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Что ждёт Эфир после исхода майнеров – резкий обвал ниже $1000 или ощутимый рост до $5000
Рассмотрим несколько прогнозов, каждый из которых может стать реальностью
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Судя по всему, эксперты всё ещё не могут определиться с тем, что вообще стоит ожидать от перехода Эфира на PoS. На этот счёт есть несколько предположений. Самые большие оптимисты говорят о том, что блокировка майнинга вернёт доверие инвесторов. Благодаря этому криптовалюта станет стабильнее, а рост пропускной способности позволит увеличить количество смежных проектов на блокчейне Эфира. Ожидается подъём NFT, а перспективе подорожание второй по популярности криптовалюты до 5000 долларов. При этом Эфиру прочат окончательное отделение от привязки к Биткоину, что даст полную независимость инвесторам, уставшим от перепадов курса.

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Но есть и другая позиция. Эксперты полагают, что высокий интерес к Эфиру поддерживался за счёт майнеров. Ясно, что Биткоин – это первая криптовалюта, поэтому здесь всё понятно, а вот место Эфира легко займут конкуренты, которые станут тихой гаванью для фермеров. В данном случае не так важно, будет ли это Ethereum Classic, или другой альткоин. Эксперты опасаются, что инвесторы уйдут из Эфира вместе с майнерами, а решающий удар нанесут крупные держатели, разместившие в стейкинге больше 13 миллионов монет. Получается, что это ребята рассчитывали на высокие проценты, а им дадут по 4.5% годовых. Но и это ещё не всё, ведь вернуть заблокированные монетки можно будет через 6-12 месяцев. Ожидается, что крупные держатели только усилят давление на криптовалюту, получив шанс вернуть заблокированные миллиарды долларов.

Но есть и третий сценарий, который кажется нам более реалистичным. Здесь курс Эфира останется нестабильным и не потеряет привязки к Биткоину. Стейкинг – это средство инвестирования для крупных держателей, которые могут себе позволить залить в Эфир пару миллионов долларов, надеясь получить через 10 лет в 2 раза больше. Согласно данному сценарию, PoS не кажет никакого влияния на рынок, а майнеры просто найдут другую криптовалюту. Причин для паники нет, но существуют фундаментальные факторы, свидетельствующие о реальных опасениях за судьбу Эфира.

Прежде всего – это глобальные политические противоречия. Кроме того, уже этой зимой Европу накроет экономический кризис, когда энергии будет на всех не хватать, а цены поползут вверх. В кризисных ситуациях больше ценится банка с тушёнкой и тёплое оделяло, а не виртуальная монета на счету. Критики криптовалют уверяют, что Эфир может обвалиться ниже 1000 долларов, что спровоцирует падение всего рынка. Ну а пока аналитики констатируют резкое снижение прибыльности добычи Эфира. Майнеры ещё копают эту монету, но в ходе недавнего снижения курса с 2000 долларов ниже 1500 вечнозелёных, фермеры снова получают низкие доходы. Ну а самые большие пессимисты и вовсе уверяют, что оптимизм инвесторов от предстоящего слияния подходит к концу. Якобы, причина ещё и в появлении форка Ethereum PoW (ETHW), грозящего перетянуть на себя львиную часть майнеров.

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Как вы поняли, единого мнения на предстоящие в сентябре события, нет. Некоторые и вовсе уверяют, что нужно срочно скупать Ethereum Classic. Помните, что логика есть в каждом утверждении, которое вы слышите от именитых экспертов. Вот только зачастую логика не имеет ничего общего с реальным положением дел. Рынком управляют большие деньги, следующие за глобальной политикой, а держатели крупных состояний пытаются увеличить накопления за счёт рискованных сделок наименее образованной части сообщества. Любые призывы к действию пропускайте сквозь фильтр, ну а эксперты и вовсе рекомендует не инвестировать больше 20% наличных или безналичных накоплений. Помните, что вернуть уже ничего будет нельзя, а потерять можно всё. Ну а эксперты зарабатывают на своих оценках, поэтому для них не так важно, будет ли прогноз верным, ведь они всегда указывают на способность форс-мажорных ситуаций оказывать влияние на те или иные события. Источники: 1, 2

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#криптовалюты #эфир #эфириум
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