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Инсайдеры назвали 70 смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку MIUI 14 в 2023 году
Ожидается, что первый смартфон с MIUI 14 поступит в продажу уже в 2022 году
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Многие наши читатели задаются вопросом относительно того, зачем вообще нужно знать о том, какая операционная система стоит на смартфоне. Вполне возможно, что большинство пользователей даже не в курсе, сколько оперативной памяти и как называется их мобильный телефон, но всё это не так важно, как следить за новыми прошивками. Известно, что на Android 9 встречается масса дыр, каждая из которых известна даже доморощенным хакерам. Например, приходите вы в торговый центр, садитесь за столик, а где-то рядом с вами находится молодой человек, который уже получил доступ к вашему смартфону и переводит с него деньги на свой счёт.

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Примеров множество, но самое главное, что нужно знать, доверять свои личные данные старым мобильным телефонам по меньшей мере небезопасно. Это значит, что нужно следить за тем, чтобы ваш аппарат имел хотя бы предпоследнюю версию мобильной операционной системы и получал обновления безопасности. Владельцам смартфонов Apple в этом плане повезло больше, ведь у них есть гарантированные 5 лет на получение новых прошивок, тогда как тем, кто выбрал конкурирующий лагерь, приходится сложнее. Xiaomi – одна из компаний, выпускающая не только официальную операционную систему, он и регулярные прошивки собственного производства. Оболочка называется MIUI и включает массу дополнительных возможностей. Можно сказать, что сама по себе версия Android уже не так важна, ведь все обновления безопасности вы получите в полном объёме.

Сегодня завершается рассылка MIUI 13, а уже на носу более новая версия MIUI 14. Инсайдеры отмечают, что смартфон Mi 13 поступит в продажу к концу текущего года и станет первым аппаратом, с новой фирменной прошивкой. А между тем есть масса других мобильных телефонов, которые должны получить стабильную версию MIUI 14. Отметим, что если у вас MIUI 13, то с безопасностью всё в полном порядке даже если ваш аппарат не попал в список ниже. Ну а если вы увидели свой смартфон в перечне, то можете расслабиться, мобильник ещё долго будет оставаться актуальным.

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По данным инсайдеров, тестирование первых бета-версий уже стартовало, но пока похвастать закрытыми прошивками могут флагманы линейки Mi 12. Известно, что разработчики добивали новые функции, а также переработали алгоритм работы подсистемы питания. В результате смартфоны должны работать дольше, хотя не исключено, что это очередные сказки, которые нам рассказывают из года в год. Как видите, всего кандидатов на получение MIUI 14 – 70 единиц. Есть мнение, что не все аппараты находятся в перечне заслуженно, а в некоторых случаях стоит рассчитывать на сырую бета-версию. Опасения вызывает вся серия Redmi 10, которая выпущена довольно давно, и теоретически не может претендовать на новые прошивки. Вполне возможно, что на этот раз для серии сделают исключение, но в целом пока слишком рано делать какие-либо выводы. Ну и помните, что массовый выход MIUI 14 ожидается только в 2023 году.

  1. Mi 12S Ultra
  2. Redmi Note 11 Pro 4G
  3. Redmi K40 Pro Plus
  4. Poco F3
  5. Redmi Note 10 Pro
  6. Mi 12 Lite
  7. Mi MIX 5
  8. Mi 12
  9. Redmi K40 Pro
  10. Poco F4
  11. Redmi Note 11S
  12. Mi 11 Pro
  13. Poco GT
  14. Mi 11i
  15. Redmi Note 11E Pro
  16. Redmi Note 10 5G
  17. Mi 10S
  18. Mi 11 Lite 4G
  19. Mi MIX 5 PRO
  20. Mi 11T Pro
  21. Mi 11X Hypercharge
  22. Redmi Note 11T
  23. Mi 11X
  24. Poco F4 Pro
  25. Poco C4
  26. MIX FOLD
  27. Mi 12X
  28. Mi 12X Pro
  29. Poco M4 Pro 4G
  30. Mi 12S Pro
  31. Redmi K50 Gaming
  32. Redmi K50 Gaming Lite
  33. Redmi K40 Gaming
  34. Poco X3 Pro
  35. Mi 11 Lite 5G
  36. Mi MIX 4
  37. Redmi K50 Pro
  38. Redmi Note 11 Pro Plus
  39. Redmi 10 Prime
  40. Redmi Note 11 4G
  41. Redmi 10
  42. Mi 12S
  43. Redmi 10 Prime 2022
  44. Xiaomi CIVI 2
  45. Redmi 10 2022
  46. Redmi Note 11 NFC
  47. Mi 11 Ultra
  48. Redmi Note 10
  49. Redmi Note 10 Pro Max
  50. Poco X3 GT
  51. Mi 11X Pro
  52. Redmi Note 10 Pro 5G
  53. Poco M4 Pro 5G
  54. Redmi Note 11 Pro 5G
  55. Poco F4 GT
  56. Mi 11T
  57. Redmi Note 10S
  58. Mi 12 Pro
  59. Mi 11 Lite NE 5G
  60. Xiaomi CIVI
  61. Mi 11
  62. Mi Pad 5 Series
  63. Redmi Note 11
  64. Redmi Note 11 Pro
  65. Poco M3 Pro 5G
  66. Redmi K40
  67. Mi 11 LE
  68. Redmi Note 10T
  69. Redmi K50
  70. Redmi Note 11 5G
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#смартфоны #прошивки #miui 14
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