Эксперты рисуют контрастную картину, основываясь на точных цифрах и данных по удорожанию Биткоина за 10 лет

Уже много лет Биткоин подвергается критике экологов, учёных и даже политиков, обеспокоенных ростом энергопотребления этой криптовалюты. Очевидно, что все подобные высказывания не принесут никаких результатов, поскольку сегодня в планах у разработчиков нет даже намёков не отказ от традиционного способа добычи. Вот только до недавнего времени на рынке криптовалют существовал громоотвод в виде Эфира. Сообщество традиционно относилось лояльно к этому альткоину, что всегда вызывало ожесточённые споры на эту тему. Получалось, что к Биткоину предъявлялись претензии, тогда как Эфир оставался за кадром даже несмотря на тот факт, что рост энергопотребления там постоянно увеличивался. Уже к середине сентября детище Виталика Бутерина полностью откажется от майнинга. О том, какие последствия ожидают рынок, нам ещё только предстоит узнать, но уже сегодня ясно, что Биткоину будет сложнее, ведь теперь у экологов осталось только одна цель.

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Если обратиться к точным цифрам, то сегодня вся сеть Биткоина сжигает электричества на 96 ТВт*ч. Это примерно столько же, сколько потребляют такие страны, как Пакистан, Казахстан или Нидерланды. Но очень многое зависит от точки зрения аналитика, который оценивает текущее энергопотребление первой криптовалюты. К примеру, вся золотодобыча планеты обходится человечеству в 131 ТВт*ч, а потери энергии в США превышают 200 ТВт*ч. При этом, если бы сжигаемый крупными компаниями факельный газ на месторождениях нефти использовался для добычи энергии, то его бы хватило для выработки 688 ТВт*ч. Получается весьма противоречивая картина, а в целом Биткоин – это всего лишь 1% от всего электричества, которое потребляет человечество. Ну а учитывая тот факт, что есть масса возможностей увеличить генерацию электроэнергии, Биткоин уже не кажется таким грозным и опасным инструментом, вносящим дисбаланс в экологию планеты. Повторимся, что здесь важен угол зрения, ведь в масштабах региона потребление энергии сетью Биткоина достигает колоссальных размеров.

Поскольку мы наблюдаем постоянный рост показателей выработки электричества и его сжигание всё новыми промышленными предприятиями, то нет никаких сомнений, что в будущем нас ждёт увеличение добычи энергии. По мнению экспертов, любители строить красивые графики полностью оторваны от реальности, ведь уже много лет существует зависимость курса Биткоина от затрат на генерацию одной монеты. В связи с этим предлагается формула, позволяющая предсказать стоимость первой криптовалюты с высокой точностью. Предполагается, что цена цифрового золота высчитывается на основании учёта количества блоков, добываемых за год, оплаты электричества, а также стоимости комиссии, которую уплачивает майнер во время добычи блока.

Известно, что за 2021 год было добыто 52 560 блоков, а средняя комиссия за 1 блок равняется 0.4 Биткоина. С учётом высокой стоимости криптовалюты и большого вознаграждения за блок комиссия кажется невысокой, но так продолжаться вечно не будет, ведь каждые 4 года происходит так называемый халвинг. Напомним – это механизм саморегуляции, который снижает количество монет в добытом блоке ровно в 2 раза. Для справки, в мае 2020 года произошло сокращение монет в блоке, в результате чего в настоящее время фермеры получают 6.25 монеты с одного блока, но уже весной 2024 года это количество сократиться в 2 раза и составит всего 3.125 монеты за блок. Выходит, что сегодня платить комиссию несложно, но в будущем халвинг поставит майнеров перед сложным выбором. До недавнего времени каждый халвинг приводил к росту курса Биткоина в 2 раза, но всё это было раньше, ведь ещё никогда комиссия не оказывалась неподъёмной для майнера.

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В 2040 году состоится очередной халвинг, в результате которого награда в блоке достигнет скромных 0.195 Биткоина, а комиссия окажется просто гигантской и достигнет 67%. Получается, что во время майнинга шахтёры будут получать всего треть от положенных им денег, а учитывая снижение награды за блок всё станет ещё хуже. В связи с этим выдвигается мнение, что уже к 2040 году за 1 Биткоин будут давать 2 миллиона долларов. Согласно расчётам, к этому моменту потребление сети вырастет в 10 раз и составит 894 ТВт*ч. Эксперты уверяют, что курс первой криптовалюты будет расти линейно, увеличиваясь от халвинга к халвингу.