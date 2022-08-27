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NVIDIA против AMD – какую видеокарту купить для Cyberpunk 2077 в разрешении 1080р, 2К и 4К
Cyberpunk 2077 предъявляет высокие требования к видеокартам даже в разрешении 1080р
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Спустя 20 месяцев после релиза Cyberpunk 2077 становится очевидным, что команда разработчиков не способна выполнить свои обещания. За это время не было представлено ни одного дополнения, а польская студия кроме удаления игры из российских цифровых магазинов и блокировки для геймеров из РФ за последние полгода и вовсе ничем не отличилась. Продажи кандидата на лучшую игру десятилетия остановились, а количество багов до сих пор поражает воображение. Можно смело говорить, что за этот период были устранены наиболее критические ошибки, снижавшие производительность на консолях, что до всего остального, то всё это отложено в долгий ящик.

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Можно констатировать, что ждать более стабильной версии уже не стоит. Мы знаем, что среди наших читателей достаточно геймеров, которые до последнего надеялись, что CD Projekt RED наведёт порядок. Что же, если вы хотели поиграть в стабильную версию, то она сегодня лежит на торрентах. Возможно, к концу 2023 года мы и увидим очередной патч, а может даже бесплатное дополнение с несколькими автомобилями, но ничего масштабного не предвидится. Именно поэтому мы предлагаем вам перестать ждать. Скачивайте и играйте, а если у вас проблемы с видеокартой, то мы рассмотрим несколько моделей, которые подходят для актуальных мониторов. Ну и попутно выясним, видеокарту какого производителя лучше покупать: NVIDIA или AMD.

Для 4К потребуется что-то действительно впечатляющее, а значит без GeForce RTX 3080 не обойтись. Перед вами вторая ревизия на 12 Гб видеопамяти, которая намного быстрее видеокарты, поступившей в продажу в 2020 году. Это значит, что вы сможете рассчитывать на полноценную 384-битну шину и рост ядер CUDA. Уровень производительности GeForce RTX 3080 будет укладываться в требования любых игр ещё очень много лет, а количество видеопамяти пусть и не рекордное, но достаточное для текущих требований.

Со стороны красной команды в этом ценовом сегменте играет Radeon RX 6800 XT. Как видите, графический чип AMD ощутимо дешевле, хотя обеспечивает примерно аналогичную производительность. Стоит отметить, что в Cyberpunk 2077 можно опробовать трассировку лучей, и вот как раз по этому показателю GeForce RTX 3080 выходит вперёд. Если вы не фанатеете от волшебных лучей, при этом осознаёте плюсы разумного выбора, то мы советуем обратить внимание именно на видеокарту Radeon RX 6800 XT. Она включает 16 Гб видеопамяти, а значит теоретически обладает большим потенциалом.

Со стороны NVIDIA для 2К мы предлагаем взять GeForce RTX 3070. Это не значит, что на GeForce RTX 3060 в этом разрешении играть не выйдет, но менее дорогая видеокарта не позволит выставить максимальные настройки графики. Что до GeForce RTX 3070, то она является оптимальным решением, а многие эксперты говорят следующее: если ваша видеокарта тянет Cyberpunk 2077 на максимальных настройках, то она будет тянуть любую другую игру. Неясно, то ли игра действительно революционная, то ли движок жутко кривой, но GeForce RTX 3070 действительно тенят Cyberpunk 2077.

Со стороны AMD за такую сумму есть Radeon RX 6700 XT. И вот здесь приходится констатировать, что GeForce RTX 3070 гораздо интереснее, поскольку быстрее как минимум на 10% и намного лучше справляется с трассировкой лучей. Прибавьте к этому более широкую шину на 256 Гб, ну а единственным преимуществом Radeon RX 6700 XT считается наличие 12 Гб видеопамяти. К сожалению, в ближайшие годы это преимущество так и останется теоретическим, ведь игр под такое количество видеопамяти пока нет.

Для 1080р предлагаем присмотреться к GeForce RTX 2060 SUPER. В данном случае наш выбор продиктован простой логикой, ведь GeForce RTX 3050 стоит почти столько же, но ощутимо медленнее, а GeForce RTX 3060 на 5 тысяч дороже, но слегка быстрее. Если бы мы подбирали видеокарту под любую другую игру, то можно было бы рекомендовать GeForce RTX 2060 SUPER для 2К, но с Cyberpunk 2077 приходится менять стратегию.

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Примерно аналогичную производительность обеспечивает Radeon RX 6600. Как видите, видеокарта AMD ещё и дешевле, а ведь мы рассматриваем графический чип с очень низкими требования по питанию. Это несомненный плюс, ведь видеокарта будет тихой, а модель производства GIGABYTE ещё и обладает продвинутым управлением скоростью вращения вентиляторами. Так, в большинстве случаев ваша видеокарта и вовсе будет работать бесшумно.

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#видеокарты #cyberpunk 2077 #оптимальные ценовые предложения
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