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Какие видеокарты геймеры и школьники из РФ покупали 1 сентября – 5 самых популярных GPU этой осени
По большей части школьники предпочитают видеокарты NVIDIA
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Сегодня 1 сентября, а значит миллионы мальчишек и девчонок хлынут в школы по всей стране. Современные дети отличаются от тех, что приходили в первый класс ещё 10 лет назад. Они обладают обширными знаниями в гаджетах, способны самостоятельно находить интересующий их контент в интернете и легко разбираются в новой технике. Не обошлось без жертв в виде долговременной памяти, но, как свидетельствуют учёные, в наш век куда важнее скорость освоения нового материала, тогда как интернет и доступ к гаджетам позволяет получить любые точные данные за считанные секунды.

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Всё это прекрасно, но не исключает потребность в новом компьютере. Некоторые родители покупают своим чадам ноутбук. Возможно, для студентов лэптоп куда важнее, но для школьника стоит поставить мощный персональный компьютер. Вообще, видеокарты только вредят учёбе, но совсем небольшой процент родителей может отказать своим отпрыскам. Дети клянутся в том, что учёба будет на первом месте, а после попадают в цепкие лапы игровой зависимости. Выбора у родителей всё равно нет, ведь все подростки любят компьютерные игры, а лишив своё чадо доступа к этому миру вы можете сделать его изгоем.

Словом, всё очень сложно, а без видеокарты в этом деле никуда. Сегодня мы заглянули в магазин Регард, где увидели какие графические чипы покупают чаще всего 1 сентября. На первом месте GeForce RTX 3060 Ti. Это прокачанная видеокарта, которая предназначена для продвинутых геймеров. Многое будет зависеть от разрешения монитора и игровых предпочтений вашего чада. Если его интересуют старые стрелялки, то можно обойтись без GeForce RTX 3060 Ti, а вот фанатам новых требовательных игр без такой мощной видеокарты не обойтись. Кстати, вы ведь помните о возрастных ограничениях к играм?

Несмотря на то, что GeForce RTX 3060 находится на втором месте по популярности, мы настоятельно советуем вам обходить эту видеокарту стороной. Дело в том, что по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti здесь наблюдается падение производительности на 10-15%. Получается, что вы платите ту же сумму, но теряете в количестве кадров в секунду. Судя по всему, путаница с выбором правильной видеокарты кроется в хитрости инженеров NVIDIA. Так, более скоростная GeForce RTX 3060 Ti получила 8 Гб видеопамяти, а вот медленная GeForce RTX 3060 – 12 Гб.

На третьем месте GeForce RTX 3050, которая пусть и не может похвастать низкой стоимостью, но на фоне более дорогих графических чипов смотрится неплохо. В августе эта видеокарта долгое время держалась на первом месте, что объясняется её способностью тянуть все игры в 1080р на максимальных настройках графики. Palit не может похвастать продвинутым охлаждением, но благодаря наличию 128-битной шины можно не думать о таких мелочах. Важно знать, что два кулера будет достаточно, а остальное оставьте энтузиастам.

На четвёртом месте скоростная GeForce RTX 3070. Стоит такая видеокарта 55 тысяч рублей, а позволить подобные траты себе могут единицы. Вообще потребительский спрос быстро меняется. Всё дело в том, что первые 10 мест за другими моделями указанных выше графических чипов, поэтому фактически у нас тройка лидеров. Но если говорить о популярных GPU, то GeForce RTX 3070 действительно на четвёртом месте. Здесь вы получаете доступ к разрешению 2К на высоких настройках качества, хотя 8 Гб видеопамяти выглядят немного скромно.

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Если вы действительно хотите мощную видеокарту за 40 тысяч, то берите Radeon RX 6650 XT. По производительности она почти не уступает более дорогой GeForce RTX 3060 Ti, но стоит на 6 тысяч дешевле. Если у вашего школьника уже есть компьютер со старым блоком питания на 500 Вт, то видеокарту NVIDIA туда будет невозможно, а Radeon RX 6650 XT прекрасно чувствует себя даже в самых стеснённых условиях. Модель производства Gigabyte оснащена очень внушительной системой охлаждения, что даёт возможность вашим ушам отдохнуть от надоедливого гула неэффективных вертушек бюджетных моделей.

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