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Канадская Siemens хочет вернуть Газпрому ещё 5 турбин – почему РФ не даст Европе больше газа
Пока неясно, есть ли вообще у канадской стороны заявленные турбины
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Уже больше месяца российская турбина лежит на секретном складе в Германии, о местонахождении которого знает ограниченное количество людей. Теоретически, агрегат давно должны были отправить в Газпром, но на пути встали политические коллизии, разобраться в которых не так-то просто. По логике правительства Германии, можно полулегально перевезти турбину через границу, а после на таких же условиях её установить на компрессорной станции «Портовая». При любых других обстоятельствах российская сторона приняла бы агрегат, но в настоящее время гораздо выгоднее требовать полного соблюдения контракта. И вот здесь и начинаются все сложности, ведь Газпром настаивает на получении официальных разъяснений относительно дальнейшего упоминания турбрин в санкционных списках. Возможно, если бы проблема касалась только Германии, то Шольц выдал бы нужную бумагу, но санкции принимались всеми участниками Евросоюза, а договор заключался в правовом поле Британии. Получается, что выдать сопроводительный документ согласно условиям контракта в Германии не могут, а в России будут и дальше поставлять минимальное количество газа, необходимое для поддержания Северного потока в рабочем состоянии.

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Выработать в ЕС единого решения не смогут, поскольку там сегодня идёт разброд мнений, а договориться уже не удастся. Страны Балтии наиболее агрессивны в этом вопросе. Например, там открыто предлагают демонтировать Северный поток 2, забрав себе трубы. Даже простой такого дорогостоящего проекта обходится обеим сторонам недёшево, а немецкие банки вынуждены были списать несколько миллиардов евро в виде кредитов. Эксперты поясняют, что деньги брались под газ, который будет пущен через трубопровод. Поскольку Северный поток 2 так и не был запущен, то вернуть кредиты невозможно. Отдельные политики в ЕС призывают запустить газ по трубам, а наиболее разумные и вовсе делают крамольные заявления. Например, чем отличается газ, пущенный по Северному потоку 1 от газа, который будет доставляться по Северному потоку 2? Ответов на эти вопросы нет, но европейские аналитики уверены, что Шольц не при каких обстоятельствах не даст добро на прохождение газа по новой трубе. Для него это будет означать полную капитуляцию и крах политической карьеры.

Вообще, если вы иногда смотрите новости, то могли слышать, как любят нынешнюю европейскую элиту избиратели. В адрес Макрона и Шольца звучат громогласные проклятья, а любые выборные процессы способны кардинально изменить лицо европейской политики. Поскольку решить проблему внутри ЕС не удаётся, в конце июля уговорить Москву пойти на газовые уступки было поручено бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру. Результаты многочасовой беседы с Путиным может лицезреть каждый европеец, ведь сегодня поставки газа по Северному потоку обеспечивает только одна турбина. В результате вместо 167 миллионов кубических метров в сутки прокачивается всего 33 миллиона кубометров за тот же временной период. Эксперты по обе стороны баррикад заявляют, что ситуация безвыходная, хотя сегодня Глава МИД Канады ошарашила демократическую общественность. По словам Мелани Жоли, в данный момент на ремонте в канадском отделении Siemens Energy находится ещё 5 турбин для Северного потока. Якобы, все они лежат в Монреале, а правительство страны приняло непростое решение передать их в Германию.

Не успели немцы обрадоваться, как вдруг представители Газпрома заявили, что сегодня ни одна из турбин для Северного потока не находится на ремонте в канадском Siemens Energy. Разъяснений на этот счёт дано не было, но налицо явные противоречия. Если турбин в Монреале нет, то что в таком случае собирается передавать Канада в адрес Германии? Мало того, почему бы в таком случае не отдать агрегаты России? Напомним, вначале правительство Канады наотрез отказалось отдавать турбину, после передумало, потом даже предложило осуществить ремонт и других агрегатов, а теперь намерено вернуть российские турбины немцам, о которых в Газпроме ничего не знают.

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Ну а пока политики решают вопросы, в которые они не должны были вмешиваться, положение с энергоносителями в ЕС ухудшается. Лето подходит к концу, а эксперты предполагают, что уже к октябрю газ будет стоить 4000 долларов за 1000 кубических метров. Пожалуй, именно тогда можно будет оценить эффективность политики российского руководства. Пока же мы слышим о том, как европейцев призывают перестать мыться, пореже кушать и пить меньше воды. Ну а Макрон и вовсе с грустью добавляет, что период благоденствия для Франции подходит к концу. Якобы, времена, когда обычные французы могли себе позволить все блага цивилизации, прошли, а впереди кризис и большие потрясения. Несмотря на всё это, президент Франции твёрдо уверен, что жители страны готовы на подобные жертвы ради поддержания основ демократии. Что же, если Макрон окажется неправ, а французам важнее тёплые квартиры, чем демократия, то 5-ю республику действительно ждёт множество неприятных сюрпризов. Источники: 1, 2

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#санкции #экономика #газ #политика
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