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Выбираем процессор правильно – 6 моделей AMD и Intel за которые не будет стыдно перед друзьями
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Представьте себе такую ситуацию: вы купили новый компьютер, позвали в гости друзей, а они пришли и смотрят на вас грустными взглядами. Обидеть вас никто не хочет, но наличие Ryzen 5 1600 на новом компьютере смущает всех, даже кота, который не может сдержаться от смеха. Если вы никогда не попадали в такую ситуацию, то это может значить, что-либо у вас нет друзей, либо все они небогаты, либо вы просто никогда их не зовёте к себе в гости. Как бы там ни было, но без хорошего процессора звать к себе знакомых не стоит.

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Поскольку проблема неправильного выбора процессора носит массовый характер, сегодня мы постараемся изучить наиболее перспективные решения, каждое из которых позволит собрать достойный компьютер. Учитывайте, что кто-то ожидает от системы высокой производительности, тогда как другие хотят сэкономить, ну а некоторые предпочитают баланс. Всё это сегодня мы и постараемся соблюсти.

Ryzen 7 5700G – это именно тот процессор, который олицетворяет всё сказанное выше. Он уже включает мощную интегрированную графику, а значит позволяет сэкономить на покупке дискретной видеокарты. Кроме того, такой процессор достаточно мощный для любых задач и предлагает 8 быстрых ядер. При желании можно опробовать свои силы в разгоне, а материнская плата и вовсе подойдёт за 60 долларов. Штатная система охлаждения полностью удовлетворяет потребности процессора, а сам он стоит 23 тысячи.

Core i5-11600KF позволяет неплохо сэкономить, но только в том случае, если вы изначально нацеливались на мощную дорогую сборку. Здесь обязательной составляющей станет разгонный потенциал, что вынуждает брать хорошую систему охлаждения. Можно ничего не разгонять, тогда подойдёт дешёвая материнская плата, вот только вся прелесть Core i5-11600KF заключается в его оверклокерском потенциале. Если повезёт, и вам попадётся удачный экземпляр, то его можно раскочегарить до 5 ГГц на всех ядрах.

Ryzen 5 5600X – это супербестселлер, который продаётся лучше, чем горячие пирожки у метров в час пик. 6-ядерный камень ещё долго будет актуален, а сегодня нет таких задач, с которыми он бы не справлялся на обычном компьютере. Если у вас есть немного лишних денег, обязательно купите материнскую плату на чипсете В550. Это позволит получить доступ к современному интерфейсу PCIe 4.0. Не факт, что вы сразу же захотите брать скоростной твердотельный накопитель. В конце концов даже сегодня такие SSD стоят дорого, но по мере их удешевления возможности для апгрейда у вас точно будут выше, а переплата не такая уж и большая.

Это только кажется, что экономия в 6000 рублей ничего не значит. На самом же деле это внушительная сумма, которой можно расплатиться за другие комплектующие. Именно поэтому, если у вас не всё хорошо с деньгами, берите Ryzen 5 5600G. Он слегка медленнее старшей модели на 8 ядер, уступая как в общей производительности, так и по графике, но в целом довольно неплохо подходит для построения домашней станции. Видеокарту можно не покупать, а несколько лишних кадров в секунду не стоят переплаты в 6000 рублей. Возможность сэкономить всегда есть, но далеко не каждый раз вы получаете шанс сделать это почти незаметно для конечной производительности.

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Бывает так, что покупатель наслушался рассказов в интернете и приходит в магазин с твёрдым намерением купить Alder Lake. Если вы узнали в этом описании себя, то берите Core i5-12400. Это нетребовательный 6-ядерник, который не умеет разгоняться, но и без этого прекрасно справляется со своими задачами. Самое главное не переплачивайте за материнскую плату, ведь никаких дополнительных фишек ваш камень уже не получит. Он хорош из коробки и может легко раскрыть потенциал недорогой видеокарты. В последние месяцы Core i5-11400 подешевел, что сделало его ещё более привлекательным для сборки игровой системы.

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