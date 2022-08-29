А может стоило бы поискать газ в новом трубопроводе Северный поток 2?

Обычно, когда публичный человек даёт какое-либо официальное заявление, то делает он это сознательно. Бывают разные случаи, но за свои слова нужно отвечать, тем более, когда дело касается политики. Согласитесь, что смотрится очень странно, если канцлер дал пусть и устное, но обещание, а после забрал его обратно и даже не желает вспоминать о подобных глупостях. Неясно, с чего вдруг некоторые политики решили, что они могут говорить какую угодно чушь, и им за это ничего не будет. Возможно, это новый тренд, но выглядит всё это крайне неуклюже и рассчитано на людей с полным отсутствием долговременной памяти. Например, совсем недавно Мелани Жоли, занимающая пост главы МИД Канады, внезапно объявила, что на балансе Siemens Energy числится ещё 5 полностью отремонтированных турбин для Газпрома. Спустя несколько часов российская компания опровергла подобных слухи, а сегодня сама Мелани Жоли предпочитает делать вид, что её просто временно подменили инопланетяне, либо вообще не комментирует данные ранее заявления. Ну и как с такими людьми можно о чём-то договариваться?

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По словам министра Юстиции Чехии, Евросоюз находится в крайне сложном положении, поскольку происходящие процессы способны поставить под угрозу сам факт существования объединения. Павел Блажек призвал как можно скорее решить газовый вопрос, поскольку на повестке дня огромный дефицит, покрыть который нечем. В связи с этим уже вскоре состоится внеочередное заседание министров энергетики ЕС, которые будут обсуждать новые меры экономии. Уже сегодня очевидно, что спасать Европу никто не будет. В большое турне по поиску газовых месторождений отправился Шольц. В Норвегии разводят руками, ведь этим ребятам газ и самим пригодится, а дополнительных поставок нет и не предвидится. Канцлер Германии не отчаивается, ведь есть ещё канадцы, у которых лежит целых 5 турбин. Судя по всему, Шольца в Монреале ждал конфуз, ведь турбин нет, а поставлять больше СПГ нет никакой возможности. И вот в тот самый момент, когда казалось, что хуже быть не может, Газпром объявил, что 31 августа отключает последнюю турбину. На этот раз плановый технический осмотр пройдёт несколько дней, а западные эксперты снова вещают о возможности полной остановки прокачки по Северному потоку.

Есть мнение, что трубопровод заработает без сбоев, но в очередной раз покажет, что Россия в любой момент может остановить прокачку. Макрон тут же разразился философским монологом о конце изобилия и привычного для европейцев образа жизни и отправился искать газ в Алжире. К сожалению, ранее Макрон самолично подпортил отношения двух стран, объявив во всеуслышание, что без Франции не было бы и Алжира, а до того, как эта страна стала колонией великой республики, там и вовсе не пахло ничем, даже собственной историей. Руководство Алжира затаило обиду, а вместо поставок газа согласилось создать совместную комиссию, которая попробует отыскать ту самую алжирскую историю. Кто знает, может быть после успешного поиска потерянной истории французам поставят немного СПГ.

Вообще, хороших новостей для европейцев всё меньше, ведь там наблюдается не просто разброд мнений, а скрытое противостояние. Так, за ремонт российской турбины отвечала Industrial Turbin Company (UK) Limited, зарегистрированная в юридическом поле Великобритании. Это значит, что санкции с турбины должны снять именно англичане, но на туманном Альбионе предпочитают не отвечать на запросы из Германии. Не торопятся и канадцы, осознающие перспективы продажи дорогостоящего СПГ в Европу. Газпром мог бы сжалиться над ЕС, но не видит в этом смысла, ведь в ответ видит только санкции и ужесточение давления. Вот бы парням из Канады, Германии и Англии договориться по поводу турбины, что позволило бы получать больше газа и заодно снизить цену на голубое топливо, но вместо этого каждый там ведёт свою игру.

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Британские эксперты полагают, что даже если Россия перестанет поставлять газ в Европу, то экономика страны не ощутит негативных эффектов как минимум год. Причина в стоимости газа, что позволит даже при потере основного рынка сохранить высокую доходность. В то же время даже довольно немаленькие запасы газовых хранилищ Германии в районе 80% вызывают у экономистов опасения. Чем на этот раз предложат запасаться европейцам, нам только предстоит узнать. Уже сегодня местные политики уверяют, что можно прожить без душа, а отапливать зимой и вовсе нужно только одну комнату. Одним словом, самое время запасаться попкорном, ведь ЕС прочат политический кризис, выйти из которого без потерь находящимся сегодня у руля у макронам и шольцам не получится.