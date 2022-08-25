Среди наших читателей достаточно профессионалов, способных разобрать и собрать компьютер с закрытыми глазами. Это прекрасно, что такие люди существуют, вот только большинство пользователей с трудом справляется с повседневными задачами. Если вам кажется, что все вокруг должны быть гуру и знать ровно столько, сколько и вы, то в таком случае отправляйтесь на курсы стоматологов, сварщиков или учителей китайского языка. Надеемся, что наш посыл понятен, ведь люди запоминают только то, что кажется им важным, а значит не должны вникать в сложную науку сборки компьютера. Вот только бывает так, что железо пришло, а в ближайшее время помочь вам довести его до ума некому. Многие предпочтут подождать, тогда как некоторые всё же решатся впервые в жизни прикрутить все детали на места.

На первый взгляд ничего сложно в этом деле нет, ведь в интернете достаточно наглядной информации, позволяющей провести сборку собственными силами. Кажется, что нужно прикрутить блок питания, установить материнскую плату, добавить жёсткий диск, твердотельный накопитель, видеокарту и другие комплектующие по вкусу. После этого аккуратно подключить питание и шлейфы к каждому устройству и по возможности сделать красивый кабель-менеджмент. Не стоит забывать о корпусных датчиках, но здесь всё решается изучением данных в книжечке из-под материнской платы. Подводных камней достаточно, но сегодня мы расскажем о двух сборках, которые проводили непрофессионалы. Точных данных о том, кто и как собирал компьютеры, нет. Но очень часто бывает, что пользователи зовут на помощь хорошего знакомого, друга или соседа. Ну а расплачиваются ужином, баночкой пива или сердечным «спасибо».

Оба видео появились на канале Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov). Долгое время блогер размещал жутко скучные ролики, и только совсем недавно взялся за ум, начав снова делать интересный контент. Первый случай кажется почти правильным. На первый взгляд всё подключено куда следует, но после разборки выяснилось, что материнская плата прикручена контактами прямо к корпусу. По словам владельца, проблемы преследовали компьютер в течение года, ведь он мог как работать стабильно, так и беспричинно уходить в самоволку. Получается, что пользователь самостоятельно собрал компьютер, прикрутив материнскую плату без использования стандартных стоек. В итоге плата находилась в прямом контакте с металлическим корпусом, а в какой-то момент не выдержала таких мучений и сгорела. При этом нерадивый владелец прикрутил её таким образом, что сама плата даже немного погнулась. Реанимации плата не подлежит.

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Второй случай не менее печальный. Там систему собирали из того, что было, а дело доверили соседу. Неясно, о чём вообще думал этот парень, но он купил две линейки оперативной памяти от разных производителей, при этом внутри находился процессор AMD. В ходе непродолжительного тестирования методом проб и ошибок мастер выяснил, что одна из линеек ОЗУ не желает запускаться вместе с системой. Проверять её на работоспособность не стали, ну а со второй линейкой компьютер заработал. При этом обнаружилась ещё одна проблема, ведь один из выходов на монитор либо сгорел, либо никогда корректно не работал. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь использовалась старушка GeForce GTX 1060.



Какой можно сделать вывод из всего услышанного? Любая задача требует знаний. Если вы полагаете, что собрать компьютер может любой сантехник, то в целом мыслите верно. Если сантехник внимательно прочтёт руководство, сделает всё в точности, как на видео, а после внимательно перепроверит, то сборка не станет для него непосильной ношей. Очевидно, что потратить на это придётся в разы больше времени, чем потребуется профессионалу. В данном случае важно понимать, что многие пользователи переоценивают свои силы и игнорируют простые правила. Некоторые и вовсе не знают правил, собирая компьютер по принципу китайского лего. Это когда детали на первый взгляд сходятся, но не хотят вставляться в специальные выемки. В некоторых случаях требуется приложить силу. Так вот, с компьютерами не всё так просто, ведь вначале нужно убедиться в своей правоте, а только потом нажимать на кнопку питания.