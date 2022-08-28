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Какую видеокарту купить для легендарной Grand Theft Auto V – 5 геймерских моделей от 6600 рублей
Grand Theft Auto V остаётся одной из популярных игр и продолжает привлекать в свои ряды всё больше новых геймеров
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А вы знали о том, что даже спустя 9 лет после своего выхода Grand Theft Auto V остаётся одной из самых прибыльных игр? В данном случае мы говорим о многопользовательской версии, которая генерирует сотни миллионов долларов в год. Есть мнение, что одна из причин постоянного переноса GTA 6 кроется именно в том, что студия Rockstar продолжает получать высокий доход и просто не видит причин вкладываться в разработку дорогостоящего проекта.

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Известно, что дело всё же сдвинулось с мёртвой точки, но пока неясно, на каком этапе вообще находится производство. Именно поэтому, если вы уже давно хотели ворваться в гангстерский мир Grand Theft Auto Online, то самое время выбрать для этого подходящую видеокарту. К счастью, игра не настолько требовательная, как современные блокбастеры, поэтому вы можете расслабиться, но очень многое будет зависеть от разрешения дисплея. Давайте определимся, сколько вообще стоит видеокарта для GTA V.

Если вас угораздило купить монитор с разрешением 4К, то вас ждёт масса страданий, ведь в этом случае придётся даже для старых игр покупать мощную видеокарту. Нам кажется, что для 4К будет достаточно GeForce RTX 3060 Ti. Модель производства MSI стоит 47 тысяч рублей, а значит придётся как следует потратиться. Вообще, если таких денег нет, то можно купить что-то попроще, но в этом случае графические параметры придётся сильно корректировать, а в итоге визуальные эффекты будут совсем не те, на которые вы рассчитывали.

Очень неплохо себя зарекомендовала Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта немного медленнее GeForce RTX 3060 Ti, но стоит намного дешевле. Получается, что вы не потеряете доступ к Grand Theft Auto V на максималках, при этом заплатите меньше денег. Ну а благодаря наличию технологии FSR и вовсе можно не беспокоиться о самых требовательных играх, ведь масштабирование позволяет снизить разрешение до 2К, хотя некоторые геймеры с ястребиным зрением всё же могут увидеть подвох. ASUS выпустила модель с двумя большими кулерами, мощности которых будет достаточно для охлаждения нетребовательного графического чипа.

Владельцам мониторов с разрешением 2К повезло больше, ведь требования для них к видеокартам не такие высокие. К примеру, даже GeForce GTX 1660 SUPER за 25 тысяч будет легко справляться со старушкой Grand Theft Auto V на максималках. Учтите, что у этой видеокарты нет поддержки трассировки лучей, поэтому в других играх вы не сможете приобщиться к популярной технологии. 6 Гб для 2К в некоторых блокбастерах может быть маловато, но если вы не страдаете от снижения настроек графики, то сможете пережить небольшие неудобства, позволяющие неплохо сэкономить.

Radeon RX 6500 XT может тянуть Grand Theft Auto V в разрешении 2К, но здесь есть важный нюанс, учитывать который должен каждый потенциальный покупатель этого графического чипа. AMD очень хотела сэкономить, из-за чего выпустила не только очень урезанную видеокарту, но и намудрила с поддержкой интерфейса PCIe 3. В результате на новых компьютерах с поддержкой PCIe 4.0 можно смело рассчитывать на высокие настройки графики, тогда как на старых ПК придётся довольствоваться средними. На визуальный стиль это не окажет решающего влияния, но в других играх может ощутимо подпортить вам настроение.

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Если вы решили максимально экономить, то стоит присмотреться к видеокарте GeForce GT 1030. Это медленное и неактуальное решение, которое не годится для запуска требовательных игр последних лет. Вообще. GeForce GT 1030 никогда не позиционировалась как игровая видеокарта, но это не значит, что вы не сможете запускать на ней Grand Theft Auto V. К счастью, в 1080р можно выставить средние настройки графики, а значит нет никаких причин себя ограничивать. Помните, что с GeForce GT 1030 вам будут закрыты двери в большинство новых игр, но старые шутеры вполне соответствуют возможностям видеокарты. Самое главное преимущество старушки – это цена. Подумайте, ведь всего за 6600 рублей вы откроете дверь в мир популярных компьютерных игр. Сделать это стоить ещё и потому, что недавно Дженсен Хуанг заявил, что средняя стоимость видеокарты должна стартовать с 500 долларов.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #grand theft auto v
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