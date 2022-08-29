При этом 39% геймеров активно ищут способы обхода санкций, покупая заблокированные для РФ игры

Представьте себе такую ситуацию: вы хотите войти на рынок продаж разливного кофе в своём городе. Закупили для этого десяток небольших станций на колёсах, наняли эксперта, который указал на правильные сорта, а также строго придерживаетесь мировых стандартов. Кофе получился ароматным, с приятным вкусом и обходится при производстве недорого, вот только бизнес забуксовал. Оказалось, что жители города привыкли к дешёвому вкусу кофейного напитка от дядюшки Вазгена. Предприниматель экономит на мелочах, но народ привык к приторному вкусу и странному оттенку, а ваш напиток не пользуется популярностью. Вы уже начали думать о закрытии бизнеса, как вдруг Вазген подхватил своих орлов и отправился травить народ в свободную Европу, поскольку жители городка оказались недостаточно демократичными. Что для Вазгена беда – для вас новый шанс. Вы развернулись на полную катушку, и вот уже через месяц все вокруг знают вкус правильного кофе.

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Нет никаких сомнений, что вернуться Вазген уже не сможет, ведь ниша занята, а значит любой руководитель должен осознавать последствия своих действий. Западные компании устроили жителям РФ показательную порку. Белые воротнички решили, что нужно отнять у граждан возможность покупать дорогую одежду в бутиках, смотреть новые блокбастеры в кинотеатрах и потреблять газировку с бургерами в фастфудах. Предполагается, что такими действиями можно будет вызвать брожение умов в обществе, но вместо этого получился обратный эффект. Сериалы активно скачиваются из интернета, а фастфуд и вовсе сменил название на российское. Но есть один сегмент, которые в последнее время терял пиратские атрибуты, а объёмы продаж постоянно росли. Речь и компьютерных играх.

Российский рынок далеко не самый большой в мире, но он ощутимый, поэтому последствия для западных студий только предстоит оценить. К сожалению, российские игроделы никогда не старались составить западным конкуренцию, выпуская минимальное количество проектов или вовсе работая на дядю из интернета. Именно поэтому эффективной замены ждать не приходится. Согласно новому всероссийскому опросу, геймеры стали менять свои привычки. Дело в том, что у владельцев консолей и вовсе не было вариантов, а многие любители компьютерных игр давно приобщились к Steam. После демарша крупных студий 55% всех геймеров из РФ перешли к экономии, снизив покупательскую способность. 15% заявляют, что с недавнего времени они и вовсе отказываются от траты денег на компьютерные игры по принципиальным соображениям.

Около 33% отказывать себе в удовольствии не готовы, но брать продукцию покинувших рынок РФ не планируют. Вместо этого они переключились на отечественные бренды, либо на аналоги от студий, которые продолжили работы в России. Эта часть геймеров оказалась наиболее принципиальной, ведь даже после возврата на рынок крупных студий не намерена ничего у этих ребят покупать. Ощутимая часть геймеров (39%) пока не готова расставаться со своими пристрастиями. Эти люди покупают аккаунты с уже закачанными туда играми, активно используют сложные методики внесения средств на счета в Steam, PlayStation Store и других аналогичных площадках. Поскольку вариантов всё ещё достаточно, то какое-то время эта группа пользователей будет без проблем получать доступ к новым играм за деньги.

Но куда интереснее информация о 34% геймеров, которые заявили о том, что с недавних пор отказались от покупки игр в пользу бесплатных торрентов. Это очень плохая тенденция, результаты которой будут губительными для всего рынка. Во-первых, западные студии начнут терять деньги, что ударит по прибыльности. Ну а во-вторых, как только продажи российских локализаций станут минимальными, интерес к российскому рынку и вовсе угаснет. Официальных переводов станет меньше, а значит геймерам придётся скачивать с торрента пусть и бесплатные релизы, но полностью лишённые русского языка.

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Вполне возможно, что к зиме студии начнут мягко возвращаться на российский рынок, но часть игр уже выйдет без перевода. В лучшем случае это будут субтитры, а значит налицо ухудшение условий локализации. Возможно, по некоторым знатокам английского это и не ударит, но большинство геймеров окажутся в проигрыше.