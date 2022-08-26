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Выбираем оптимальную видеокарту NVIDIA для любых игр в 1080р пока ждуны ждут GeForce RTX 4060
А может действительно стоит подождать до весны 2023 года, ведь цены упадут, а видеокарты станут быстрее?
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Сколько лет по вашему мнению должна служить видеокарта? Если отталкиваться от флагманов, то GeForce GTX 1080 даже сегодня легко справляется со всеми играми в разрешении 2К. Способности GeForce GTX 1060 куда скромнее, но и этой видеокарты достаточно для обеспечения стабильной работы в 1080р. На самом деле определить жизненный цикл видеокарты крайне сложно, поскольку геймеры имеют различные предпочтения и интересы. Ясно, что для старого Контр Страйк и вовсе достаточно интегрированного графического чипа, поэтому на видеокарте 10-летней давности всё ещё доступны многие актуальные игры.

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В то же время, если вы планируете опробовать свои силы в новинках, то стоит задуматься о переходе на более современные решения. Современные – это не значит мощные и дорогие, ведь ключевая задача подобных видеокарт состоит в обеспечении стабильной работы игры. Чаще всего это народное разрешение 1080р, где придётся ещё и снижать настройки качества. Сегодня мы попробуем составить список графических чипов NVIDIA, которые идеально вписываются в бюджет нетребовательного пользователя. При этом мы предлагаем присмотреться к более мощным видеокартам, которые способны улучшить ваши впечатления от геймплея. Ну а ждуны подождут. 

Базовая версия, с которой стоит начинать свой путь в современный мир компьютерных игр – это GeForce GTX 1650. Видеокарта стоит чуть больше 17 тысяч и в целом справляется со своими задачами неплохо. Покупатель модели производства Colorful получит эффективное охлаждение даже несмотря на то, что есть версии намного дороже. Что любопытно, некоторые современные игры будут вам писать, что 4 Гб видеопамяти недостаточно для запуска, но вы можете смело игнорировать подобные заявления, ведь после нажатия на крестик всё запустится без особых проблем.

Владельцы GeForce GTX 1660 Super могут рассчитывать на высокую производительность и стабильную работу в разрешении 1080р. Эта видеокарта уже давно зарекомендовала себя не только как оптимальное решение для геймеров, но и как одна из самых популярных моделей для майнеров. По этой причине ещё совсем недавно стоимость GeForce GTX 1660 Super выходила за пределы 60 тысяч рублей, а альтернативных решений просто не было.

За 29 тысяч можно купить GeForce RTX 3050. Эта видеокарта почти не отличается по производительности от GeForce GTX 1660 Super, поэтому вы можете взять как более новый графический чип NVIDIA, так и проверенную временем версию. Делайте выбор ответственно, а лучше изучите тесты. Так, в некоторых играх преимущество будет за видеокартой со 192-битной шиной, тогда как в других решающим может выступить наличие 8 Гб видеопамяти. Ещё раз повторимся, что разница в деталях, ну а мы рекомендуем купить более новую GeForce RTX 3050. Здесь всё просто, ведь она имеет более длительный жизненный цикл, а значит останется актуальной намного дольше.

А вообще интересным решением игровых проблем может стать GeForce RTX 2060 Super. Здесь не только в наличии 8 Гб видеопамяти, но и внушительная 256-битная шина. Помните, чем больше вы заплатите, тем больше получите в итоге. Вполне возможно, что для игр в разрешении 1080р брать такую видеокарту не стоит. Это скорее задел на будущее, а вот для мониторов с разрешением 2К менее дорогой GeForce RTX 3050 будет недостаточно уже сегодня. В данном случае многое зависит от привычек того или иного геймера. Если вы согласны мириться со средними настройками графики, то все эти рекомендованные требования к играм стоит читать не так внимательно.

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Доплатив ещё немного, можно купить GeForce RTX 3060. Это не самая оптимальная видеокарта на рынке, но популярность её будет расти с выходом нового поколения графических чипов. Вполне возможно, что сегодня не лучшее время для покупки новой видеокарты уровня GeForce RTX 3060, но бывает и так, что играть хочется здесь и сейчас, а ждать появления в продаже GeForce RTX 4060 придётся до весны 2023 года. Если вас устраивают старые браузерные игры – то можно подождать, но мы всё же рекомендуем задуматься о выделении денег на новую видеокарту.

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