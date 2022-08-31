Цены приятно радуют, ведь сегодня купить флагманские процессоры можно с огромной скидкой

После вчерашнего анонса процессоров Ryzen 7000-й серии стало ясно, что нас ждёт огромный прирост производительности. Если обратиться к опыту прошлых лет, то средний прирост между поколениями не превышает 15%, а значит в реальных задачах разница будет незаметной. Проще говоря, даже неплохой камень 10-го поколения будет с лёгкостью справляться с играми и просмотром интернета, а самое главное – купить хорошую видеокарту.

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Это значит, что сегодня можно выбрать: или подождать релиза нового поколения, получив более внушительную производительность, либо воспользоваться скидками, ведь в последнее время цены радуют. Делать выбор вы должны сами, но мы полагаем, что второй вариант куда выгоднее. Особенно это актуально, если учитывать большую наценку на процессоры, которую мы в последнее время наблюдаем из-за санкций. Параллельный импорт решил проблему с доступом на рынок видеокарт, но стоимость оказалась намного выше рекомендованной. Это значит, что новые Ryzen 9 7950X и Core i9-13900K будут стоить под 100 000 рублей.

Если душа просит флагмана, то берите Core i9-12900KF. Интегрированная графика нужна только слабакам, а скидка в 15% порадует даже энтузиастов. Уровень производительности близкий к ультимативному, поэтому под такой процессор нужно брать самую быструю оперативную память и флагманскую материнскую плату на базе чипсета Z690. Видеокарту – по вкусу, а в итоге можно забыть на много лет о такой глупости, как необходимость апгрейда. Тактовая частота доходит до 5.3 ГГц, а конечная цена составит чуть меньше 48 тысяч рублей.

На пару тысяч дешевле в продаже Ryzen 9 5950X. Скоростной 16-ядерник AMD при прямом сравнении немного уступает камню Intel, но позволит сэкономить на комплектующих. Например, вы можете купить материнскую плату за 200 долларов, что не помешает вам получить современный интерфейс PCIe 4.0, а также доступ к полноценному разгону. Для флагмана синей команды аналогичная материнская плата будет стоить в 3 раза дороже. При этом в рабочих задачах разница между флагманами не так велика, а в играх вы вообще не почувствуете серьёзных различий.

Core i9-12900F продаётся со скидкой до 20%, а сам камень интересен ультимативной производительностью, но минимальными требованиями к материнской плате и системе охлаждения. Причина в заблокированном множителе, что не позволит разгонять Core i9-12900F. А вообще разгон – это крайне дорогостоящее предприятие. Вам не только потребуется очень дорогая материнская плата, но и основательная система охлаждения. Лучше брать модель на основе жидкостного охлаждения, а в итоге решающее слово всё равно будет за видеокартой.

Ryzen 9 5900X прекрасно вписывается в требования к универсальному процессору. Если вы готовы потратить на него много денег, то благодаря разгону можно ожидать крайне высоких тактовых частот и огромного прироста производительности. А можно и вовсе поставить камень на бюджетную систему. В этом случае вы потеряете в разгонном потенциале, но выиграете в конечной стоимости компьютера. Некоторые и вовсе покупают бюджетный компьютер на сокете АМ4, а после заменой процессора и оперативной памяти превращают старичка в мощный компьютер для решения сложных задач и гейминга.

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Пожалуй, Core i7-12700KF – это самый выгодный флагман для тех, кто предпочитает процессоры синего лагеря. Учитывайте, что перед вами Alder Lake, а значит особенно быстрым этот камень будет в играх. Одноядерная производительность превосходит все самые скромные ожидания, а самым эффективным способом использования подобного процессора может стать разгон с помощью системы жидкостного охлаждения. В то же время, некоторые пользователи и вовсе предпочитают взять дорогой камень, поставив его на бюджетную материнскую плату. Никакого разгона не будет, но Core i7-12700KF сохранит высокие тактовые частоты. Это значит, что дополнительного буста не будет, что с лихвой компенсируется экономией.