По мнению юристов, санкции вводились с ошибками и не имеют правового обоснования

Санкции никогда не были и не будут эффективным инструментом экономического или политического воздействия на ту или иную страну. Вообще, есть большие сомнения относительно того, что вообще кто-либо имеет право вмешиваться в дела других государств, рассказывая им о правилах демократии. Ещё совсем недавно Европа активно использовала рабский труд, а Франция до сих пор не может расстаться со своим колониальным прошлым. Великобритания негласно управляет Канадой и Австралией, а все они чётко следуют указаниям из Белого дома. Мы помним кровавые средние века, инквизицию и охоту на ведьм, когда десятки тысяч женщин были сожжены на кострах. Не забыли мы и о крестовых походах, а также геноциде индейцев в Америке и аналогичной участи индусов, которые миллионами гибли для обогащения европейских колонистов. Никто не требовал от Европы пересмотреть свои замашки столетиями, а сегодня наследники пиратов и нацистов решили, что у них есть право решать, по каким правилам должны жить все остальные.

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Весьма сомнительная инициатива, которая грозит глобальным противостоянием, но первый удар пришёлся по наиболее состоятельной части граждан России. Десятилетиями над миллиардами висела угроза потерять все деньги, но это было не способно охладить пыл богатых и знаменитых. Эти люди инвестировали в европейскую экономику, скупали недвижимость по завышенным ценам и держали на банковских счетах сотни миллионов долларов. Чего только стоил один Абрамович, который сделал для английского футбола больше, чем любой другой человек на планете. Ну а в качестве благодарности Роман оказался в санкционном списке, а футбольный клуб Челси у него фактически отняли. Примеров множество, а проблема ещё и в том, что европейские законы созданы таким образом, что имеют противоречия между санкциями и правами частной собственности. По факту, именно последнее является главенствующим в ЕС, вот только политики часто игнорируют не только права людей, но и превышают свои конституционные полномочия.

Юристы отмечают, что власти Европы не только переборщили с санкциями, но и допустили массу нарушений. В результате есть все основания требовать отмены санкций, а десятки российских граждан уже приступили к борьбе за свои права. Известно, что существует две инстанции, позволяющие снять любые ограничения. В первом случае можно обратиться в Совет ЕС, а во втором – в Суд ЕС. Совет ЕС пусть и позволяет сэкономить массу денег, но полагается на сомнительные акты и субъективное правовые доводы чиновников. В то же время Суд ЕС считается более эффективным и позволяет надеяться на положительный исход. Нельзя не отметить, что и в первом, и во втором случае есть свои преимущества. Например, если в Совете ЕС доказать неправомерность санкций, то можно надеяться на то, что вы больше не попадёте в списки, а в Суде ЕС вы всего лишь решаете текущие вопросы.

Но здесь дело не в деньгах, ведь мы говорим о миллиардерах. По данным юристов, как только человек обращается в Суд ЕС, ему автоматически разрешается вносить оплату за услуги адвокатов с заблокированных счетов, что крайне удобно. В последнее время число дел, по которым сняты санкции, растёт, а значит и у российских миллиардеров шансы есть. Уже известна наиболее эффективная тактика сбора доказательной базы, позволяющая достичь положительных результатов. Но куда проще апеллировать к ошибкам, в рамках которых были наложены санкции. Согласно правилам, чиновники обязаны дать по каждому пункту понятные разъяснения, вот только санкции вводились так спонтанно, что по многим делам присутствуют общие фразы.

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А вообще санкции часто носят политический характер, но это не отменяет того факта, что они должны быть обоснованы и иметь доказательную базу. Вместо этого европейские политики используют сомнительные доводы. Например, в рамках запрета вещания Russia Today решено было ввести санкции только потому, что ситуация носила неотложный и экстраординарный характер. Это значит, что никто не разбирался в контексте и вообще не доказал даже фиктивную необходимость блокировки Russia Today. Сегодня политическая обстановка немного иная, поэтому шансы снять санкции, введённые под надуманным предлогам, велики как никогда. Источник.