В качестве тестового стенда Grand Theft Auto V, Cyberppunk 2077 и DOOM

Многие наши читатели уверенны, что технологический прогресс российской полупроводниковой отрасли застрял в 80-х годах и больше никогда не выберется из ямы небытия. Если вспомнить громкие заголовки, так или иначе связанные с высокими технологиями в РФ, то вы обнаружите, что там чаще пишут о краже денег, распиле бюджета и срыве сроков поставки, чем о реальных успехах отечественных инженеров. Складывается такое ощущение, что никаких успехов и вовсе нет, однако это не так. На самом деле разработки движутся, но происходит это действительно медленно, о чём и поговорим в итогах к данному материалу. Ну а пока предлагаем почитать о том, как российский блогер тестировал процессор Эльбрус-16С.

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Напомним, перед вами новый камень, получивший 16 ядер с тактовой частотой 2 ГГц. Он включает 12 миллиардов транзисторов и теоретическую производительность до 1.5 TFLOPS. Заявлена полная аппаратная поддержка виртуализации Intel x86-64, а значит при соблюдении определённых рекомендаций можно с лёгкостью запускать настольную операционную систему Windows. Серийный выпуск планировался к концу 2022 года, но Тайвань заблокировал производство из-за санкций, поэтому в РФ приехала небольшая партия. Это значит, что в ближайшее время ожидать массового появления Эльбрус-16С не приходится. Есть мнение, что выпуск могут доверить китайцам, ведь камень создан по 16-нм технологическому процессу, но пока это всего лишь домыслы. Итак, новый процессор раздобыл блогер с канала Elbrus PC Play. Он установил на него Windows 10 и предлагает посмотреть, можно ли на российском 16-ядернике вообще играть.

Прежде всего были опробованы силы Эльбрус-16С в Grand Theft Auto V. Увы, но несмотря на использование видеокарты Radeon RX 6700 XT и 64 Гб оперативной памяти стандарта DDR4, блогера ждали весьма скромные результаты. Игра постоянно висла и в целом выдавала не больше 25 кадров в секунду. Фрамрейт казался дёрганым, а в итоге в результате длительного лага машина просто слетела с дороги. Очевидно, что наслаждаться игровым процессом в таком состоянии невозможно. Не лучше дела обстоят и с Cyberppunk 2077. Если в помещении фрамрейт стабилен, то выходя на оживлённую улицу приходится бороться с фризами, а количество кадров в секунду падает намного ниже допустимых 25 fps. Игру не вытягивает даже видеокарта, а в целом процесс сильно удручает. А вот в игре DOOM, выпущенной в 2016 году, удалось достичь очевидного прогресса. Так, очень часто количество кадров в секунду поднималось до 60, а большую часть времени держалось на стабильных 50 fps. В момент активного противостояния с монстрами фрамрейт кратковременно опускался, но это было некритично для геймплея.

Нет никаких сомнений, что перед нами процессор, который изначально не предназначался для игр. Эльбрус-16С заточен под другие задачи, где он может себя неплохо проявить. Что до проблем, то их несколько. Во-первых, требуется завести в страну хотя бы 50 тысяч таких камней. Это позволит познакомиться с ними всем желающим и специалистам, способным писать соответствующий софт. Этого будет недостаточно для покрытия нужд госструктур, поэтому следующая партия просто обязана быть на порядок больше. Неплохо бы использовать 7-нм технологический процесс, а всё это вполне реально, ведь китайская SMIC уже выпускает чипы по этим продвинутым нормам. Ну а не хватает российским полупроводникам денег. Intel и AMD пусть и получали государственное финансирование, по большей части живут на деньги инвесторов и от продажи продукции.

В России процессоры собственного производства продаются малыми тиражами, а все миллиардеры, которые могли бы поддержать развитие высоких технологий, заинтересованы исключительно в покупке замков на территории Европы. С недавних пор у этих ребят проблемы, ведь недвижимость и наличные забрали демократические власти ЕС. Надеяться на то, что государство решит все проблемы полупроводников, не приходится, а разработка новых процессоров и создание собственного производства требует миллиардных инвестиций. Существуют планы, согласно которым к 2030 году в РФ начнут создавать чипа по 7-нм нормам, но с учётом санкций всё это становится нереализуемым. Что до результатов Эльбрус-16С, то они доказывают, что время между разработкой процессора и его появлением на рынке не должно быть больше пары лет. В России начать проектные работы могут в 2018 году, а завершить в 2028. Ну и каких результатов в таком случае инженеры хотят добиться?

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