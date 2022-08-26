Многие геймеры предпочитают хранить игры на старых жёстких дисках

Вы не поверите, но есть огромное количество пользователей, которые покупают новые компьютеры без твердотельного накопителя. Что удивительно, это могут быть довольно серьёзные системы с мощными процессорами и видеокартами за 60 тысяч рублей. У любителей компьютерных игр стоят большие мониторы с разрешением 4К, но они предпочитают взять жёсткий диск на 8 Тб, игнорируя маленький SSD на 256 Гб. Нам такое поведение кажется странным, но в большинстве случаев приходится признавать, что самый быстрый твердотельный накопитель крайне мало востребован. Пожалуй, наиболее эффективный способ продемонстрировать преимущество подобной технологии заключается в загрузке операционной системы. Если вы покажите пользователю, что современный SSD способен сделать этот до 10 секунд, то реакция будет впечатляющей. Есть ещё одно место, где замена жёсткого диска на твердотельный накопитель приносит ощутимый эффект. Это ноутбуки, которым стукнуло больше пяти лет. В этом случае лэптоп может заиграть новой жизнью, а значит можно будет продолжить использовать старую машину без необходимости покупки чего-то нового.

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В то же время, если не считать мелочей типа скорости загрузки браузера, то польза от твердотельного накопителя не так видна невооружённым взглядом. Здесь срабатывает синдром привыкания. Со временем, когда ваша операционная система грузится 30 секунду, вы не обращаете на это никакого внимания. В такие моменты можно заглянуть в сообщения на телефоне, сходить на кухню за чаем или выполнить любое другое действие. Точно такая же ситуация и с установкой игр. Не секрет, что сегодня многие тайтлы имеют объём свыше 60 Гб, а некоторые почти достигают 100 Гб. Очень многое зависит от способа упаковки, а особенно большие игры на кривых движках могут устанавливаться по 3-4 часа. На SSD всё гораздо проще, но и эта проблема решается, ведь пользователи за это время могут сходить в магазин, убраться на столе или просто посмотреть фильм. Одним словом, если многих людей ещё удаётся убедить, что твердотельный накопитель им жизненно необходим в качестве системного диска, то брать SSD под игры хотят немногие.

Автор данного материала использует скоростные накопители под систему с незапамятных времён, а год назад перешёл на системный скоростной SSD формата М.2. Это ещё больше ускорило загрузку отдельных программ, но в целом по сравнению с обычным твердотельным накопителем на SATA 3 изменений мало. Примерно три года назад было решено докупить обычный твердотельный накопитель на 512 Гб исключительно для игр. Это значительно ускорило все процессы, ну а сегодня мы посмотрим на то, как ведёт себя SSD формата М.2 против HDD в игре Marvel's Spider-Man Remastered. Тест был проведён на канале Testing Games, а единственный полезный скриншот вы можете лицезреть ниже. Как видите, в случае использования скоростного твердотельного накопителя удалось войти в игру с начального экрана за 3 секунды, тогда как обычный жёсткий диск потребовал 22 секунды.

А вот с количеством кадров в секунду ситуация странная. Выходит, что благодаря использованию быстрого накопителя удаётся повысить число fps со средних 140 до 157. Нам кажется, что причина в том, что Marvel's Spider-Man Remastered имеет большой открытый мир. Игра не разделена на отрезки, а перемещаясь по городу происходит постоянная подгрузка данных. Очевидно, что более быстрый SSD М.2 справляется с такой задачей куда лучше жёсткого диска.

Скорее всего, в большинстве игр разницу по количеству кадров в секунду вы не заметите, но дело даже не в этом. Так, твердотельный накопитель обеспечивает комфорт и тишину. Иногда, приходя к знакомым, у которых игры записаны на жёсткие диски, слух улавливает посторонний звук. И только со временем начинаешь понимать, что это потрескивает старый HDD. Пока нет никаких предпосылок к тому, что SSD будут влиять на скорость работы игр, но даже загрузок новой карты или резервного сохранения достаточно для того, чтобы оценить удобство. Это как с автомобилем, где нет усилителя руля. Сложно только на старте, а после во время езды прилагать силу почти не нужно. Да, машины с элекроусилителем дороже, но удобство использования такой технологии превышает и цену, и стоимость ремонта, ведь рано или поздно всё приходит в негодность.

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