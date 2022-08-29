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Оптимальные видеокарты NVIDIA лета 2022г по мнению автора Overclockers – 6 GPU на любой кошелёк
Большинство геймеров покупают видеокарты NVIDIA. Сегодня мы попробуем выбрать наиболее оптимальные модели по соотношению цены и производительности
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Если речь идёт о разумных геймерах, то эти ребята стараются выбирать оптимальные видеокарты, а значит для них ключевую роль играет не бренд, а соотношение количества кадров в секунду к цене. В этом случае не так важно NVIDIA или AMD, ведь обе компании выпускают интересные решения в тех или иных ценовых сегментах. Если судить по статистике продаж, то разумных геймеров крайне мало, а AMD остаётся нишевым производителем, не способным оказать достойную конкуренцию. Проще говоря, обычные пользователи сознательно покупают видеокарты NVIDIA, даже несмотря на то, что они могут быть медленнее аналогов AMD.

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Получается, что большинство геймеров вначале ищет глазами графические чипы NVIDIA, а только после этого выбирает оптимальное предложение. Что же, сегодня мы не будем отклоняться от такой стратегии, поэтому вы не встретите в нашем материале видеокарт от тётушки Су. Всего предлагаем рассмотреть 6 потенциальных кандидатов, каждый из которых довольно неплохо смотрится в своём ценовом сегменте.

С нашей точки зрения, брать видеокарту мощнее GeForce RTX 3080 довольно глупо. Вы платите за элитарность дополнительные 50 тысяч рублей, но получаете до 10% больше количества кадров в секунду. Покупать первую версию с 10 Гб видеопамяти не рекомендуем по двум причинам. Во-первых, разница между графическими чипами отсутствует. А во-вторых, обновлённая версия на 12 Гб видеопамяти значительно быстрее. Получается, что вы получаете сплошные выгоды без минусов. Ну или сплошные минусы, ведь далеко не каждый геймер может вытянуть из кармана 85 тысяч рублей.

Если GeForce RTX 3080 интересна владельцам мониторов с 4К и любителям экстремальных настроек графики, то GeForce RTX 3070 Ti обладает меньшим потенциалом и идеально впишется в перспективную сборку. В большинстве игр можно смело переходить на 4К, ну а в будущем откатившись на разрешение 2К вы получите стабильно высокий фрамрейт. В минусы GeForce RTX 3070 Ti мы можем записать наличие 8 Гб видеопамяти. В данном случает не стоит забывать, что увеличение этого показателя было затруднено из-за особенностей шины. В GeForce RTX 3070 Ti используется шина на 256 бит, поэтому нужно было ставить либо 8 Гб, либо рекордные 16. Ну а в текущем поколении NVIDIA на такие свершения была не готова.

GeForce RTX 3060 Ti – это ещё одна ступень ниже, которая создана для тех, кто не намерен платить за сверхмощные графические чипы 80 тысяч рублей. Учитывайте, что за 46 тысяч рублей вам лучше на 4К не рассчитывать, но свет клином на сверхвысоком разрешении не сошёлся. Ну а в 2К можно снизить настройки на высокие, ведь даже самый требовательные игры не будут лагать и подвисать. Здесь всё те же экономные 8 Гб видеопамяти, но учитывая снижение цены за 46 тысяч, такое количество памяти уже не кажется маленьким.

Несмотря на то, что GeForce RTX 3050 в магазинах появилась относительно недавно, она уже успела завоевать популярность у геймеров по всему миру. Сама NVIDIA рекомендует такую видеокарту для 1080р, но есть масса новых игр, где самая бюджетная видеокарта текущего поколения будет неплохо себя чувствовать даже в 2К. Здесь есть 8 Гб видеопамяти, а 128-битная шина позволила снизить энергопотребление. Модель производства Palit имеет типовый дизайн, а также включает два стандартных кулера. Учитывая нетребовательный графический чип, для стабильного охлаждения этого будет достаточно.

В некоторых случаях важен каждый рубль. Например, вы собрали всего 25 тысяч, а взять ещё 4 тысячи на GeForce RTX 3050 просто негде. В таком случае покупайте GeForce GTX 1660 SUPER. Эта видеокарта почти не отличается от более новой модели NVIDIA по чистой производительности, а значит может стать отличным вариантом для экономных покупателей. GeForce GTX 1660 SUPER предлагает 6 Гб видеопамяти и 192-битную шину, что ещё долго будет актуально в народном разрешении.

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Если денег критически мало, то единственной реалистичной возможностью, позволяющей ворваться в мир актуальных компьютерных игр, может стать GeForce GTX 1650. Эта видеокарта стоит 17 тысяч рублей и предназначена для тех, кто согласен мириться со средними графическими настройками в 1080р. Если вы предпочитаете нетребовательные игры, либо просто ищите временную видеокарту, то GeForce GTX 1650 позволит решить все указанные выше проблемы. Помните, что видеопамяти здесь всего 4 Гб.

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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