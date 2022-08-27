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Видеокарты GeForce RTX 4060/Ti могут получить разочаровывающую производительность и рост fps на 25%
Инсайдеры поделились новыми данными по среднебюджетным видеокартам NVIDIA на сайте Wccftech
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Чем ближе релиз графических чипов NVIDIA следующего поколения, тем больше в сеть сливают новых утечек. Никто не сказал, что все они являются реалистичными, ведь любителей нагреть себе руки на ажиотаже достаточно. Именно поэтому воспринимать рост производительности на величину близкую к двукратным значениям стоит с большой долей скепсиса. Вполне возможно, что в рамках GeForce RTX 4090 Ti мы и увидим подобный фокус, но стоить такая видеокарта будет не меньше 2000 долларов, поэтому большинство геймеров может спокойно проходить мимо подобных слухов. Но отказывать себе в удовольствии рассмотреть цифры до официального релиза мы не можем, поэтому предлагаем вам краткий обзор последних данных, которые не только пестрят новыми подробностями, но и структурируют все ранние тесты по флагманам Ada Lovelace.

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В данном случае нас интересуют два графических чипа: GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060. Инсайдеры уверяют, что первый получит 6144 ядра CUDA и будет основан на кристалле AD104-180-A1. Количество памяти заявлено на отметке 10 Гб, а вот шина памяти ощутимо просела с 256 бит на аналогах текущего поколения до 160 бит. Скорость видеопамяти достигнет 17.5 Гбит/с, а теплопакет не превысит 280 Вт. Всё это значит, что нас ждёт падение пропускной способности графического чипа, хотя компенсировать большую часть негативного эффекта от узкой шины удастся за счёт повышения тактовой частоты графического чипа до 2600 МГц. Что до GeForce RTX 4060, то нас ждёт ещё более урезанный кристалл AD106 на 3968 ядер CUDA и 8 Гб видеопамяти. На этот раз шину срежут до 128 бит, а скорость памяти поднимут до 17 Гбит/с. Пропускная способность достигнет 272 ГБ/с, что станет возможно благодаря высокой тактовой частоте до 2700 МГц. Теплопакет не должен превысить 240 Вт.

Инсайдеры также поделились любопытным графиком с теоретической мощностью нового поколения графических чипов NVIDIA, а также сравнением с находящимися в продаже решениями. Как видите GeForce RTX 4060 Ti достигнет 33 TFLOPS, тогда как GeForce RTX 4060 – 21 TFLOPS. Не менее интересны теоретические показатели в 3DMark Time Spy Extreme. Обратите внимание, по мощности GeForce RTX 4060 Ti окажется чуть выше GeForce RTX 3080, а вот по производительности в синтетическом тесте не дотягивает до флагмана текущего поколения. Вообще, даже это очень неплохо, но только если не вспоминать об обещанном двукратном приросте производительности. Что до GeForce RTX 4060, то этот графический чип не дотягивает даже до GeForce RTX 3070, поэтому ждать здесь каких-то прорывов не приходится.

Если всё это перевести на язык цифр, то новинки будут примерно на 50% быстрее своих предшественниц текущего поколения в синтетике. Даже это далеко до двукратного прироста, но реальность ещё более печальна. Эксперты полагают, что в играх можно ждать увеличения количества кадров в секунду от 25 до 40 процентов, но здесь очень многое зависит от конечных характеристик. Напомним, GeForce RTX 3060 принесла 20% увеличение производительности, поэтому стоит ожидать примерно таких же свершений и от GeForce RTX 4060.

Всё это выглядит немного разочаровывающе, поскольку мы ждали явно не таких результатов. Но если с производительностью ещё есть какие-то надежды, то ценовая политика производителей графических чипов уже давно не радует. По итогам 2021 года выяснилось, что средняя цена видеокарты превысила 1000 долларов, ну а недавно сам Дженсен Хуанг сделал странное заявление. По его словам, видеокарта является основной частью игрового компьютера, а значит только один этот компонент должен стоить столько же, как современная консоль. В данном случае речь идёт о средней цене, а значит аппетиты у руководителя NVIDIA растут. Так, ещё совсем недавно геймеры готовы были платить за видеокарту в среднем около 250-300 долларов, ну а сегодня он мечтает поднять среднюю стоимость до 500 вечнозелёных.

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Неясно, как в текущей ситуации он планирует всё это реализовать. Склады переполнены, майнеры не планируют ничего покупать, Эфир уходит на PoS, а криптовалюты стоят слишком мало. Кто будет брать дорогие видеокарты у Дженсена Хуанга, мы увидим этой осенью. Ну а GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060 появятся в 1 квартале 2023 года. Напомним, анонс нескольких флагманов и архитектуры состоится в рамках GTC 2022, который состоится 20 сентября.

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#nvidia #видеокарты #тесты #geforce rtx 4060 #geforce rtx 4060 ti
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