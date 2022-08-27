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Курс Эфира рухнул в ожидании PoS и падения экономики США – сколько будут стоить 1 ETH после 15.09
На Эфир оказывают давление несколько негативных факторов, любой из которых может привести к резкому падению ниже 1000 долларов
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В начале августа ФРС США сообщила о замедлении роста инфляции, что привело к ожидаемым последствиям. Ключевые биржевые индексы начали расти, что стало одним из самых мощных скачков за многие десятилетия. Финансисты констатировали, что происходящее скорее похоже на крупные спекуляции, поскольку регулятор не сказал ничего действительно оптимистичного. Годовая инфляции пусть и ушла ниже 9%, всё ещё остаётся высокой, а в таком состоянии экономике грозит длительная рецессия. S&P 500 повышался несмотря на логику, а следом за ним наблюдался рост на криптовалютном рынке. Вчера состоялся ежегодный политический форум Федерального резервного банка Канзас-Сити в Джексон-Хоул в рамках которого глава РФС Джером Пауэлл нанёс биржевикам мощнейший удар.

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По словам главы ведомства, государство не намерено снижать темпы повышения кредитных ставок, но выводы по количественным показателям будут сделаны в начале сентября. При этом глава ФРС подчеркнул, что для снижения цен на продукты питания потребуется длительный период стабилизации, пока же наблюдается рост безработицы, а значит отказываться от ястребиной политики слишком рано. Многие американские эксперты уже выразили разочарование монетарной политикой государства, поскольку были уверены, что ставки если и будут повышаться, то проценты окажутся минимальными, тогда как ожидаемые 50-75 пунктов могут нанести непоправимый урон биржевому сектору. Приводятся следующие данные: за несколько часов индекс S&P 500 просел на 3%, а в течение последней недели из-за негативных ожиданий технологические компании потеряли 5.6%.

Всё это не могло не сказаться на курсе основных криптовалют, которые в последние годы прочно привязаны к биржевым индексам. Как видите, все основные активы к красной зоне, потеряв внушительные проценты. По мнению аналитиков, хуже всего дела обстоят у Эфира. Вторая по популярности криптовалюта испытывает сильное давление в ожидании скорого перехода на стейкинг. Великий и могучий PoS связывают с негативным фоном вокруг Эфира, а будущее этой криптовалюты туманно. Горячие головы пытаются устроить бунт, что приведёт к созданию полноценного форка Ethereum PoW, а майнеры находятся в подвешенном состоянии. Дело в том, что отказ от добычи уже рядом, а альтернативной криптовалюты так и нет. Проще говоря, ни крупные, ни мелкие фермеры пока не знают, куда им бежать.

По мнению некоторых экспертов, рынок криптовалют ждёт очередное пике. Курс Биткоина может уйти ниже 18 000 долларов, а Эфир снизится до 1000 долларов за одну монетку. Решающими называются несколько событий. Во-первых, переход на PoS должен пройти спокойно и без непредвиденных ситуаций. Во-вторых, майнеры должны найти себе новую гавань, а биржи запустить торги по обновлённому Эфиру. Если хотя бы по одному из пунктов сформируется сбой, весь рынок полетит в пропасть. Но это только одно мнение на природу вещей, тогда как есть и другая позиция, позволяющая понять причины более сильного падения Эфира, чем остальных криптовалют.

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Несколько дней назад аналитики отчитались о том, что Киты выводят Эфир с холодных кошельков, перебрасывая его на биржи. Если вы обратите внимание на показатель суточных торгов по Эфиру, то обнаружите 76% рост. Этому есть два объяснения: крупная рыба скидывает монеты перед большим падением, пытаясь выручить как можно больше денег; крупная рыба скупает свободный Эфир, попадающий на биржи, цена которого намного ниже пиковых показателей. Во втором случае всё просто, ведь таким образом держатели крупных состояний надеются заработать. Не секрет, что многие аналитики ожидают подорожания Эфира после перехода на PoS. В этом случае прогнозы могут быть верны, но мы узнаем больше не раньше второй половины сентября. Источники: 1, 2 (открывать через инкогнито)

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#криптовалюты #эфир #экономика
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