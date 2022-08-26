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Сколько стоит процессор для требовательных игр в разрешении 2К – 5 геймерских CPU от 18 000р
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Некоторые пользователи предпочитают покупать бюджетные компьютеры. В многом это не только вынужденный, но и сознательный выбор, позволяющий сэкономить, ведь далеко не всем нужны ультимативные скорости. В сети полно тестов, когда благодаря прокачанному флагману операционная система запускается на 2 секунды быстрее, а архивация файла на 10 Гб длится не 2 минуты, а всего 1 минуту. Примерно такой же бред мы слышим от производителей скоростных твердотельных накопителей. Скажите, как часто вы копируете файлы на 40 Гб с одного диска на другой? Вопрос был риторическим.

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Если денег мало, то гораздо проще оправдать покупку бюджетного камня, а вот зажиточные геймеры могут себе позволить что-то помощнее. Сегодня мы разберём несколько процессоров, позволяющих собрать очень мощный компьютер для игр в разрешении 2К. На этот раз флагманы оставим за бортом, ведь и без гигантских переплат можно получить очень внушительную производительность. Учитывайте, что все камни тянут за собой дорогостоящие комплектующие, поэтому подойдут не всем нашим читателям.

Core i9-11900F идеально подходит для бескомпромиссной сборки, но не разорит вас поскольку предъявляет минимальные требования к материнской плате. При этом благодаря высокой тактовой частоте можно добиться действительно впечатляющих результатов. К такому процессору стоит купить видеокарту уровня GeForce RTX 3070, что позволит решить проблему низкого количества мощности в играх.

Core i5-12600KF только на первый взгляд дешевле указанного выше Core i9-11900F. Учитывайте, что перед вами Alder Lake, демонстрирующий впечатляющие показатели в играх. Вот только даются такие рекорды не бесплатно. Дело в том, что Core i5-12600KF раскроется только при наличии фламганской материнской платы. Это позволит получить доступ к разгону, где камень с разблокированным множителем чувствует себя как рыба в воде. Мы рекомендуем задуматься о покупке системы жидкостного охлаждения. Если вы не станете жадничать, то в будущем сможете использовать СЖО для других процессоров, а Core i5-12600KF и вовсе удастся разогнать до 5 ГГц на всех ядрах.

Core i7-11700F – это упрощённая и менее дорогая версия Core i9-11900F. Разгона нет, оперативная память вам самая дорогая не потребуется, а материнские платы под 11-ю серию стоят намного дешевле, чем аналоги для поколения 12-го. Получается, что вы не только сможете собрать очень мощный и перспективный компьютер, но и сэкономить. Вообще в одноядерных задачах и играх оба камня демонстрируют почти идентичные показатели, ну а флагман интересен только тем, кто хочет побаловать себя на день рождения или на любой другой праздник. Ну и Core i9-11900F впечатлит ваших знакомых, которые никогда ничего кроме Core i3 в глаза не видели.

Если брать Ryzen 7 5800X, то стоит обратить внимание на ОЕМ-версию, поскольку штатного кулера в коробочной всё равно нет, а цена у последней на 3 тысячи выше. Ryzen 7 5800X интересен тем, что открывает возможности разгона даже на материнских платах за 100 долларов. Многие начинающие оверклокеры советуют брать плату на чипсете В450. Якобы, они имеют оптимальное соотношение между возможностями и ценой, но мы предлагаем обратить внимание на более новый чипсет В550. В этом случае вы убьёте сразу двух зайцев. Во-первых, сможете разогнать ваш камень без каких-либо компромиссов, а во-вторых, получите доступ к интерфейсу PCIe 4.0. К примеру, захотите вы через год купить себе суперскоростной SSD, а ваша плата на В450 просто не тянет такую новинку. Ну а В550 будет актуален ещё очень много лет.

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Не смотрите на то, что Core i5-11600KF самый недорогой камень из указанных в нашем списке. На самом деле его можно неплохо разогнать, а конечная производительность зависит только от того, сколько вы планируете вложить в свою систему. Например, можно взять недорогую материнскую плату, но благодаря высокой тактовой частоте получить внушительную производительность в играх. Просто купите видеокарту получше, а сам камень пусть и лишится разгонного потенциала, останется мощным и раскроет любой графический чип.

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