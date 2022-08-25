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Выбираем оптимальную видеокарту NVIDIA по соотношению цены/fps – 5 моделей на любой кошелёк
Многие геймеры выбирают видеокарты производства NVIDIA. Сегодня мы выберем несколько самых правильных моделей, которые не позволят опустошить карманы даже самых небогатых геймеров
рекомендации
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Далеко не все видеокарты могут похвастать оптимальным соотношением между ценой и производительностью. По большому счёту, подобные мелочи интересуют только тех, кто покупает средний и средневысокий ценовой сегменты. Геймеры, которые могут себе позволить флагманы, исходят из максимального количества кадров в секунду, а любители бюджетных моделей просто хотят заплатить как можно меньше. Именно поэтому оптимальная цена существует только в наших головах, ведь если вы спросите 10 человек, то убедитесь, что многие из них не сходятся по многим пунктам.

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Для начала нет единства относительно стоимости видеокарты, что вполне логично, ведь доходы у геймеров разные. Но куда сложнее выбрать между NVIDIA и AMD. С нашей точки зрения, текущая линейка графических чипов красной команды отличается более правильным соотношением между ценой и производительностью. Вот только никто не сказал, что такое мнение верно на все 100%. Если вы полагаете, что брать нужно только видеокарты, освящённые святым ликом Дженсена Хуанга, то сегодня именно тот день, когда мы рассмотрим несколько перспективных моделей.

Если уж мы заговорили об оптимальном выборе, то прежде всего стоит присмотреться к GeForce RTX 3070 Ti. Это одна из самых перспективных видеокарт в текущей линейке NVIDIA. До флагманов видеокарте далеко, но покупатель GeForce RTX 3070 Ti и не должен рассчитывать получить мощность на уровне графических чипов за 150 000 рублей. Цена за GeForce RTX 3070 Ti в размере 62 тысяч не совсем адекватная, но всё познаётся в сравнении. Так, заплатив указанную выше сумму, вы сможете играть в самые требовательные игры даже в 4К. Разрешение выше средневысоких не выставить, но геймплей это не окажет никакого влияния.

Не у всех в кармане есть 62 тысячи, поэтому стоит присмотреться к чему-то попроще. Мы предлагаем GeForce RTX 3060 Ti за 42 тысячи рублей. Спускаясь вниз по линейке графических чипов, мы неминуемо теряем в общей мощности, поэтому нужно адекватно оценивать скорость данной видеокарты. В 2К GeForce RTX 3060 Ti будет себя чувствовать прекрасно, а вот для 4К стоит купить что-то быстрее. Есть мнение, что нас ждёт очередное падение цен на видеокарты, но пока мы видим, как геймерская продукция медленно дешевеет. Если вы устали ждать и не хотите сидеть без игр ещё полгода или год, то вы знаете, какую видеокарту стоит купить.

Уже больше двух месяцев лидирующие позиции по продажам во всём мире занимает GeForce RTX 3050. Кто бы мог подумать, что жутко урезанный графический чип может привлечь такое внимание любителей компьютерных игр. На самом деле спрос ожидаем, ведь в текущем поколении ничего дешевле нет, а брать старушку GeForce RTX 2060 хотят немногие. С GeForce RTX 3050 нужно понимать, что эта видеокарта для разрешения 1080р. Играть в 2К возможно, но во многих требовательных проектах картинка в таком случае окажется намного хуже, чем в народном 1080р.

Мы не знаем, почему GeForce GTX 1660 Super до сих пор пользуется огромным успехом у геймеров. Выгода небольшая и не превышает 3000 рублей. Производительность примерно идентичная, либо меньше, а памяти всего 6 Гб. Неясно, может дело в том, что потенциальные покупатели просто следуют советам продавцов. Как бы там ни было, мы не рекомендуем GeForce GTX 1660 Super для покупки. Сегодня она слишком переоценена и была бы интересна геймерам только в том случае, если бы стоила не выше 23 тысяч рублей. Учтите, что мы предлагаем для примера бюджетную модель производства Palit, тогда как все остальные на графическом чипе GeForce GTX 1660 Super намного дороже

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Если в кармане всего 18 тысяч рублей, то не стоит рвать на голове волосы и копить месяцами. Прямо сегодня за эту сумму можно купить GeForce GTX 1650. Видеокарта не предназначена для покорения рекордов. Вместо этого она выполняет задачи рабочей лошадки и тянет все игры в разрешении 1080р. Вы уже догадались, что с настройками будет не всё просто, ведь разница с GeForce RTX 3050 почти двукратная. И всё же, картинка окажется приемлемой, ведь средние настройки графики – это не так уж и плохо за такую сумму.

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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