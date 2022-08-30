А вот реальных данных по производительности критически мало

Многие уже забыли, но AMD планировала начать продажи процессоров на базе архитектуры Zen 4 ровно год назад. Планы с треском провалились, поскольку достаточного количества свободных мощностей для выпуска чипов так и не удалось найти. Очевидно, что за то время, что получили инженеры красной команды, они ощутимо увеличили потенциал линейки, которая теперь выходит в рамках серии Ryzen 7000. В последние недели мы видели огромное количество спекуляций на тему производительности и ценообразования отдельных процессоров, но даже сегодня не знаем, на что вообще способны новички. В рамках презентации Лиза Су сделал целый ряд заявлений, среди которых были как хорошие, так и плохие.

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Здесь всё зависит от того, с какой стороны вы смотрите на происходящее, но даже сейчас осталось слишком много белых пятен. Так, мы знаем о том, что цены на новую линейку будут аналогичны тем, что мы видели два года назад для Ryzen 5000 – и это самая большая проблема для AMD, ведь на тот момент в качестве конкурента выступали 14-нм процессоры Intel 10-го и 11-го поколения. Сегодня у нас не только есть успешная серия Alder Lake, но и вот-вот в продажу поступит ещё более впечатляющая Raptor Lake. Мало того, судя по всему, синие не планируют так высоко задирать ценники, поэтому положение для красных будет явно проигрышное. Но всё это будет потом, а сегодня есть целый ряд хороших новостей, о которых стоит поговорить прямо сейчас.

Итак, после презентации цитаты главы AMD расхватали журналисты, но нам досталось несколько интересных заявлений. Прежде всего Лиза Су сказала, что на этот раз компания не испытывает нехватки производственных мощностей, а значит ни о каком дефиците не может быть и речи. Ryzen 7000 можно будет купить без очередей и длительных ожиданий, а релиз запланирован на 27 сентября. Российских покупателей всё это не касается, поскольку санкции ощутимо увеличат сроки доставки в страну новых процессоров. Но куда интереснее заявления о поддержке нового сокета. Если вы уже забыли, то уже почти 6 лет все процессоры AMD выходили в рамках сокета АМ4. Жизненный цикл платформы завершён, а на её смену придёт АМ5, которая будет актуальная как минимум до 2025 года. Это значит, что вместе с серией Ryzen 7000 будут выпущены 4 линейки процессоров, которые окажутся обратно совместимы друг с другом.

Например, купили вы в 2022 году Ryzen 7 7700Х, а в 2025 году заменили древний камень на прокачанный Ryzen 9 10900Х. Для сравнения, десятая и одиннадцатая линейки Intel должны были быть совместимы, но из-за технологических проблем мечтать об апгрейде можно было исключительно в рамках своей серии. Например, владелец Ryzen 9 3900Х имел возможность обновиться до Ryzen 9 5900Х, тогда как купивший Core i7-10700К не мог рассчитывать на совместимость своей материнской платы с Core i7-11700К. Недавно нам сообщили, что 12-е и 13-е поколение будут совместимы, а это уже настоящий повод для праздника. Учтите, что 2025 год называется как теоретический, а значит есть все основания предполагать, что перспективная платформа прослужит намного дольше.

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Скорее всего вы уже слышали о том, что Ryzen 5 7600Х за 300 долларов обходит Core i9-12900К в играх, поэтому несколько цифр вдогонку. Официально заявлено, что удалось повысить одноядерную производительность на 29%, но не сказано, где именно показатели достигают своих максимальных значений (на каком процессоре). Максимальная тактовая частота флагмана Ryzen 9 7950X достигла 5.7 ГГц, что намного превышает самые оптимистичные прогнозы, ведь некоторые западные журналисты до начала презентации не верили в возможность достижения таких показателей. Сравнивая Ryzen 9 7950X с Core i9-12900K, было сказано, что новинка на 62% быстрее, а также может похвастаться более высокой энергоэффективность. Хотя, если вы не поленитесь взглянуть на изображение выше, то сможете увидеть, что наблюдается рост потребления питания, о чём Лиза Су предпочла умолчать. Ну и ещё раз напомним, что флагман AMD будет бороться не со старичком Core i9-12900K, а его новой версией Core i9-13900K.