Курс рубля стабилен, но не исключено, что уже этой осенью стоит ожидать ощутимого падения

На дворе 30 августа, а значит самое время подвести итоги успешной борьбы российского рубля с экономическими санкциями. Если вы обратите внимание на график ниже, то сможете убедиться, что в марте положение национальной валюты было крайне сомнительным, а перспективы туманны. На тот момент курс опускался ниже 120 рублей за 1 доллар, а на иностранных биржах происходила настоящая вакханалия. Заинтересованные в падении российской экономики парни из США активно сливали рубли, оказывая невероятное давление на валюту, что привело к тому, что в какой-то момент курс её на иностранных площадках опускался до критических отметок. К сожалению для белых воротничков, получить за 1 доллар 200 рублей так и не стало возможным, но сегодня у экономики России другие проблемы.

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Аналитики приводят следующую статистику. Некая компания, которая занимается заготовкой леса, за 1 квартал 2022 года при курсе 89.3 рубля за 1 доллара получила валовую прибыль в размере 8.4 миллиарда рублей и маржу на уровне 24%. Во 2 квартале средневзвешенный курс национальной валюты снизился до 67.1 рубля за доллар, поэтому валовая прибыль с трудом достигла 2.2 миллиарда рублей с маржой не выше 8%. Эксперты уверяют, что средневзвешенный курс рубля за 3 квартал может достичь 60 рублей за 1 доллар, что грозит экспортёрам минусовыми значениями. В лучшем случае мы увидим нулевые показатели, что станет холодным душем для тех, кто поставляет продукцию на иностранный рынок. Но если вы полагали, что страдают только экспортёры, то сильно ошиблись, поскольку проблема гораздо шире.

По мнению экспертов, если правительство не сумеет расшевелить экономику, то есть все основания ожидать длительного падения внутреннего производства. Такое явление называется голландская болезнь и происходит тогда, когда в стране наблюдается большой приток валюты. В этом случае национальная валюта становится слишком крепкой, а социальные выплаты съедают всю наличность. В итоге развивать производство внутри страны становится невыгодным, поскольку гораздо проще завести товар из соседних стран. Эксперты отвечают, что это долгосрочная перспектива, но уже сегодня есть предпосылки к тому, что промышленники скатываются к нулевым или минусовым доходам. По итогам июля выяснилось, что газовая война с Европой дорого обходится бюджету, ведь несмотря на высокую цену энергоносителей дефицит составил 892 миллиарда рублей. Учитывайте, что в летом 2021 года даже при менее высокой цене газа профицит достиг 261 миллиарда рублей.

Нет никаких сомнений, что бюджету потребуется намного больше денег, а впереди резкий рост расходов на структурную трансформацию экономики и социальную сферу. Оптимальным решением было бы падение курса, когда за 1 доллар стали бы давать от 70 до 80 рублей, но в сложившихся условиях это практически невозможно. Сезон отпусков подходит к концу, а надежда на то, что туризм подстегнёт развитие производства и повысит потребность в долларе среди населения, не оправдалась. Торговый профицит не уменьшается, а девать доллары просто некуда. Возможно, если бы сегодня Газпром не ограничивал поставки газа в ЕС, то рубль был бы ещё дороже, но это уже близкие к гаданию на кофейной гуще предположения.

Аналитики видят две стратегии, в рамках которых может развиваться российская экономика. В первом случае будут созданы условия для снижения курса рубля, что позволит экспортёрам поставлять в бюджет больше денег, а производству внутри страны повысить рентабельность. Но есть и другой путь, реализация которого заметна уже сегодня. Речь идёт о постепенном уходе от долларовой зависимости. Сегодня Россия активизирует торговлю с целым рядом государств используя для этого национальные валюты. Предполагается, что всё идёт к переходу на китайский юань, а в качестве альтернатив предлагается использовать гонконгский доллар и дирхам ОАЭ. Проблема в том, что обе валюты имеют жёсткую привязку к доллару США, поэтому риски для российского рубля становятся ещё выше.

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Есть мнение, что обе стратегии будут реализовываться одновременно. При этом если рубль и ожидает падение, то случится это не за один месяц. Сложность в том, что правительство опасается глобальных потрясений, поэтому не будет провоцировать напряжённость в обществе. Вполне возможно, что экспортёрам придётся существенно изменить принципы ведения бизнеса, сделав его более эффективным, а может уже к зиме мы увидим, как за 1 доллар будут давать 80 рублей. Источник.