Многие наши читатели задаются вопросом относительно того, зачем вообще нужно знать о том, какая операционная система стоит на смартфоне. Вполне возможно, что большинство пользователей даже не в курсе, сколько оперативной памяти и как называется их мобильный телефон, но всё это не так важно, как следить за новыми прошивками. Известно, что на Android 9 встречается масса дыр, каждая из которых известна даже доморощенным хакерам. Например, приходите вы в торговый центр, садитесь за столик, а где-то рядом с вами находится молодой человек, который уже получил доступ к вашему смартфону и переводит с него деньги на свой счёт.
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Примеров множество, но самое главное, что нужно знать, доверять свои личные данные старым мобильным телефонам по меньшей мере небезопасно. Это значит, что нужно следить за тем, чтобы ваш аппарат имел хотя бы предпоследнюю версию мобильной операционной системы и получал обновления безопасности. Владельцам смартфонов Apple в этом плане повезло больше, ведь у них есть гарантированные 5 лет на получение новых прошивок, тогда как тем, кто выбрал конкурирующий лагерь, приходится сложнее. Xiaomi – одна из компаний, выпускающая не только официальную операционную систему, он и регулярные прошивки собственного производства. Оболочка называется MIUI и включает массу дополнительных возможностей. Можно сказать, что сама по себе версия Android уже не так важна, ведь все обновления безопасности вы получите в полном объёме.
Сегодня завершается рассылка MIUI 13, а уже на носу более новая версия MIUI 14. Инсайдеры отмечают, что смартфон Mi 13 поступит в продажу к концу текущего года и станет первым аппаратом, с новой фирменной прошивкой. А между тем есть масса других мобильных телефонов, которые должны получить стабильную версию MIUI 14. Отметим, что если у вас MIUI 13, то с безопасностью всё в полном порядке даже если ваш аппарат не попал в список ниже. Ну а если вы увидели свой смартфон в перечне, то можете расслабиться, мобильник ещё долго будет оставаться актуальным.
По данным инсайдеров, тестирование первых бета-версий уже стартовало, но пока похвастать закрытыми прошивками могут флагманы линейки Mi 12. Известно, что разработчики добивали новые функции, а также переработали алгоритм работы подсистемы питания. В результате смартфоны должны работать дольше, хотя не исключено, что это очередные сказки, которые нам рассказывают из года в год. Как видите, всего кандидатов на получение MIUI 14 – 70 единиц. Есть мнение, что не все аппараты находятся в перечне заслуженно, а в некоторых случаях стоит рассчитывать на сырую бета-версию. Опасения вызывает вся серия Redmi 10, которая выпущена довольно давно, и теоретически не может претендовать на новые прошивки. Вполне возможно, что на этот раз для серии сделают исключение, но в целом пока слишком рано делать какие-либо выводы. Ну и помните, что массовый выход MIUI 14 ожидается только в 2023 году.
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- Redmi K50 Gaming Lite
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- Mi 11 Lite 5G
- Mi MIX 4
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- Redmi 10 Prime
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- Redmi 10
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- Redmi 10 Prime 2022
- Xiaomi CIVI 2
- Redmi 10 2022
- Redmi Note 11 NFC
- Mi 11 Ultra
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Pro Max
- Poco X3 GT
- Mi 11X Pro
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Poco M4 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Poco F4 GT
- Mi 11T
- Redmi Note 10S
- Mi 12 Pro
- Mi 11 Lite NE 5G
- Xiaomi CIVI
- Mi 11
- Mi Pad 5 Series
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11 Pro
- Poco M3 Pro 5G
- Redmi K40
- Mi 11 LE
- Redmi Note 10T
- Redmi K50
- Redmi Note 11 5G