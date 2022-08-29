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NVIDIA против AMD – какую видеокарту выгоднее купить в магазине РФ 29 августа 2022 года
Выбираем самые выгодные предложения лета из 6 видеокарт до 40 тысяч рублей
рекомендации
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

На что обычные пользователи обращают внимание, когда решают купить новую видеокарту? Возможно, кто-то думает о количестве видеопамяти, тогда как другие делают выбор на основе реальных тестов, но основная часть геймеров смотрит в сторону бренда. NVIDIA пользуется беспрекословным авторитетом, а многие пользователи даже не знают о том, что на рынке есть конкуренты. К слову, первые несмелые шаги делает Intel. Пока всё выглядит весьма сомнительно, а сроки постоянно переносятся. Что до AMD, то в интернете бытует мнение о проблемных драйверах и постоянных вылетах на рабочий стол.

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Сегодня мы не будем опровергать глупые домыслы, а вместо этого сравним цены на видеокарты в российской рознице. Будем выбирать в трёх ценовых диапазонах: до 20 тысяч рублей, до 30 тысяч рублей и до 40 тысяч рублей. Постараемся сделать выводы, кто же вообще побеждает в нелёгком противостоянии в отдельно взятом Регарде на конец лета 2022 года. Отметим, что выводы не стоит экстраполировать на весь рынок, ведь где-то ценообразование может оказаться прямо противоположным.

Со стороны зелёного лагеря в бюджетном сегменте выступает GeForce GTX 1650. С нашей точки зрения, ничего менее скоростного брать уже не стоит, поскольку даже здесь показатели fps немного ниже рекомендуемых для новых блокбастеров. Стоит заметить, что GeForce GTX 1650 никогда не считалась быстрой видеокартой, а за 3 года её потенциал стал ещё меньше. Играть в игры получится только с условием снижения настроек графики, но главное преимущество такой видеокарты заключается в цене. За 18 тысяч рублей NVIDIA не предлагает ничего более быстрого, поэтому альтернатив не так уж и много.

Против бюджетной GeForce GTX 1650 красные выставили Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта имеет высокую производительность, но отличается низким потреблением энергии. На самом деле оба графических чипа демонстрируют рекордные показатели потребления энергии и мощности, но если GeForce GTX 1650 просто работает, то видеокарта AMD создана жадными инженерами в угоду тотальной экономии. Ну а результатом стала плохая совместимость со старыми процессорами. Например, если у вас на компьютере нет поддержки PCIe 4.0, то Radeon RX 6500 XT будет слегка медленнее своего конкурента. Ну а при наличии нового интерфейса можно рассчитывать на более высокие скоростные показатели. Давайте зафиксируем здесь боевую ничью.

До 30 тысяч у NVIDIA есть прекрасная GeForce RTX 3050. Это не самая удачная видеокарта серии, ведь есть и более интересные графические чипы, но все они стоят как минимум в 2 раза дороже. Именно поэтому геймеры активно скупают GeForce RTX 3050. Посудите сами, где вы ещё возьмёте неплохую видеокарту, которая тянет все игры в 1080р, за 28 тысяч рублей? Можно поискать в красном лагере, но если заглянуть за зелёную занавеску, то GeForce RTX 3050 действительно оказывается самой выгодной картой за такую сумму. Модель производства Palit поставляется в экономном исполнении, но сам графический чип не требует монструозных кулеров, поэтому здесь всё не так уж и плохо.

Gigabyte решила порадовать фанатов AMD, ведь Radeon RX 6600 не только ощутимо быстрее GeForce RTX 3050, но и намного энергоэффективное. Получается, что за сравнимую сумму вы получаете мощную систему охлаждения, которая обеспечит вам тишину даже в самых сложных сценах, а также прирост количества кадров в секунду. Если у вас относительно Radeon RX 6600 остались вопросы, то мы рекомендуем изучить тесты. Старайтесь обращать внимание на крупные издательства, поскольку блогеры часто допускают ошибки, а иногда и вовсе подыгрывают любимому бренду. Что до победителя, то очевидную победу стоит присвоить AMD.

В ценовом сегменте до 40 тысяч со стороны NVIDIA играет GeForce RTX 3060. Приходится признать, что это видеокарта сильно переоценена, но в целом все графические чипы на рынке стоят жутко дорого. Несмотря на массовые распродажи, даже в США магазины не спешат скидывать цены на модели среднего ценового диапазона, поэтому вариантов за такую сумму просто нет. Сегодня GeForce RTX 3060 предлагает отличную производительность, что позволяет рассчитывать на запуск игр даже в разрешении 2К.

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3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
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3050 ASUS уже 30 тр
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20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

И снова Gigabyte предлагает отличную модель Radeon RX 6650 XT. Если для вас всё это лишь цифры, то мы поясним: перед вами прокачанная версия видеокарты Radeon RX 6600 XT, получившая скоростную память на 17.5 Гбит/с. Даже самая обычная модель оказывалась быстрее GeForce RTX 3060 на 10%, а здесь добавочный прирост в 3%. Именно поэтому мы считаем Radeon RX 6650 XT оптимальной видеокартой до 40 тысяч рублей. По факту она способна конкурировать с более дорогой GeForce RTX 3060 Ti, а значит вы уже поняли, что в нашем текущем противостоянии побеждает AMD.

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#amd #nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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