пытаясь оттеснить медведей с игровой доски. Прошло совсем немного времени, а эксперты говорят о приближении одного из самых сложных месяцев за долгие годы. Стоит заметить, что криптовалюты традиционно плохо себя чувствуют в сентябре, но здесь накладываются ещё и негативные ожидания, ведь инвесторы и держатели цифровых активов обычные люди. У них есть свои опасения, а в какой-то момент все они начинают скидывать свои сбережения. Опасения нарастают, а спад достигает своего дна к моменту завершения календарного месяца. На этот раз эксперты ожидают нечто подобное, но есть и другая проблема.

Многие помнят о том, что уже вскоре Эфир откажется от генерирования новых монет посредством майнинга. Если всё пройдёт благоприятно, то дополнительного удара рынку криптовалют это не нанесёт, ну а в случае возникновения трудностей стоит ожидать больших курсовых перепадов. Что любопытно, на момент написания данного материала, аналитики были настроены оптимистично. Всё больше бирж и других компаний заявляют о полном отказе сотрудничать с создателями форка Ethereum PoW (ETHW). Напомним, перед нами попытка раскачать корабль, что приведёт к созданию ещё одной криптовалюты на базе блокчейна Эфира. На этот раз все происходит под руководством группы майнеров и активистов, желающих сохранить добычу с помощью видеокарт в текущем виде. Очевидно, что ETHW будет работать по действующим сегодня правилам, что позволит продолжать копать слегка изменённый Эфир.

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Что до Биткоина, то аналитики полагают, что курс его может в ближайшие дни обвалиться ниже 17 тысяч. В этом случае в дело могут вступить тяжеловесы, которым будет выгодно купить криптовалюту у паникующих криптохомяков. Помните, что всё это всего лишь аналитики, поэтому не делайте резких инвестиций, ведь уже завтра всё может стоить ещё дешевле. Нащупать дно крайне сложно, а чаще всего люди сталкиваются с разочаровывающими последствиями покупки криптовалют. Есть мнение, что давление на рынок усилится ещё и за счёт майнеров, поскольку доходность упала, а значит хороших прогнозов действительно нет. Источники: 1, 2, 3, 4.