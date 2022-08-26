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Эпоха свободной ОС Linux подошла к концу – Fedora и Ubuntu начали следить за пользователями
В коде популярных дистрибутивов Linux появилось ПО для сбора подробной телметрии
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Все владельцы смартфонов знают о том, что каждую секунду за ними ведётся тотальная слежка. Изначально данные поступают от производителей операционной системы. К примеру, Google не стесняется встраивать закладки во все собственные сервисы, а также подбросила множество мин в любые активные и неактивные приложения. Проще говоря, даже когда вы полностью выключаете слежку, то корпорация «добра» всё равно осведомлена о каждом вашем чихе. Именно так устроены операционные системы, но все мы готовы мириться с такими вещами, ведь вместо этого нам дают намного больше. Все или основная часть сервисов абсолютно бесплатны и имеют высокое качество. Они лишены заметных ошибок и постоянно совершенствуются. При этом разработчики уверяют нас в том, что собирают исключительно обезличенную информацию.

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Кто-то в подобные сказки даже верит, но это уже не так важно, ведь заблокировать слежку почти невозможно. Microsoft активно пыталась отслеживать пользователей ещё со времён Windows Vista, но только в рамках Windows 10 реализовала полноценный инструментарий, способный фиксировать множество действий обычных пользователей. Сегодня кажется, что весь этот пласт данных никогда не будет использован против нас с вами, но на самом деле это не так. Проблема крупных корпораций заключается в нехватке мощностей. Специалисты не способны проанализировать даже 1% потока, тогда как искусственный интеллект всё ещё нуждается в корректировке. День, когда наша с вами беспечность начнёт работать против нас, совпадёт с датой появления полноценного ИИ, способного оперировать большими массивами с точностью человека и скоростью миллиардов компьютеров без постороннего участия.

Некоторые полагают, что свободной гаванью останется Linux. Сегодня мы хотим разочаровать наивную часть наших читателей, ведь с недавнего времени в ядре «свободной» операционной системы появился продвинутый инструмент телеметрии для среды рабочего стола GNOME, которая используется для всех ОС на основе Linux и Unix. Инструмент gnome-info-collect был создан специалистами Red Hat, стоящими за самым популярным коммерческим дистрибутивом с одноимённым названием. Кстати, команда Red Hat входит в состав корпорации IBM и ответственна за ещё один популярный дистрибутив Fedora. Таким образом сегодня телеметрия уже встроена в следующие дистрибутивы: Fedora, Arch Linux и Ubuntu.

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По данным пресс-центра, сегодня каждый пользователь указанных выше дистрибутивов волен выбирать, а значит пока сбор телеметрии не является обязательным. При этом разработчики вредоносного инструмента уверяют, что в будущем планируют сбор исключительно обезличенной информации, которая не навредит конфиденциальности обычных пользователей. Якобы, это поможет сделать операционную систему лучше, повысив безопасность каждого человека. Мы не настолько наивны, чтобы в который раз поверить жирным котам, стоящими за крупными корпорациями. Очевидно, что времена свободных от слежки операционных систем подходят к концу. Если почитать о функционале gnome-info-collect, то можно прийти к выводу, что приложение уже настроено на сбор огромного количества данных. Вначале телеметрия выясняет все сведения о вашем железе, установленной операционной системе и программном обеспечении, которое находится на компьютере или ноутбуке. Одновременно с этим шпион систематизирует ваши утилиты по частоте использования. Обязательно зафиксирует, сколько времени в месяц, неделю или сутки вы играете, смотрите фильмы и чем вообще занимаетесь. Всё это для вашего же блага, ведь нужно же как-то продавать пользователям тот или иной контент. Ну и не обошлось без слежки за браузером, хотя подобное ПО и без этого прекрасно выполняет свои шпионские функции.

Когда набор телеметрии станет обязательным для всех пользователей Linux, пока неизвестно. Возможно, какое-то время часть пользователей будет даже бороться со слежкой. Например, когда вышла Windows 10, миллионы пользователей активно использовали инструменты для удаления и блокировки шпиона. Со временем количество бескомпромиссных пользователей становилось всё меньше, а в будущем та же участь ждёт и любителей Linux. Мы представляем огромный интерес для корпораций, ведь каждый из нас совершает покупки в интернете, а также поглощает огромное количество медиаконтента. Уже очень давно корпорации знают о нас больше, чем мы сами, а торговля подобными массивами данных успешно налажена. Источник
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#linux #ubuntu #fedora
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